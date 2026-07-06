Hành trình khó tin từ tuyển thủ trượt tuyết đến người hùng cản bước Brazil của thủ môn tuyển Na Uy

TPO - Đội tuyển Na Uy có lẽ đã chẳng thể sở hữu Orjan Haskjold Nyland, và cũng chẳng thể thắng Brazil tại vòng 1/8 World Cup 2026 nếu như thủ môn này khi xưa quyết định theo nghiệp VĐV trượt tuyết...

Rạng sáng 6/7/2026, NHM được chứng kiến một trong những kết quả bất ngờ nhất World Cup 2026. Brazil, đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử World Cup, gục ngã 1-2 trước Na Uy. Erling Haaland rực sáng với cú đúp ở những phút cuối, nhưng để "Cỗ máy ghi bàn" này có cơ hội kết liễu đối thủ, Na Uy phải gửi lời cảm ơn đến một người hùng thầm lặng trong khung gỗ: Orjan Haskjold Nyland.

Hành trình lột xác từ một vận động viên trượt tuyết, bóng ném đến thủ môn số 1 của ĐTQG Na Uy là một câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên định và bản lĩnh. Nyland sinh ra tại Volda, một khu đô thị thuộc vùng duyên hải Na Uy nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và phong trào chơi thể thao ngoài trời. Anh không bắt đầu giấc mơ của mình chuyên biệt với bóng đá. Như bao cậu nhóc khác, tuổi thơ của Nyland là sự pha trộn của nhiều bộ môn thể thao vốn dành cho những đứa trẻ Bắc Âu.

Nyland bộc lộ năng khiếu vượt trội ở môn bóng ném và đặc biệt là trượt tuyết đổ đèo. Vào năm 13 tuổi, tài năng trên các dốc tuyết đã đưa anh góp mặt trong đội tuyển trượt tuyết đổ đèo quốc gia Na Uy cấp độ trẻ. Tốc độ, khả năng giữ thăng bằng hoàn hảo trên đôi ván trượt ở vận tốc cao, cùng phản xạ nhạy bén từ những pha cản phá bóng ném dường như đang dọn đường để Nyland hướng tới các kỳ Thế vận hội Mùa đông.

Nyland đã từ chối nhiều cơ hội mười mươi của đối thủ

Tuy nhiên, ngã rẽ cuộc đời đã đưa anh đến với một môn chẳng liên quan là bóng đá. Sau khi từ bỏ con đường thể thao mùa đông, Nyland đã mang theo toàn bộ những kỹ năng cốt lõi của mình vào vòng cấm địa. Sự dẻo dai của một VĐV trượt tuyết giúp anh có sức bật đáng nể và khả năng kiểm soát trọng tâm cơ thể tuyệt vời khi đổ người.

Trong khi đó, bóng ném rèn luyện cho anh đôi tay vững chắc, phản xạ xuất thần ở khoảng cách gần, cùng tư duy phân phối bóng nhanh chóng. Đó chính là những vũ khí bí mật nhào nặn nên phong cách bắt bóng đặc trưng của anh ngày hôm nay.

Hành trình bóng đá chuyên nghiệp của Nyland bắt đầu từ IL Hodd, nơi anh thu hút sự chú ý của giới chuyên môn bằng việc giúp đội bóng hạng dưới này làm nên kỳ tích vô địch Cúp Quốc gia Na Uy vào năm 2012. Bước đệm hoàn hảo này đưa anh đến "đại gia" trong nước Molde FK, nơi anh giành chức vô địch quốc gia và chính thức có trận ra mắt đội tuyển Na Uy vào năm 2013.

Thế nhưng, giấc mơ "xuất ngoại" ra các giải đấu lớn tại châu Âu không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Nyland gia nhập Ingolstadt tại Đức, rồi sau đó phiêu bạt qua môi trường bóng đá Anh khốc liệt trong màu áo Aston Villa, AFC Bournemouth, Reading và sau này ở Tây Ban Nha là Sevilla. Tại hầu hết các bến đỗ này, anh thường xuyên phải cam chịu vai trò "kép phụ". Đã có những giai đoạn sự nghiệp tưởng chừng chững lại, giới phân tích đánh giá anh chỉ hợp với vị trí của một thủ môn dự bị.

Dẫu vậy, bản lĩnh của một người từng lao mình xuống những con dốc tuyết dựng đứng đã rèn luyện cho anh một tinh thần thép. Sự kiên nhẫn bám trụ, chuyên nghiệp trong tập luyện và luôn biết chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất mỗi khi được ra sân đã giúp Nyland tồn tại ở môi trường đỉnh cao.

Niềm tin ấy cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. HLV Stale Solbakken quyết định giao phó niềm tin vào Nyland khi tuyển Na Uy tham dự World Cup 2026. Ông biến anh trở thành chốt chặn vững chắc số 1 của ĐTQG, là điểm tựa an toàn phía sau hàng công hoa mỹ của những Martin Odegaard và Erling Haaland.

Bước vào trận chiến sống còn tại vòng 1/8 World Cup 2026, Na Uy bị đánh giá thấp hơn trước một Brazil hừng hực khí thế, đội bóng vốn khao khát chấm dứt cơn khát danh hiệu với những cỗ máy tấn công như Vinicius, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha cùng một tuyến giữa cơ bắp.

Nyland trong pha rướn người cản nỗ lực ghi bàn của Brazil

Kịch bản trên sân New York New Jersey sớm phản ánh sức ép nghẹt thở đó. Brazil dồn ép ngay từ những phút đầu tiên bằng những pha đập nhả trực diện và tốc độ. Đỉnh điểm của sự căng thẳng ập đến ngay phút 13. Trung vệ Kristoffer Ajer có pha truy uy cản trái phép với Matheus Cunha trong vòng cấm, và sau khi tham khảo VAR, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Ở vào tình thế đó, đối diện với một Brazil dồi dào hưng phấn, một bàn thua sớm là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra với Na Uy. Bruno Guimaraes mang trên vai trọng trách mở tỷ số, nhưng đối mặt với anh là một Orjan Nyland đầy lạnh lùng.

Dù Bruno đã làm mọi động tác đánh lừa nhưng thủ thành sinh năm 1990 vẫn bình tĩnh đổ người cản phá xuất thần cú sút 11m, từ chối bàn thắng mười mươi của đại diện Nam Mỹ. Pha cứu thua ấy lớn hơn giá trị của một tình huống bóng; nó như một cú hích tinh thần khổng lồ, giội gáo nước lạnh vào sự tự tin của Selecao, đồng thời xốc lại toàn bộ đội hình Na Uy.

Trong suốt những phút tiếp theo, Nyland thực sự hóa thân thành một "bức tường thép". Dù Brazil liên tục nhồi bóng vào vòng cấm, tất cả đều bị đôi găng của cựu VĐV bóng ném Nyland hóa giải. Đáng kinh ngạc nhất phải kể đến pha bóng ở phút 86, khi cú sút của tuyển thủ Brazil đập chân các hậu vệ Na Uy đổi hướng hiểm hóc, Nyland bằng một cách nào đó vẫn kịp với tay đẩy bóng dội cột dọc ra ngoài. Với tổng cộng 4 pha cứu thua ở đẳng cấp cao, anh đã tạo ra tiền đề vững chắc không thể phá vỡ.

Chính sự vững vàng đó đã làm nền cho một kịch bản khó tin: Erling Haaland tận dụng hai đường kiến tạo của Andreas Schjelderup để liên tiếp xé lưới Alisson ở phút 79 và 90. Dù Neymar có gỡ lại một bàn từ chấm penalty ở những giây bù giờ cuối cùng (phút 90+10), điều đó không thể đảo ngược số phận của trận đấu, và cũng không thể làm lu mờ màn trình diễn để đời của thủ thành người Na Uy.

Nyland được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Tên tuổi của anh đã bước ra ánh sáng và có lẽ Sevilla, đội bóng vừa chấm dứt hợp đồng với thủ môn này, đang cảm thấy tiếc hùi hụi.