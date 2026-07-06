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UEFA đối đầu FIFA vì vụ tranh cãi hoãn thẻ đỏ cho Balogun

Hương Ly

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Âu thẳng thắn chia sẻ quyết định hoãn thẻ đỏ cho Balogun của FIFA đã làm đe dọa tính công bằng trong bóng đá.

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"Folarin Balogun lẽ ra phải bị treo giò một trận vì thẻ đỏ, nhưng quyết định hoãn án phạt này và cho cậu ấy một năm thử thách của FIFA đã vượt qua lằn ranh đỏ", UEFA tuyên bố.

"Luật lệ một khi đã quy định thì không thể có ngoại lệ. Điều này lại càng không thể chấp nhận được ngay giữa lúc giải đấu đang diễn ra, nơi nhiều cầu thủ khác dù rơi vào tình cảnh tương tự vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành án treo giò. Một khi sự nghiêm minh của luật lệ không còn được đảm bảo bởi chính những người tạo ra nó, tính công bằng của bóng đá sẽ bị đe dọa và uy tín của giải đấu sẽ sụp đổ", UEFA bức xúc.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu chỉ trích mạnh mẽ: "Hơn thế nữa, quyết định này tạo ra tiền lệ xấu ngay trong lòng giải đấu. Kể từ bây giờ, mọi tình huống tương tự đều sẽ đòi hỏi được 'đặc cách' xử lý ngang bằng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cục diện giải đấu. Bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất thế giới không chỉ vì tính cống hiến đẹp mắt, mà còn nhờ vào niềm tin rằng môn thể thao này luôn được chơi dựa trên một bộ luật thống nhất ở bất cứ đâu".

"Không một giải đấu nào tồn tại hoàn toàn độc lập cả, nhất là với World Cup, giải đấu có sức ảnh hưởng cực lớn - có thể mang lại hệ quả tích cực hoặc tiêu cực cho toàn bộ nền bóng đá. Chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước một quyết định chưa từng có tiền lệ, vô lý và không thể nào bào chữa được như thế này", đoạn kết trong tuyên bố của UEFA.

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Có Balogun, Mỹ sẽ thêm niềm tin đối đầu Bỉ.

Tiền đạo chủ lực của tuyển Mỹ, Folarin Balogun, nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đối đầu Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội. Theo luật, anh sẽ bị treo giò một trận và phải vắng mặt ở vòng 16 đội, gặp tuyển Bỉ. Dù vậy, FIFA gây chấn động khi bất ngờ viện dẫn một điều luật ít người biết để chuyển án phạt này thành "án treo" (thử thách 1 năm). Như vậy, Balogun có thể ra sân ở trận gặp Bỉ.

Trước UEFA, Liên đoàn bóng đá Bỉ đã phản ứng dữ dội, cáo buộc FIFA chà đạp lên tính công bằng về luật và tạo ra một tiền lệ vô lý cho bóng đá thế giới. Huấn luyện viên đội tuyển Bỉ, Rudi Garcia, so sánh quyết định này với trò đùa Cá tháng Tư. "Tôi không biết rằng ngày 5 tháng 7 lại bằng với ngày 1 tháng 4 tại FIFA", HLV tuyển Bỉ bức xúc.

Trên tờ The Independent, cựu hậu vệ Gary Neville thẳng thắn nhận xét quyết định từ FIFA có vấn đề nặng, đồng thời đặt câu hỏi tại sao luật cứng trong bóng đá lại bị phá vỡ bởi Mỹ. Cựu tiền vệ Roy Keane nói thẳng đây chẳng khác nào trò "nịnh bợ".

Tại World Cup 2026, Balogun đã ghi 3 bàn cho tuyển Mỹ. Khi Balogun không bị treo giò, đội chủ nhà sẽ càng tự tin để tiếp đón Mỹ.

Hương Ly
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