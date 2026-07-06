HLV Aguirre sau thất bại của Mexico: ‘Mọi chỉ trích, hãy nhằm vào một mình tôi’

TPO - Hành trình World Cup của Mexico khép lại sau thất bại 2-3 trước đội tuyển Anh ở vòng 1/8, nhưng Javier Aguirre không trách cứ bất kỳ học trò nào. Thay vào đó, HLV 67 tuổi đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm, đồng thời khẳng định các cầu thủ của ông xứng đáng được ngẩng cao đầu rời giải.

Trong cuộc họp báo sau trận, Aguirre không giấu được sự thất vọng khi đội chủ nhà phải dừng bước đầy tiếc nuối. “Chúng tôi là một gia đình. Điều này thật đau đớn. Giấc mơ của chúng tôi vừa tan vỡ, nhưng 26 cầu thủ ấy đã mang đến cho tôi niềm tự hào rất lớn. Họ phải ngẩng cao đầu vì đã cống hiến tất cả những gì mình có trên sân. Nếu có bất kỳ lời chỉ trích nào, hãy dành cho một mình tôi”, HLV người Mexico nói.

HLV Aguirre (bên phải) nhận mọi trách nhiệm sau thất bại của Mexico trước Anh.

Những ai theo dõi trận Anh - Mexico hẳn đều có thể cảm nhận được HLV Aguirre không quá lời khi nói về học trò. Bởi quả thực, El Tri đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Đội chủ nhà bị dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, trước khi Julián Quiñones rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 42.

Sang hiệp hai, dù đội tuyển Anh chỉ còn 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Jarell Quansah, nhưng khó khăn vẫn chồng chất với Mexico sau khi Harry Kane nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm phạt đền. Raúl Jiménez sau đó ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3, mở ra những phút cuối đầy căng thẳng, song Mexico không thể tìm được bàn gỡ trong hơn 10 phút bù giờ.

Bên cạnh việc ghi nhận cố gắng của học trò, HLV Aguirre cũng không hề đổ lỗi cho các quyết định của trọng tài, tấm thẻ đỏ của đối thủ hay bất kỳ yếu tố khách quan nào. Với ông, trách nhiệm cuối cùng và không thể biện minh cho kết quả trận đấu luôn chỉ thuộc về người đứng đầu ban huấn luyện.

Cách ứng xử ấy cũng phản ánh đúng triết lý mà Aguirre theo đuổi trong suốt hành trình World Cup năm nay. Trước cuộc đối đầu với đội tuyển Anh, ông từng khẳng định sức mạnh lớn nhất của Mexico không nằm ở lợi thế sân nhà hay các cá nhân xuất sắc, mà ở một tập thể biết hy sinh, gạt bỏ cái tôi để cống hiến cho đội bóng. Sau khi bị loại, thông điệp “chúng tôi là một gia đình” tiếp tục cho thấy sự nhất quán trong cách nhà cầm quân kỳ cựu bảo vệ các cầu thủ của mình.

Trong buổi họp báo, HLV Aguirre cũng xác nhận tiền đạo Santiago Gimenez đã được đưa tới bệnh viện sau chấn thương gặp phải ở những phút cuối trận. Ông chưa tiết lộ tình trạng cụ thể của chân sút này, song tin tức này càng làm những người hâm mộ bóng đá Mexico thêm nặng trĩu tâm can trong một đêm buồn mà có lẽ phải rất lâu, họ mới quên được.