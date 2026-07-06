Nhận định Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha, 2h00 ngày 7/7: Chung kết sớm

TPO - Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha, vòng tứ kết World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tây Ban Nha được đánh giá là đội có sức mạnh trội hơn. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha có Ronaldo, Bruno Fernandes sẵn sàng tỏa sáng ở trận cầu lớn.

Nhận định trước trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Sân vận động AT&T tại Dallas sắp diễn ra màn thư hùng đỉnh cao và được mong đợi nhất tại vòng 16 đội World Cup 2026 - trận derby bán đảo Iberia giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch phải đụng độ nhau , biến cuộc đối đầu này thành một trận "chung kết sớm" đầy rẫy những toan tính chiến thuật và duyên nợ của 2 gã hàng xóm

Đội tuyển Bồ Đào Nha tiến vào vòng đấu này sau khi trải qua một phen hú vía trước Croatia ở vòng 32 đội. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez giành chiến thắng sát nút 2-1 đầy kịch tính, nhưng họ chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi công nghệ VAR và hệ thống cảm biến bóng từ chối bàn gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng của Josko Gvardiol vì lỗi việt vị. Trận thắng nghẹt thở giúp Cristiano Ronaldo và đồng đội tiếp tục nuôi giấc mơ vô địch World Cup, trong khi Luka Modric phải ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu.

Đáng chú ý, thắng lợi trước Croatia giúp Bồ Đào Nha xóa nhòa cái dớp kéo dài 60 năm kể từ chiến thắng lịch sử trước Triều Tiên tại kỳ Mundial 1966, khi đây là lần đầu tiên họ lội ngược dòng thành công.

Dẫu vậy, lời nguyền vòng 16 đội vẫn là nỗi ám ảnh vô hình với "Selecao châu Âu", bởi chiến dịch World Cup của họ vào các năm 2010, 2018 cũng như EURO 2020 đều phải dừng bước ngay ở giai đoạn này. Thầy trò HLV Martinez hiểu rằng họ cần thể hiện bộ mặt bản lĩnh và lì lợm hơn gấp bội nếu muốn có lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng tứ kết.

Trái ngược hoàn toàn với sự chật vật của hàng xóm, đội tuyển Tây Ban Nha đang thong dong rảo bước tại giải đấu. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch châu Âu bằng màn vùi dập đội tuyển Áo với tỷ số cách biệt 3-0 ở vòng trước.

Ronaldo và Yamal ở 2 đầu chiến tuyến, cuộc đấu đáng mong chờ.

Chiến thắng thuyết phục này đánh dấu cột mốc quan trọng, khi đây mới là lần đầu tiên "La Roja" giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup trong thời gian thi đấu chính thức, kể từ chung kết World Cup 2010. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1994, Tây Ban Nha ghi được nhiều hơn hai bàn thắng trong một trận knock-out tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sự toàn diện của Tây Ban Nha tại giải đấu năm nay nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn, đặc biệt là sự vững chãi của hệ thống phòng ngự. Sau khi Mexico ngã ngựa, Tây Ban Nha là đội tuyển duy nhất tính đến lúc này chưa để thủng lưới ở giải đấu. Họ không cho Áo tung ra nổi một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút - một kỳ tích hiếm có tại vòng loại trực tiếp World Cup kể từ sau trận chung kết năm 2014 giữa Đức và Argentina.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Màn trình diễn thăng hoa giúp Tây Ban Nha kéo dài chuỗi trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường lên con số 34 (thắng 25, hòa 9), chỉ còn cách kỷ lục vô tiền khoáng hậu của chính họ đúng một trận đấu.

Nếu khuất phục Bồ Đào Nha trong trận chiến đêm nay, HLV Luis de la Fuente sẽ viết tên mình vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới, sánh ngang với hai chiến lược gia vĩ đại Aime Jacquet và Louis van Gaal với tư cách là HLV không thua trong cả 12 trận đấu đầu tiên tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO).

Các số liệu từ Opta cũng phản ánh sự áp đảo tuyệt đối của đại diện xứ sở bò tót. Tây Ban Nha đang sở hữu hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG) trung bình mỗi trận lên tới +1.80 bàn. Đây là hiệu số xG tốt nhất mà một đội bóng châu Âu làm được kể từ sau thế hệ vàng của đội tuyển Pháp tại World Cup 1998 (+1.82 xG).

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cũng không phải là tay mơ khi hàng công của họ dưới sự dẫn dắt của Ronaldo đang đạt hiệu suất 1.6 xG mỗi trận - con số cao nhất của bóng đá nước này kể từ kỳ World Cup 2014 tại Brazil.

Tiếc vì 2 đội gặp nhau quá sớm.

Xét về lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha đang là bên nắm giữ lợi thế tâm lý rõ rệt khi họ chỉ để thua vỏn vẹn 7 trận trong tổng số 41 lần chạm trán Bồ Đào Nha trong quá khứ. Tính riêng ở các giải đấu chính thức, Bồ Đào Nha mới chỉ có đúng một lần duy nhất gieo sầu cho Tây Ban Nha trong suốt hơn 20 năm qua, đó là chiến thắng tối thiểu 1-0 tại vòng bảng EURO 2004 nhờ pha lập công của Nuno Gomes.

Tại các vòng chung kết World Cup, hai đội từng cống hiến một trận hòa 3-3 điên rồ vào năm 2018, nơi Cristiano Ronaldo đã lập một cú hat-trick siêu đẳng. Dẫu vậy, Selecao châu Âu hoàn toàn có quyền tự tin khi ở cuộc đụng độ gần nhất vào tháng 6/2025, họ đã đánh bại chính Tây Ban Nha trên chấm luân lưu cân não để lên ngôi vô địch Nations League.

Dựa trên dữ liệu phân tích của 25.000 lần mô phỏng trước trận, siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha là đội cửa trên với tỷ lệ giành chiến thắng trong 90 phút lên tới 49,2%. Trong khi đó, cơ hội ca khúc khải hoàn của Bồ Đào Nha chỉ dừng lại ở mức 25,6%, và tỷ lệ trận đấu bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 25,2%.

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bước vào trận chiến sinh tử tại Dallas, HLV Roberto Martinez nắm trong tay đầy đủ cầu thủ. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đặt trọn niềm tin vào người đội trưởng 41 tuổi Cristiano Ronaldo ở vị trí cao nhất trên hàng công, bất chấp việc siêu sao này tỏ ra không mấy hài lòng khi bị thay ra sớm trong trận gặp Croatia.

Ronaldo vừa giải tỏa áp lực đè nặng bằng bàn thắng đầu tiên tại vòng knock-out World Cup, và anh cũng chính là hung thần của Tây Ban Nha khi từng ghi tới 4 bàn vào lưới đội bóng này trong sự nghiệp.

Cơn đau đầu lớn nhất của Bồ Đào Nha nằm ở hành lang phải, nơi Pedro Neto đang cạnh tranh khốc liệt với Bernardo Silva và tài năng trẻ Francisco Conceicao để giành một suất đá chính. Trong khi đó, tiền đạo Goncalo Ramos dù sở hữu hiệu suất ghi bàn kinh ngạc tại các giải đấu lớn (trung bình cứ 37 phút lại in dấu giày vào một bàn thắng), nhiều khả năng vẫn sẽ được cất trên băng ghế dự bị để sắm vai quân bài tẩy trong hiệp hai.

Ở phần sân đối diện, Tây Ban Nha đang đối mặt bài toán nhân sự nan giải do bão chấn thương càn quét. Bộ đôi tiền đạo cánh Yeremy Pino (chấn thương vai) và Nico Williams (chấn thương cơ khép) gần như chắc chắn vắng mặt. Các trụ cột của "La Roja" như Lamine Yamal, Pedro Porro, Dani Olmo và Aymeric Laporte tập riêng trong những ngày qua, nhưng ban huấn luyện Tây Ban Nha khẳng định đây không phải là vấn đề nghiêm trọng và họ vẫn sẵn sàng ra sân ngay từ đầu.

Sự vắng mặt của Nico Williams sẽ tiếp tục mở ra cơ hội cho Alex Baena xuất phát bên hành lang cánh trái, sát cánh cùng mũi nhọn Mikel Oyarzabal - người đang có phong độ cực cao với 4 pha lập công từ đầu giải, thành tích tốt nhất của một cầu thủ Tây Ban Nha tại một kỳ World Cup kể từ thời của David Villa năm 2010.

Nơi tuyến giữa, Dani Olmo dự kiến sẽ tiếp tục được tin tưởng trao suất đá chính thay vì Fabian Ruiz, nhằm kết hợp cùng Rodri và Pedri tạo nên một tam giác kiểm soát bóng, sẵn sàng bẻ gãy mọi ý đồ phản công của Bồ Đào Nha.

Đội hình dự kiến.