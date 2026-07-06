Mexico đã sập bẫy tuyển Anh như thế nào?

TPO - Tuyển Anh chủ động để cho Mexico cầm bóng, sau đó rình rập và đợi cơ hội phản công. Hai bàn của Bellingham diễn ra theo cùng một kịch bản.

Ai cũng nghĩ tuyển Anh sẽ chơi tấn công chủ động, đẩy Mexico vào thế phòng ngự co cụm tương tự nhiều trận đấu của đội chủ nhà tại World Cup 2026. Tuy nhiên, trong một ngày mà "Tam sư" gặp quá nhiều thách thức vô hình, HLV Thomas Tuchel bày ra thế trận co cụm, hạn chế pressing và luân chuyển bóng ở tốc độ rất chậm.

The Guardian chỉ ra một thống kê Mexico là đội có tốc độ tịnh tiến bóng chậm trong tốp 5 World Cup 2026. HLV Tuchel chắc chắn nhận ra điều đó. Và khi tuyển Anh lùi lại, Mexico với khí thế của đội chủ nhà, được 80.000 CĐV tiếp lửa phải cầm bóng chủ động. Raul Jimenez và các đồng đội cầm bóng nhưng tấn công bế tắc, trước khi nhận 2 cú đánh "vỗ mặt" từ các pha lập công của Jude Bellingham.

Trước khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ, tuyển Anh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, chơi chủ động hơn ở hiệp 2 sau khi có 45 phút dưỡng sức. Vì chơi thiếu người, "Tam sư" phải trở lại cách chơi phòng ngự phản công và gặp rất nhiều khó khăn ở đoạn cuối trận đấu.

Không nhận ra tuyển Anh

Tuyển Anh đối mặt thách thức cực lớn khi phải chơi ở sân bóng có độ cao 2.240m so với mực nước biển. Ở điều kiện không khí loãng này, mật độ oxy giảm mạnh khiến các cầu thủ chưa thích nghi rất dễ bị mỏi cơ thần kinh và suy giảm đáng kể khả năng bứt tốc. Cầu thủ Mexico hoàn toàn quen với điều kiện này, trong khi dàn tuyển thủ Anh đều không có đủ thời gian thích nghi.

Ban huấn luyện tuyển Anh đã lường trước nguy cơ cầu thủ nhanh xuống sức. "Tam sư" nhập cuộc chậm rãi, với cự ly đội hình thấp và bình tĩnh triển khai bóng. Đó không phải là sự thận trọng để thăm dò của tuyển Anh, vì xuyên suốt hiệp một, họ duy trì cách chơi như vậy. "Tam sư" để Mexico cầm bóng chủ động và cũng không lao vào pressing để đòi lại quyền kiểm soát ngay lập tức.

Kane hoạt động quanh quẩn ở giữa sân. Bellingham cũng lùi sâu để cùng các tiền vệ Rice, Anderson bịt kín ngả đường vào trung lộ tuyển Anh. Đối với Mexico, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn khán giả nhà đã thúc đẩy họ dâng cao, liên tục ép sân với tâm lý muốn giải quyết trận đấu sớm. Tuy nhiên, Mexico bế tắc vì thiếu ý tưởng khi cầm bóng.

Tuyển Anh trải qua 90 phút vất vả.

Hai bàn thắng liên tiếp của Bellingham trong 3 phút bắt nguồn từ sai lầm của Mexico. Đội chủ nhà mải mê tấn công, dâng đội hình lên rất cao. Khi bị đối thủ đánh vỗ mặt chỉ từ 2-3 đường chuyền, "El Tri" không có đủ quân số để chống đỡ. Bellingham ghi liền 2 bàn theo cùng một kịch bản, tuyển Anh khởi đầu pha bóng từ trung lộ, đẩy ra biên và Saka, Kane chuyền vào trong.

Sau đó, Anh bị thủng lưới vì cú volley dứt khoát của Julian Quinones. Nhưng nhìn chung, thế trận trong hiệp một diễn ra đúng với ý đồ của Tuchel. Mexico cầm bóng đến 67% nhưng chỉ tạo ra 2 cơ hội rõ ràng, đều do Jimenez dứt điểm và bị Pickford từ chối. Tuyển Anh chỉ dứt điểm 3 lần trong hiệp một nhưng chuyển hóa đến 2 bàn. Quan trọng hơn hết với "Tam sư" là họ giữ sức để sẵn sàng chơi sòng phẳng với Mexico trong hiệp 2.

Suýt trả giá vì thẻ đỏ của Quansah



Trước khi Quansah rời sân, tuyển Anh nhập cuộc hiệp 2 chủ động, trong gần 10 phút đầu kéo tỷ lệ kiểm soát về mức 40-60% (nghiêng về Mexico). "Tam sư" suýt nâng tỷ số 3-1 trong tình huống O'Reilly sút dội cột. Thầy trò HLV Tuchel giữ sức trong cả hiệp một để chuẩn bị cho thế trận kiểu này, vào thời điểm mà Mexico không còn sung sức và hưng phấn như 45 phút đầu tiên.

Dù vậy, thẻ đỏ của Quansah khiến kế hoạch của Anh đổ vỡ. HLV Tuchel phải rút Saka ra ngoài và thay bằng John Stones, nghĩa là "Tam sư" lại quay về thế phòng ngự co cụm để đảm bảo không thủng lưới nhưng lần này áp lực hơn nhiều vì chỉ còn 10 người trên sân.

Kịch bản hiệp 2 diễn ra điên rồ khi tuyển Anh hưởng phạt đền ngay sau khi Quansah rời sân. Kane bước lên và thực hiện chuẩn xác cú sút 11m, đưa "Tam sư" vượt lên dẫn 3-1. Ngay sau đó, Mexico cũng hưởng phạt đền và Jimenez đánh bại được Jordan Pickford. Tuyển Anh chỉ thở phào nhẹ nhõm trong 10 phút, sau đó quay lại thế phòng ngự co cụm suốt 30 phút cuối trận (bao gồm thời gian bù giờ).

Thẻ đỏ của Quansah đẩy "Tam sư" vào thế khó.

Tuyển Anh sẽ tập trung rất đông cầu thủ ở giữa sân, khiến không gian triển khai tấn công của Mexico hẹp lại và không có cơ hội sút xa. "El Tri" chỉ còn một phương án dễ triển khai là đẩy bóng sang biên và thực hiện các quả tạt. Lúc này, HLV Tuchel tung Dan Burn và Spence vào sân để khóa chặt các pha tấn công biên và bóng bổng của Mexico.

Spence nhanh, khỏe, giúp tuyển Anh đeo bám quyết liệt ở cánh phải theo hướng tấn công của Mexico, vốn là vị trí bóng tập trung nhiều nhất. Đội chủ nhà sẽ nhồi bóng cho Jimenez ở khu vực cấm địa nhưng "Tam sư" không ngại vì đã có Burn cao 1,98m và Stones, đều là những chuyên gia không chiến.

30 phút cuối trận của tuyển Anh là bộ mặt khác hoàn toàn so với "Tam sư" bóng bẩy, hùng mạnh mà người ta thường nhắc đến. Thầy trò HLV Tuchel dựng xe buýt nhiều tầng để chơi tử thủ. Họ chỉ còn mỗi phương án đó trong thế mất người và đang nắm trong tay lợi thế dẫn bàn. Cuối cùng tuyển Anh cũng trụ vững trước sức ép bên phía Mexico.

Toàn bộ cầu thủ Anh kiệt sức sau 90 phút "hành xác" đúng nghĩa ở Mexico. Đó là lý do Tuchel yêu cầu các học trò chơi chậm, hạn chế di chuyển trong 45 phút. Các cầu thủ Anh phải chạy thay phần của Quansah, dẫn đến kiệt sức nhanh chóng nhưng cuối cùng vẫn trụ vững.

"Tam sư" đã đến giới hạn của chịu đựng khi co cụm phòng ngự trước Mexico. Stones đã suýt phản lưới. Burn đã truy cản dũng cảm ở ngay khoảnh khắc cầu thủ Mexico dứt điểm. Và còn rất nhiều khoảnh khắc phòng ngự quả cảm của cầu thủ Anh. Hôm nay, thầy trò Tuchel chơi trong tâm thế chiếu dưới và họ đã vượt qua giới hạn của một trận đấu phải làm nhiều hơn cho mặt trận phòng ngự.