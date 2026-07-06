Thắng Mexico, HLV Tuchel vẫn chỉ trích trọng tài

TPO - Dù đội tuyển Anh đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico để lọt vào tứ kết World Cup 2026, HLV Thomas Tuchel vẫn không giấu nổi sự giận dữ nhắm vào công tác trọng tài, đặc biệt là các quyết định từ phòng VAR.

Đội tuyển Anh vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 tại sân Azteca để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026. Tuy nhiên, thay vì chỉ nói về màn trình diễn của các học trò, HLV Thomas Tuchel lại tỏ ra đặc biệt không hài lòng với công tác điều hành trận đấu.

Nhà cầm quân người Đức cho rằng quyết định thổi phạt đền đối với Harry Kane ở hiệp hai là một sai lầm và không đáp ứng tiêu chí can thiệp của VAR.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra khoảng 10 phút sau khi Kane thực hiện thành công quả penalty giúp Anh gia tăng cách biệt. Trong pha tranh chấp với Brian Gutierrez, thủ quân đội tuyển Anh vô tình đá vào phần gót chân của cầu thủ Mexico khi cố gắng phá bóng.

Trọng tài Alireza Faghani ban đầu không cho Mexico hưởng phạt đền, nhưng sau khi tham khảo ý kiến của “tổ VAR” cũng như xem lại màn hình, ông đã thay đổi quyết định. Raul Jimenez tận dụng cơ hội trên chấm 11 m để rút ngắn tỷ số, khiến những phút cuối trận trở nên đầy căng thẳng.

Phát biểu sau trận đấu, Tuchel không giấu được sự bức xúc. “Điều đó đơn giản là không đủ tốt. Các trọng tài không đủ tốt, các trọng tài thứ tư cũng không đủ tốt. Đó là vấn đề cốt lõi”, HLV trưởng đội tuyển Anh nói.

Theo Tuchel, quyết định can thiệp của VAR là khó chấp nhận bởi đây không phải một “sai sót rõ ràng và hiển nhiên” của trọng tài chính. “Ba thành viên VAR đến từ Nam Mỹ trong một trận đấu như thế này. Nếu thông tin đó là chính xác, tôi không hiểu vì sao VAR lại can thiệp. Đây chắc chắn không phải tình huống sai sót rõ ràng để lật ngược quyết định ban đầu”, ông phát biểu.

Trong suốt trận đấu, HLV Thomas Tuchel nhiều lần phản ứng với các quyết định của tổ trọng tài. Trước tình huống Kane bị thổi phạt trong khu cấm địa, đội tuyển Anh cũng phải chơi thiếu người sau khi trung vệ Jarell Quansah nhận thẻ đỏ ở hiệp hai sau một tình huống được xem xét lại bởi VAR.

Sau khi bày tỏ sự không hài lòng với công tác điều hành trận đấu, chiến lược gia 52 tuổi đã dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ Anh, nhất là việc họ đứng vững tại sân Azteca, nơi hàng vạn cổ động viên đội chủ nhà đã tạo ra một bầu không khí cực kỳ áp lực.

“Nếu có một đội bóng sở hữu trái tim và niềm tin mãnh liệt, đó chính là đội tuyển này. Họ chiến đấu bằng ý chí thuần túy. Đây là một trận đấu mang tính biểu tượng, trên một sân vận động mang tính biểu tượng. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn và tôi thực sự tự hào”, Tuchel nhấn mạnh.