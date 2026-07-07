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Thể thao

Bỉ kháng cáo vụ FIFA cho Balogun thi đấu

Nguyễn Khánh

TPO - Liên đoàn bóng đá Bỉ (RBFA) xác nhận sẽ kháng cáo quyết định của FIFA liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun, qua đó đẩy vụ tranh cãi về tính hợp lệ của tuyển thủ Mỹ trước trận đấu giữa hai đội tại vòng 1/8 World Cup 2026 lên một nấc thang mới.

Theo tờ The Athletic, RBFA ngày 6/7 đã ra thông báo khẳng định họ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc “thách thức tư cách thi đấu của Balogun” trong cuộc đối đầu với đội tuyển Mỹ. Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi FIFA bất ngờ đình chỉ án treo giò 1 trận dành cho tiền đạo sinh năm 2001.

Balogun trước đó nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia & Herzegovina tại vòng 1/16. Theo quy định thông thường, một cầu thủ bị truất quyền thi đấu sẽ tự động bị treo giò ở trận kế tiếp. Tuy nhiên, FIFA sau đó đã xem xét lại vụ việc và cho phép chân sút Mỹ đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8.

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Balogun (bìa phải) nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia & Herzegovina tại vòng 1/16.

Trong thông báo mới nhất, RBFA cho biết họ chỉ biết đến thông tin về vụ Balogun qua các phương tiện truyền thông. Sau đó, cơ quan này đã gửi văn bản tới FIFA để đề nghị được cung cấp quyết định chính thức cũng như giải thích quy trình xử lý vụ việc.

Theo phía Bỉ, thay vì nhận được các tài liệu và phần giải trình liên quan, họ chỉ nhận được thư từ FIFA thông báo rằng nội dung trao đổi đã được xem là một đơn kháng cáo, đồng thời một thẩm phán đã được chỉ định để xử lý vụ việc.

The Athletic dẫn các nguồn tin am hiểu sự việc cho biết cả Liên đoàn bóng đá Mỹ lẫn RBFA đều được yêu cầu gửi các lập luận của mình trong khoảng thời gian rất ngắn. Điều khiến phía Bỉ không hài lòng là họ vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ quyết định làm cơ sở cho quá trình xem xét lại án phạt đối với Balogun.

Trong tuyên bố công khai, RBFA khẳng định đến thời điểm hiện tại họ vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định hay bản giải trình nào từ FIFA. Vì vậy, liên đoàn này quyết định theo đuổi thủ tục pháp lý nhằm làm rõ tính hợp lệ trong việc Balogun được phép thi đấu.

RBFA cũng cho rằng quyết định của FIFA đi ngược lại một số điều khoản trong Bộ luật Kỷ luật FIFA cũng như Điều lệ World Cup 2026 liên quan đến án treo giò tự động sau thẻ đỏ. Cơ quan này nhấn mạnh họ đang xem xét mọi phương án có thể nhằm bảo vệ quyền lợi của các đội tham dự.

HLV trưởng đội tuyển Bỉ, Rudi Garcia cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước diễn biến của vụ việc, đồng thời cho rằng cuộc tranh cãi này đặt ra những câu hỏi về tính nhất quán và sự minh bạch trong công tác điều hành giải đấu.

Trong khi đó, HLV Mauricio Pochettino bảo vệ quyết định của FIFA và cho rằng án phạt dành cho Balogun đáng ra không nên được áp dụng ngay từ đầu. Nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh đội tuyển Mỹ không phải bên hưởng lợi bất thường từ quá trình xem xét lại vụ việc.

Theo The Athletic, một thành viên độc lập của Ủy ban kháng cáo FIFA đã được chỉ định xử lý hồ sơ. Phán quyết có thể được đưa ra trước hoặc sau trận đấu giữa Mỹ và Bỉ, nhưng đến thời điểm hiện tại Balogun vẫn đủ điều kiện thi đấu theo quyết định đang có hiệu lực của FIFA.

Nguyễn Khánh
The Athletic
#FIFA #Balogun #World Cup #Bỉ #kháng cáo #tư cách thi đấu

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