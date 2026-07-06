Haaland lập cú đúp, Na Uy tiễn Brazil rời World Cup 2026

TPO - Cú đúp bàn thắng của Haaland đã đưa Na Uy vượt qua kình địch Brazil tiến vào vòng tứ kết. Đáng tiếc cho Neymar và đồng đội khi họ chơi tốt, có 2 cơ hội từ chấm 11m nhưng chỉ một lần tận dụng thành công.

foul Hết giờ, Brazil chính thức bị loại dưới tay Haaland Một trận đấu vừa kém may vừa kém hay của Brazil. Họ đã tạo ra những cơ hội mười mươi nhưng đều phung phí, đặc biệt là cú đá penalty của Bruno. Trong khi đó, Haaland thì biến những cơ hội hiếm hoi của đội nhà thành bàn thắng. Na Uy chính thức đi tiếp, biến kỳ World Cup cuối cùng của Neymar trở thành thảm họa. goal VÀO, Brazil ghi bàn danh dự Neymar bước lên chấm đá, tung cú sút đánh bại Nyland. Nhưng đã là quá muộn vì trận đấu chỉ còn vài giây. penalty Penalty cho Brazil 90'+7: Cầu thủ Na Uy phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho Brazil được hưởng phạt đền. time Trận đấu có 7 phút bù giờ nhưng cơ hội của Brazil chỉ còn là con số 0 goal Quá kinh khủng, Haaland ghi bàn thứ 2 90': Haaland nhận bóng từ rìa vòng cấm. Anh tung ra cú sút mạnh mẽ, găm bóng vào góc chết đánh bại Alisson. Haaland đưa Na Uy đi tiếp và loại Brazil từ vòng 1/8. report Hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm được Brazil tạo ra 85': Trong vòng 2 phút, hàng thủ Na Uy đã liên tục điêu đứng trước các pha dứt điểm của Brazil. Đầu tiên, Nyland rướn người hết cỡ đẩy cú đá cực kỳ hiểm hóc. Sau đó, Casemiro thử vận may với pha dứt điểm từ góc trái, bóng đi ra ngoài. report Neymar lẻ loi 82': Neymar xử lý kỹ thuật trước hàng thủ Na Uy nhưng sau động tác đẹp ấy, anh không biết làm gì. Pha tấn công của Selecao bị bẻ gãy khá đơn giản. goal VÀO, Haaland ghi bàn 80': Haaland có bàn thắng thứ 6 với pha chạm bóng cực kỳ nhạy cảm. Tiền đạo này cắt mặt 2 trung vệ Brazil rồi chạm bóng bằng đầu. Trái bóng găm vào góc lưới. Anh đưa Na Uy vươn lên dẫn trước, trừng phạt hàng loạt pha bỏ lỡ của Brazil. report Quá tiếc cho Na Uy 75': Một pha lên bóng rất tuần tự qua chân Odegaard, Haaland. Ngôi sao Man City chuyền bóng vừa tầm để đồng đội tung cú sút căng. May mắn cho Brazil vì Alisson vẫn đứng vững. report Haaland loay hoay 72': Haaland có bóng trong vòng cấm. Ở tình huống hiếm hoi được chạm bóng, ngôi sao tuyển Na Uy đã bất lực trước hàng thủ số đông của Brazil. substitution Neymar vào sân 67': Martinelli rời sân và Neymar xuất hiện. Những phút đầu tiên của Neymar ở World Cup 2026. Anh sẽ làm gì để giải tỏa thế bế tắc cho Brazil? report Brazil vẫn phung phí 62': Một đường chuyền đẹp mắt nhắm tới Rayan. Anh chờ sẵn ở rìa vòng cấm rồi tung ra cú sút thấp hướng thẳng vào giữa khung thành. Thủ môn Na Uy có pha cứu thua xuất sắc. report Không vào! 58': Ngay sau khi vào sân, Endrick đã được Vinicius tạo cơ hội vàng với đường chọc khe đặt Endrick vào thế đối mặt thủ môn Na Uy. Rất tiếc rằng ngôi sao 19 tuổi lại chích bóng đi ra ngoài. report Thế trận giằng co 50': Brazil không còn có thể tấn công dồn dập như trước. Na Uy đã siết lại thế trận, bịt kín những khoảng trống. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Na Uy lỡ cơ hội lớn 45': Haaland tả xung hữu đột giành bóng và Odegaard tận dụng để tung ra cú sút chìm. Nhưng thủ môn Alisson đã kịp đổ người. Tình huống này khép lại hiệp 1 trận đấu hấp dẫn giữa Brazil và Na Uy. report Vinicius tả xung hữu đột 41': Vinicius đi bóng uyển chuyển trong vòng cấm, anh dứt điểm nhưng Nyland kịp cản phá với pha ra chân kịp thời. report Haaland đang đói bóng 36': Trước lối chơi áp sát và chuyển đổi trạng thái nhanh của Brazil, Haaland đang bị cô lập. Anh gần như không có bóng. report Vẫn chưa vào 30': Vinicius chồng biên cực hay với Martinelli. Ngôi sao Arsenal căng ngang vào đưa bóng trúng chân Nyland. Bên trong không ai có thể đưa bóng vào lưới trống. report Brazil tiếp tục phản công sắc bén 24': Gabriel Martinelli cố gắng chuyền bóng cho đồng đội đang đứng trống trải trong vòng cấm, Cunha nỗ lực băng lên nhưng anh bị cản lại và Orjan Nyland đã lao ra khỏi vạch vôi để phá bóng. Thêm một pha phản công tiềm tàng nguy hiểm của Selecao.

report Không vào, cơ hội tốt bị Brazil phung phí 18': Vinicius Junior cố gắng tạo cơ hội cho đồng đội của mình bằng một đường chuyền đầy hứa hẹn vào vòng cấm, nhưng một hậu vệ bên phía Na Uy đã hóa giải mối đe dọa. penalty Bruno Guimaraes sút hỏng penalty. Chưa có bàn thắng cho Brazil 14': Trên chấm đá, Bruno Guimaraes đã không thể thắng được thủ môn Nyland. Tỷ số vẫn là 0-0. var Trọng tài tham khảo VAR và cho Brazil hưởng penalty 11': Cunha bị xoạc ngã rất rõ trong vòng cấm. Trọng tài xem VAR và quyết định là phạt đền cho Brazil. report Brazil đang thất thế 9': Những phút đầu diễn ra với sự hứng khởi của Na Uy. Đội bóng châu Âu đang khiến Brazil lúng túng. report Không vào, bàn thắng bị từ chối 4': Một pha phối hợp rất tốt, bóng được căng vào để Patrick Berg đệm lòng tung lưới Brazil song trọng tài xác nhận đã có lỗi việt vị. foul Trận đấu bắt đầu report Sự phóng khoáng của Na Uy Đội tuyển Na Uy đang mang đến một lối chơi cực kỳ cởi mở tại giải đấu lần này khi ghi được 10 bàn nhưng cũng để thủng lưới tới 8 lần chỉ sau 4 trận đã đấu. Đáng chú ý hơn, họ đã ghi bàn đồng thời nhận bàn thua trong tất cả các trận đấu đó. report Đội hình thi đấu 2 đội report Haaland chiếm nửa sức mạnh tấn công của Na Uy Tiền đạo chủ lực Erling Haaland đang thể hiện một phong độ hủy diệt tại kỳ World Cup năm nay với 5 pha lập công tính đến thời điểm hiện tại. Chân sút này là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hệ thống phòng ngự của đội tuyển Brazil. Khả năng dứt điểm sắc bén, tốc độ bứt phá kinh hoàng cùng sức mạnh thể chất vượt trội giúp anh dễ dàng xuyên phá mành lưới. Con số này là một thách thức rất đanh thép. report Nỗi sợ châu Âu của Selecao Kể từ sau khi đăng quang danh hiệu cao quý nhất vào năm 2002, đội tuyển Brazil đã liên tục bị loại bởi các đại diện châu Âu trong 6 kỳ World Cup liên tiếp. Danh sách những đội bóng gieo sầu cho họ trải dài, bao gồm Pháp, Hà Lan, Đức, Bỉ và Croatia. Chuỗi thành tích buồn bã này tạo ra một nỗi ám ảnh tâm lý lớn đối với toàn thể người hâm mộ xứ sở Samba. Cuộc chạm trán này đầy áp lực.

Trong thế giới bóng đá, Brazil luôn được coi là một thế lực vĩ đại với năm chức vô địch World Cup cùng lối chơi tấn công hoa mỹ. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, các vũ công Samba đã đánh bại hầu hết mọi nền bóng đá trên toàn cầu. Thế nhưng, có một sự thật vô cùng thú vị và khó tin: Brazil chưa từng giành chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Na Uy. Đây được xem là một trong những nghịch lý lớn nhất và cũng là lời nguyền kỳ lạ nhất đối với bóng đá xứ sở Samba.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển ghi nhận 4 lần chạm trán trong quá khứ, nhưng kết quả mang lại luôn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Đội bóng Bắc Âu không chỉ bất bại mà còn giành tới 2 chiến thắng và 2 trận hòa trước thế lực Nam Mỹ. Cuộc đụng độ đầu tiên diễn ra vào năm 1988, kết thúc bằng tỷ số hòa 1 đều. 9 năm sau, Na Uy tiếp tục gây chấn động khi đè bẹp Brazil với tỷ số 4-2 trong một trận giao hữu quốc tế.

Tuy nhiên, trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đại diện này diễn ra tại vòng bảng World Cup 1998 trên đất Pháp. Khi đó, dù có được sự phục vụ của Ronaldo và sớm vươn lên dẫn trước, Brazil vẫn để Na Uy lội ngược dòng lỳ lợm đánh bại với tỷ số 2-1 ở những phút cuối cùng. Trận đấu gần nhất, Selecao chỉ có được một trận hòa. Kết quả này tiếp tục củng cố thành tích đối đầu lạ thường giữa 2 đội.

Sự tương phản giữa hai nền bóng đá này tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. Brazil đại diện cho lối chơi kỹ thuật, ngẫu hứng và dạt dào cảm xúc. Ngược lại, Na Uy tiêu biểu cho phong cách Bắc Âu: kỷ luật, tổ chức chặt chẽ, thể lực sung mãn và vô cùng thực dụng.

Khi hai đội chuẩn bị tái ngộ, lịch sử lại được khơi dậy. Brazil mang khát khao mãnh liệt phá vỡ lời nguyền, còn Na Uy tự tin nhờ chất lượng đội hình được cải thiện. 2 đội bóng hứa hẹn sẽ tạo nên một trận đấu với trình độ rất cao vào đêm nay.