Trận Anh thắng Mexico: Henderson ngồi dự bị mà vẫn dính thẻ và rời sân bằng cáng

TPO - Tiền vệ Jordan Henderson bất ngờ phải thở oxy và rời sân bằng cáng sau trận Anh thắng Mexico 3-2, khép lại một đêm kỳ lạ khi anh không thi đấu phút nào nhưng vẫn phải nhận thẻ vàng.

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Mexico trên sân Azteca để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, các cầu thủ Anh đồng loạt tràn xuống sân ăn mừng cùng người hâm mộ. Henderson, người ngồi dự bị cả trận, cũng tham gia vào màn ăn mừng của toàn đội.

Tuy nhiên, khi trèo qua dãy biển quảng cáo điện tử bên đường biên, tiền vệ 36 tuổi bất ngờ vấp ngã và ngay lập tức có dấu hiệu bị chấn thương. Đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt để chăm sóc cho cựu thủ quân Tam sư.

Nhân viên y tế đang chăm sóc Jordan Henderson sau khi tiền vệ số 14 của đội tuyển Anh chấn thương khi ăn mừng sau trận thắng Mexico.

Henderson sau đó được cho thở oxy trước khi được đưa ra ngoài bằng cáng. Nhiều đồng đội đã đứng quây quanh để che chắn cho anh khỏi sự chú ý của truyền thông và máy quay truyền hình.

Bình luận viên Kelly Cates của BBC, khi đưa tin về sự cố bất ngờ này của đội tuyển Anh, cũng xác nhận Henderson phải sử dụng mặt nạ oxy trong lúc được đưa khỏi sân.

Đáng chú ý, trước khi gặp sự cố sau trận, Henderson còn nhận thẻ vàng ở phút bù giờ dù không được tung vào sân. Tiền vệ kỳ cựu của Tam sư bị trọng tài cảnh cáo vì rời khu vực kỹ thuật trong lúc trận đấu vẫn đang diễn ra.

Phát biểu sau trận, đội trưởng Harry Kane tiết lộ Jordan Henderson bị ngã và gặp vấn đề liên quan đến cánh tay, nhưng anh tin rằng chấn thương không quá nghiêm trọng. “Jordan bị ngã và đau ở cánh tay. Hy vọng mọi chuyện không quá nghiêm trọng”, Kane nói.

Jude Bellingham cũng xác nhận Henderson đang được đội ngũ y tế của đội tuyển Anh theo dõi và điều trị phía sau khu vực kỹ thuật. Trong khi đó, LĐBĐ Anh vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về mức độ chấn thương của tiền vệ này.

Tình trạng của tiền vệ giàu kinh nghiệm này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được cập nhật trong những ngày tới, khi đội tuyển Anh chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Na Uy ở vòng tứ kết World Cup 2026.