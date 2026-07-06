Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

HLV Aguirre sau thất bại của Mexico: ‘Mọi chỉ trích, hãy nhằm vào một mình tôi’

Nguyễn Khánh

TPO - Hành trình World Cup của Mexico khép lại sau thất bại 2-3 trước đội tuyển Anh ở vòng 1/8, nhưng Javier Aguirre không trách cứ bất kỳ học trò nào. Thay vào đó, HLV 67 tuổi đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm, đồng thời khẳng định các cầu thủ của ông xứng đáng được ngẩng cao đầu rời giải.

Trong cuộc họp báo sau trận, Aguirre không giấu được sự thất vọng khi đội chủ nhà phải dừng bước đầy tiếc nuối. “Chúng tôi là một gia đình. Điều này thật đau đớn. Giấc mơ của chúng tôi vừa tan vỡ, nhưng 26 cầu thủ ấy đã mang đến cho tôi niềm tự hào rất lớn. Họ phải ngẩng cao đầu vì đã cống hiến tất cả những gì mình có trên sân. Nếu có bất kỳ lời chỉ trích nào, hãy dành cho một mình tôi”, HLV người Mexico nói.

hlv-mexico.jpg
HLV Aguirre (bên phải) nhận mọi trách nhiệm sau thất bại của Mexico trước Anh.

Những ai theo dõi trận Anh - Mexico hẳn đều có thể cảm nhận được HLV Aguirre không quá lời khi nói về học trò. Bởi quả thực, El Tri đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Đội chủ nhà bị dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, trước khi Julián Quiñones rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 42.

Sang hiệp hai, dù đội tuyển Anh chỉ còn 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Jarell Quansah, nhưng khó khăn vẫn chồng chất với Mexico sau khi Harry Kane nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm phạt đền. Raúl Jiménez sau đó ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3, mở ra những phút cuối đầy căng thẳng, song Mexico không thể tìm được bàn gỡ trong hơn 10 phút bù giờ.

Bên cạnh việc ghi nhận cố gắng của học trò, HLV Aguirre cũng không hề đổ lỗi cho các quyết định của trọng tài, tấm thẻ đỏ của đối thủ hay bất kỳ yếu tố khách quan nào. Với ông, trách nhiệm cuối cùng và không thể biện minh cho kết quả trận đấu luôn chỉ thuộc về người đứng đầu ban huấn luyện.

Cách ứng xử ấy cũng phản ánh đúng triết lý mà Aguirre theo đuổi trong suốt hành trình World Cup năm nay. Trước cuộc đối đầu với đội tuyển Anh, ông từng khẳng định sức mạnh lớn nhất của Mexico không nằm ở lợi thế sân nhà hay các cá nhân xuất sắc, mà ở một tập thể biết hy sinh, gạt bỏ cái tôi để cống hiến cho đội bóng. Sau khi bị loại, thông điệp “chúng tôi là một gia đình” tiếp tục cho thấy sự nhất quán trong cách nhà cầm quân kỳ cựu bảo vệ các cầu thủ của mình.

Trong buổi họp báo, HLV Aguirre cũng xác nhận tiền đạo Santiago Gimenez đã được đưa tới bệnh viện sau chấn thương gặp phải ở những phút cuối trận. Ông chưa tiết lộ tình trạng cụ thể của chân sút này, song tin tức này càng làm những người hâm mộ bóng đá Mexico thêm nặng trĩu tâm can trong một đêm buồn mà có lẽ phải rất lâu, họ mới quên được.

Nguyễn Khánh
The Athletic
#Aguirre #Mexico #World Cup #thất bại #bóng đá #đội tuyển Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe