Neymar giã từ tuyển Brazil

TPO - Tiền đạo sinh năm 1992 không kìm được cảm xúc sau khi Brazil bị Na Uy loại ở vòng 16 đội World Cup 2026.

"Tôi đã cố gắng hết sức. Mọi thứ bắt đầu ở đây, tại sân MetLife này khi tôi đá trận ra mắt tuyển Brazil năm 2010. Và giờ, tôi kết thúc tại đây. Mọi chuyện đã chính thức khép lại", Neymar tuyên bố giã từ đội tuyển sau một kỳ World Cup thất bại cùng Brazil.

Neymar ghi bàn trên chấm 11m vào lưới Na Uy nhưng chừng đó là quá ít để giúp Brazil vượt qua vòng 16 đội. "Tiểu Pele" được tung vào sân từ phút 67, thời điểm mà 2 đội tuyển chơi giằng co. Sau đó, Erling Haaland tỏa sáng, ghi liền 2 bàn để đẩy Neymar và đồng đội bên phía Brazil vào đường cùng.

Neymar chia tay màu áo vàng-xanh với tư cách là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển. Trải qua 16 năm cống hiến cho Brazil, Neymar ghi 80 bàn thắng sau 130 trận đấu, vượt thành tích ghi bàn của Vua bóng đá Pele. Đỉnh cao của Neymar cùng đội tuyển là chức vô địch FIFA Confederations Cup 2013 và tấm Huy chương Vàng Olympic 2016.

Tại World Cup 2026, phong độ của Neymar sa sút trầm trọng. Anh bước vào giải đấu khi cái đầu gối chưa hồi phục hoàn toàn, do đó không được HLV Ancelotti bố trí ra sân đều đặn. Chỉ khi Brazil tạo ra kết quả an bài, hoặc thật sự cần Neymar, Ancelotti mới tung anh vào sân. Theo dự tính ban đầu, nếu Brazil tiến sâu ở World Cup, Neymar có thể sẵn sàng 100% thể lực và phong độ để cống hiến những trận đỉnh cao cuối cùng.

Việc bị loại từ vòng 16 đội là cú sốc thật sự cho Brazil. Và nó đã tước đi cơ hội chứng tỏ bản thân của Neymar, một lần cuối cùng khi anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Neymar góp mặt tại World Cup 2026 đã là điều thần kỳ. Với nhiều người, đây là quyết định mang tính cá nhân của HLV Ancelotti để tri ân chân sút vĩ đại nhất đội tuyển. Vì Neymar, HLV Ancelotti bỏ qua những tiền đạo có phong độ cao hơn như Joao Pedro và Antony. Bản thân Neymar đã không kìm được nước mắt khi nhận thông tin mình sẽ dự World Cup 2026.

Brazil một lần nữa lỡ hẹn với ngôi vương World Cup. Kể từ chiếc cúp vàng năm 2002, Selecao khao khát trở lại đỉnh cao thế giới nhưng bất lực.