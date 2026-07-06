Báo Mỹ: 'FIFA đã hoãn thẻ đỏ cho Balogun sau khi Tổng thống Trump lên tiếng'

TPO - Một quyết định vô tiền khoáng hậu vừa được FIFA đưa ra tại World Cup 2026. Án treo giò của tiền đạo chủ lực đội tuyển Mỹ, Folarin Balogun, đã được hoãn thi hành. Đáng chú ý, theo báo chí Mỹ, động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm trực tiếp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Trước đó, trong trận đấu tại vòng 32 đội gặp Bosnia & Herzegovina (Mỹ thắng 2-0), Balogun đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 64 sau pha va chạm với hậu vệ Tarik Muharemovic. Trọng tài Raphael Claus rút thẻ sau khi tham khảo công nghệ VAR, đồng nghĩa với việc tiền đạo 25 tuổi sẽ tự động bị treo giò trong trận đại chiến với đội tuyển Bỉ tại vòng 16 đội.

Tuy nhiên, Theo New York Times và CNBC, Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho ông Infantino. Dường như cuộc gọi này để đề nghị FIFA "xem xét lại tình huống mà ông cho là thiếu công bằng".

"Sau khi phía LĐBĐ Mỹ cung cấp thêm các bằng chứng, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã áp dụng Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật để hoãn thi hành án phạt. Theo đó, án treo giò 1 trận của Balogun được chuyển thành án thử thách trong thời gian 1 năm. Nếu tiền đạo này vi phạm lỗi tương tự trong thời gian trên, án phạt sẽ lập tức được kích hoạt", CNBC viết.

Dòng tít trên bài viết của CNBC

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nhanh chóng tán dương động thái của FIFA: “Cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và đảo ngược một sự bất công lớn!”. HLV tuyển, Mỹ Mauricio Pochettino cũng bày tỏ sự hoan nghênh, khẳng định việc Mỹ phải thi đấu thiếu người trong 30 phút ở trận trước "đã là một sự trừng phạt quá đủ".

Ở chiều ngược lại, quyết định đã làm bùng nổ tranh cãi và vấp phải sự phẫn nộ dữ dội từ phía Bỉ. Liên đoàn bóng đá Bỉ (RBFA) đưa ra tuyên bố bày tỏ sự "bàng hoàng", cho rằng quyết định của FIFA đi ngược lại hoàn toàn với quy định của World Cup 2026 - nơi một thẻ đỏ luôn đi kèm với án treo giò tự động. RBFA khẳng định đang xem xét mọi phương án pháp lý để bảo vệ tính công bằng của giải đấu.

Các nhà chức trách bóng đá Bỉ đang xem xét các phương án phản hồi. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) dự kiến ​​sẽ đưa ra bình luận vào cuối ngày hôm nay.

Sự trở lại của Balogun, chân sút số một của đội tuyển Mỹ với 3 bàn thắng từ đầu giải, chắc chắn là một cú hích cực lớn giúp đội chủ nhà tự tin hướng đến vòng tứ kết. Tuy nhiên, sự việc hy hữu này chắc chắn sẽ còn để lại nhiều luồng ý kiến trái chiều.