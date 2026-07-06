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Bất ngờ với giá vé xem đội tuyển Việt Nam đá Myanmar chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026

Vĩnh Xuân

TPO - Vé xem trận giao hữu chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam với Myanmar có giá cao nhất 300.000 đồng và thấp nhất 100.000 đồng, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

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Trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên là khâu cuối trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik thông qua đó sẽ rà soát, đánh giá lại lực lượng lần cuối trước khi chốt danh sách chính thức.

Thông tin từ VFF hôm nay cho biết vé xem trận đấu này gồm 3 mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. BTC sẽ mở bán trên kênh ứng dụng OneU, bắt đầu từ 10h ngày 8/7 đến hết 23h59 ngày 11/7. VFF khuyến nghị các CĐV đến sân giữ an ninh, trật tự đảm bảo trận đấu diễn ra thành công.

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Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ cho biết đội tuyển Việt Nam rất mong đợi sự ủng hộ của người hâm mộ để thêm động lực thi đấu, hướng tới bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc. Tại đây, đội tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng 6-0 ở trận giao hữu với Siheung FC. Nguyễn Hoàng Hên, Hai Long và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đều ghi bàn.

Vĩnh Xuân
#Đội tuyển Việt Nam #ASEAN Cup 2026 #Đỗ Hoàng Hên #vé xem đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Đình Bắc

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