Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Trận Anh thắng Mexico: Henderson ngồi dự bị mà vẫn dính thẻ và rời sân bằng cáng

Nguyễn Khánh

TPO - Tiền vệ Jordan Henderson bất ngờ phải thở oxy và rời sân bằng cáng sau trận Anh thắng Mexico 3-2, khép lại một đêm kỳ lạ khi anh không thi đấu phút nào nhưng vẫn phải nhận thẻ vàng.

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Mexico trên sân Azteca để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, các cầu thủ Anh đồng loạt tràn xuống sân ăn mừng cùng người hâm mộ. Henderson, người ngồi dự bị cả trận, cũng tham gia vào màn ăn mừng của toàn đội.

Tuy nhiên, khi trèo qua dãy biển quảng cáo điện tử bên đường biên, tiền vệ 36 tuổi bất ngờ vấp ngã và ngay lập tức có dấu hiệu bị chấn thương. Đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt để chăm sóc cho cựu thủ quân Tam sư.

henderson-chan-thuong.jpg
Nhân viên y tế đang chăm sóc Jordan Henderson sau khi tiền vệ số 14 của đội tuyển Anh chấn thương khi ăn mừng sau trận thắng Mexico.

Henderson sau đó được cho thở oxy trước khi được đưa ra ngoài bằng cáng. Nhiều đồng đội đã đứng quây quanh để che chắn cho anh khỏi sự chú ý của truyền thông và máy quay truyền hình.

Bình luận viên Kelly Cates của BBC, khi đưa tin về sự cố bất ngờ này của đội tuyển Anh, cũng xác nhận Henderson phải sử dụng mặt nạ oxy trong lúc được đưa khỏi sân.

Đáng chú ý, trước khi gặp sự cố sau trận, Henderson còn nhận thẻ vàng ở phút bù giờ dù không được tung vào sân. Tiền vệ kỳ cựu của Tam sư bị trọng tài cảnh cáo vì rời khu vực kỹ thuật trong lúc trận đấu vẫn đang diễn ra.

Phát biểu sau trận, đội trưởng Harry Kane tiết lộ Jordan Henderson bị ngã và gặp vấn đề liên quan đến cánh tay, nhưng anh tin rằng chấn thương không quá nghiêm trọng. “Jordan bị ngã và đau ở cánh tay. Hy vọng mọi chuyện không quá nghiêm trọng”, Kane nói.

Jude Bellingham cũng xác nhận Henderson đang được đội ngũ y tế của đội tuyển Anh theo dõi và điều trị phía sau khu vực kỹ thuật. Trong khi đó, LĐBĐ Anh vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về mức độ chấn thương của tiền vệ này.

Tình trạng của tiền vệ giàu kinh nghiệm này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được cập nhật trong những ngày tới, khi đội tuyển Anh chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Na Uy ở vòng tứ kết World Cup 2026.

Nguyễn Khánh
The Express
#Henderson #Anh #chấn thương #World Cup #Mexico #bóng đá #đội tuyển Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe