HLV Ancelotti: 'Brazil không thể sống mãi bằng hào quang cũ'

TPO - Brazil rời World Cup trong nỗi cay đắng, Neymar khép lại hành trình quốc tế bằng những giọt nước mắt, còn HLV Carlo Ancelotti đứng trước thử thách lớn nhất kể từ khi nắm Selecao: tái thiết một đế chế đã mất dần hào quang.

Brazil bước vào trận đấu tại East Rutherford với tư thế của đội tuyển 5 lần vô địch thế giới và rời sân trong dáng vẻ của một tập thể đầy sự tổn thương. Thất bại 1-2 trước Na Uy khiến Selecao dừng bước ở vòng 1/8 World Cup, đồng thời đánh dấu màn trình diễn tệ nhất của họ tại giải đấu kể từ cú sốc năm 1966, khi đội bóng áo vàng xanh bị loại ngay từ vòng bảng.

2 bàn thắng muộn của Erling Haaland đã phá vỡ mọi tính toán của Brazil. Na Uy giành vé vào tứ kết, nơi họ sẽ gặp tuyển Anh tại Miami. Còn với Brazil, quả phạt đền thành công của Neymar trong thời gian bù giờ chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Đó là bàn thắng không thể cứu vãn một giải đấu đã sụp đổ, cũng không thể níu lại một thế hệ đang đi đến hồi kết.

Sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc, nhưng những phát biểu của ông cho thấy nỗi thất vọng rất lớn. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình và tìm kiếm những ý tưởng mới”, HLV trưởng Brazil nói. “Đó cũng là điều chúng tôi đã làm trong năm nay. Về phía tôi, đây là một trải nghiệm, một kết quả rất đáng thất vọng và tất cả chúng tôi đều thực sự buồn”.

HLV Ancelotti cho rằng Brazil không xứng đáng phải nhận thất bại, nhưng thừa nhận bóng đá không phải lúc nào cũng vận hành theo cảm giác công bằng. “Bóng đá là như vậy, thể thao là như vậy. Đôi khi bạn phải kiểm soát nỗi buồn và chấp nhận vị đắng của thất bại. Tôi đã rất quen với điều đó, nhưng chúng tôi sẽ lấy thất bại này và biến nó thành nhiên liệu cho chu kỳ mới”, ông nói.

Ở Brazil, nơi chiếc áo vàng luôn gắn với kỳ vọng vô địch, “chu kỳ mới” không đơn thuần là một khái niệm chuyên môn. Nó là lời thừa nhận rằng Selecao hiện tại đã không còn đủ mạnh để sống bằng hào quang quá khứ.

Cú ngã trước Na Uy càng trở nên nặng nề hơn khi nó trùng với lời chia tay của Neymar. Ngôi sao 34 tuổi rơi nước mắt và thừa nhận sự nghiệp ở đội tuyển Brazil đã “kết thúc”. Cùng với Neymar, những gương mặt kỳ cựu như Casemiro hay Fabinho cũng được cho là có thể rời đội tuyển sau giải đấu này. Điều đó đặt HLV Ancelotti trước nhiệm vụ tái thiết gần như toàn diện, đặc biệt ở tuyến giữa.

“Chúng tôi phải nghĩ về tương lai. Rõ ràng ở hàng tiền vệ, tôi nghĩ chúng tôi phải thay đổi một số cầu thủ”, HLV Ancelotti nói. “Chúng tôi cần một số tài năng trẻ. Chúng tôi cần 1 số cầu thủ đẳng cấp cao xuất hiện trong bóng đá Brazil”.

Những lời này chạm đúng vào vấn đề lớn nhất của Selecao. Brazil vẫn có nhiều cá nhân tài năng, nhưng thiếu một bộ khung đủ vững để kiểm soát các trận đấu lớn. Họ không còn sở hữu tuyến giữa giàu sáng tạo và bản lĩnh như những thế hệ trước, cũng không có sự cân bằng cần thiết giữa kỹ thuật, tốc độ và khả năng áp đặt thế trận. Trong khoảnh khắc quyết định, Brazil trở nên mong manh hơn chính hình ảnh lịch sử của họ.

Một lát cắt tiêu biểu cho sự mong manh ấy là quả phạt đền bị Bruno Guimarães bỏ lỡ trong hiệp 1. Đó có thể là thời điểm thay đổi cả trận đấu. Nếu Brazil vượt lên, mọi thứ có thể rẽ sang hướng khác. Nhưng Bruno không thắng được thủ môn Ørjan Nyland, và Selecao sau đó bị kéo vào một thế trận nặng nề.

Bruno Guimarães đá hỏng phạt đền.

HLV Ancelotti bảo vệ quyết định lựa chọn Bruno Guimarães. Theo ông, ban huấn luyện đã dựa trên các thống kê để xác định thứ tự đá phạt đền. Raphinha là lựa chọn số 1, tiếp đến là Neymar, rồi Bruno Guimarães và Gabriel Martinelli.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cụ thể của trận đấu, Neymar ngồi dự bị theo quyết định của ban huấn luyện và chỉ vào sân trong hiệp hai. Igor Thiago cũng không đá chính vì chiến thuật, còn Raphinha nghỉ thi đấu từ vòng bảng do chấn thương gân kheo. Vì thế, Brazil chọn Bruno vì tin rằng anh là người phù hợp nhất.

HLV Ancelotti mới gia hạn hợp đồng 4 năm với Brazil cách đây 2 tháng. Điều đó đồng nghĩa Liên đoàn bóng đá Brazil vẫn trao cho ông niềm tin để dẫn dắt giai đoạn kế tiếp. Nhưng sau thất bại này, áp lực dành cho chiến lược gia người Italy sẽ lớn hơn nhiều. Ông không chỉ phải thay thế những cầu thủ lớn tuổi, mà còn phải khôi phục bản sắc cho một đội tuyển đang mất phương hướng giữa kỳ vọng truyền thống và thực tế hiện tại.