Harry Kane: 'Mọi thứ đều chống lại, tuyển Anh vẫn đứng vững'

TPO - Harry Kane mô tả chiến thắng 3-2 trước Mexico là trận đấu điên rồ, khi England phải vượt qua hàng loạt bất lợi tại Estadio Azteca. Tam sư trở thành đội đầu tiên đánh bại Mexico ở World Cup ngay tại sân đấu biểu tượng này.

Azteca là pháo đài bất khả xâm phạm của Mexico khi họ chưa từng thua trận nào ở World Cup 2026. Nhưng trong trận đấu nghẹt thở ở vòng 1/8, tuyển Anh đã làm điều chưa đội bóng nào từng làm được: đánh bại Mexico ngay trên sân vận động biểu tượng này.

Đó là chiến thắng không hề dễ dàng. Tuyển Anh phải chống lại bầu không khí dữ dội từ khán đài Mexico City, phải trải qua 1 giờ tạm hoãn vì thời tiết, rồi tiếp tục chơi trong thế thiếu người sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Jarell Quansah đầu hiệp 2.

Nhưng giữa hỗn loạn, đội bóng áo trắng vẫn tìm thấy lối thoát bằng bản lĩnh của Jude Bellingham, Harry Kane và tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Bellingham ăn mừng bàn thắng vào lưới Mexico.

Bellingham là người tạo nên "cú đánh" đầu tiên vào niềm tin của Mexico. Chỉ trong 98 giây hiệp 1, tiền vệ của England ghi liền 2 bàn, khiến hơn 80.000 khán giả trên sân Azteca chết lặng. Trong trận đấu mà mỗi pha bóng đều bị nuốt chửng bởi tiếng hò reo, Bellingham vẫn lạnh lùng biến những cơ hội hiếm hoi thành khác biệt lớn.

Nhưng Mexico không dễ sụp đổ. Julián Quiñones nhanh chóng rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ, kéo khán đài Azteca trở lại trạng thái bùng nổ. Đội đồng chủ nhà hiểu rằng đây không chỉ là 1 trận vòng 1/8. Đó là cơ hội chấm dứt 40 năm chờ đợi, cơ hội lần đầu trở lại tứ kết World Cup kể từ năm 1986, cũng là giải đấu họ đăng cai.

Kịch tính được đẩy lên cao hơn ở phút 54, khi Quansah của tuyển Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng cao chân với Jesús Gallardo. Trọng tài chỉ đưa ra quyết định sau khi tham khảo VAR.

Kane ghi bàn trên chấm phạt đền.

Thế nhưng đúng vào thời điểm Mexico tưởng như có thể lật ngược thế trận, tuyển Anh lại tung ra cú đấm quyết định. Anthony Gordon bị thủ môn Raúl Rangel phạm lỗi trong vòng cấm và Kane không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền.

Bàn thắng ấy đưa tuyển Anh vượt lên 3-1, đồng thời giúp Kane có bàn thứ 6 tại World Cup năm nay và bàn thứ 14 trong sự nghiệp ở sân chơi lớn nhất hành tinh, cân bằng thành tích của huyền thoại Gerd Müller.

Dẫu vậy, trận đấu vẫn chưa chịu khép lại. Chưa đầy 10 phút sau khi ghi bàn từ chấm phạt đền, Kane lại trở thành nhân vật trung tâm ở đầu sân bên kia. VAR xác định anh phạm lỗi với Brian Gutiérrez trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Mexico. Raúl Jiménez thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 và thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Những phút cuối biến thành cuộc vây hãm nghẹt thở. Mexico dồn toàn lực lên phía trước, còn tuyển Anh lùi sâu phòng ngự để giữ vững kết quả.

“Đó là một trận đấu điên rồ. Chúng tôi đã phải chiến đấu đến cùng. Chúng tôi phải tìm ra cách để vượt qua khó khăn", Kane nói sau trận, giọng khàn đặc vì ăn mừng. “Bối cảnh trận đấu, đối thủ, mọi thứ đều chống lại chúng tôi, nhưng chúng tôi đã tìm được cách”.

"Giọng của tôi mất rồi. Tôi vừa mới hát ở ngoài kia xong. Thực sự tôi gần như không thể nói chuyện được nữa", Kane nói ngắt quãng.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Azteca không còn là pháo đài bất khả xâm phạm. Tuyển Anh trở thành đội đầu tiên thắng Mexico tại World Cup 2026 trên sân đấu lịch sử này. Họ cũng là đội thứ 3 giành chiến thắng tại đây trong 89 trận chính thức.

Trước đó, ở sân vận động được khánh thành năm 1966, họ thua 2 trận cùng tỷ số 1-2 ở vòng loại World Cup trước Costa Rica năm 2001 và Honduras năm 2013.

Với Mexico, nỗi ám ảnh vòng 1/8 tiếp tục kéo dài. Kể từ sau lần vào tứ kết năm 1986, họ đã 8 lần bị loại ở vòng đấu này. Giấc mơ sân nhà, giấc mơ được tái hiện ký ức vàng son của 40 năm trước, đã tan vỡ trong một đêm mà họ chiến đấu đến tận cùng nhưng vẫn thiếu khoảnh khắc quyết định.

Phía trước tuyển Anh sẽ là Na Uy của Erling Haaland tại Miami Gardens, Florida, vào cuối tuần. Sau khi vượt qua “con quái vật” Azteca, Kane và các đồng đội tự tin bước vào tứ kết với cảm giác rằng họ vừa thoát khỏi một đêm thử lửa khắc nghiệt nhất.