Cristiano Ronaldo tại sân chơi World Cup: Sự vĩ đại bị 'đóng khung'

TPO - Khép lại hành trình trên đất Bắc Mỹ mùa hè năm 2026, Cristiano Ronaldo lầm lũi bước vào đường hầm sau tiếng còi mãn cuộc trận thua 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha. Ở tuổi 41, CR7 đã sưu tập những danh hiệu, nhưng tuyệt nhiên không có World Cup. Đây thậm chí là giải đấu mà Ronaldo hiếm khi được mỉm cười trong suốt 2 thập kỷ cống hiến.

Sự vĩ đại bị ‘đóng khung’ ở vòng bảng

Cristiano Ronaldo sở hữu bộ hồ sơ có thể khiến bất kỳ tiền đạo nào trên thế giới cũng phải ngả mũ: 6 lần tham dự Cúp Thế giới (từ 2006 đến 2026), ra sân 27 trận và ghi được 11 bàn thắng. Anh là chân sút vĩ đại nhất của tuyển Bồ Đào Nha tại đấu trường này (vượt qua huyền thoại Eusebio) và là người duy nhất trong lịch sử bóng đá nam ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Ngoài ra, anh cũng lập hàng loạt kỷ lục ở cấp độ đội tuyển. Những thống kê bề mặt ấy vẽ nên một bức tranh hoành tráng. Nhưng nếu bóc tách chi tiết, sự "kém cỏi" trong những thời khắc sinh tử mới thực sự lộ diện.

Đỉnh điểm của sự vô duyên nằm ở hiệu suất thi đấu kém của Ronaldo tại vòng knock-out. Trong suốt giai đoạn thanh xuân rực rỡ nhất và thời kỳ đỉnh cao phong độ (từ 2006, 2010, 2014, 2018 cho đến 2022), Ronaldo hoàn toàn "tịt ngòi" ở các trận đấu loại trực tiếp. Trong tâm thế của một cỗ máy săn bàn vĩ đại bậc nhất kỷ nguyên hiện đại, việc bất lực trong việc tìm thấy mành lưới đối phương khi áp lực lên đến đỉnh điểm là một thống kê khó có thể bào chữa.

Mãi đến World Cup 2026, ở tuổi 41 và 147 ngày, anh mới có được bàn thắng đầu tiên tại vòng knock-out nhờ một quả phạt đền trong trận đấu với Croatia ở vòng 32 đội. Con số 1 bàn thắng duy nhất ở các vòng loại trực tiếp sau 6 vòng chung kết là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Ronaldo thường xuyên đánh mất nhịp điệu và bản năng sát thủ khi giải đấu bước vào giai đoạn sống còn.

Nhìn lại hành trình tập thể, thành tích tốt nhất của Ronaldo tại sân chơi này là việc lọt vào đến bán kết (hạng 4 chung cuộc). Trớ trêu thay, đó lại là kỳ World Cup 2006 trên đất Đức, thời điểm anh mới là một cầu thủ 21 tuổi, chơi bằng sự ngẫu hứng và được bao bọc bởi thế hệ vàng của những Luis Figo, Deco hay Rui Costa chứ anh chưa phải đứng ra gánh vác đội tuyển.

Ronaldo không đủ sự linh hoạt và sắc bén để tỏa sáng ở vòng knock-out

Kể từ khoảnh khắc Figo giã từ đội tuyển, Ronaldo chính thức tiếp quản tấm băng đội trưởng và trở thành hạt nhân lối chơi của "Selecao châu Âu", nhưng Bồ Đào Nha lại chưa bao giờ tái lập được thành tích đó.

Họ dừng bước ở vòng 16 đội năm 2010, bị loại bẽ bàng từ vòng bảng năm 2014, tiếp tục gục ngã ở vòng 16 đội năm 2018, phải dừng chân ở tứ kết năm 2022 và khép lại kỷ nguyên Ronaldo bằng thêm một lần bị loại ở vòng 16 đội vào năm 2026. Sự vĩ đại của Ronaldo ở cấp độ CLB và sân chơi EURO chưa bao giờ tịnh tiến một cách trọn vẹn tại đấu trường khắc nghiệt nhất hành tinh.

Sự cô độc của kỷ lục gia

Không gì rõ ràng hơn nếu so sánh Ronaldo với những tượng đài cùng thời - thế hệ 8x đã định hình nên một kỷ nguyên bóng đá hiện đại - để phản ánh rõ sự đuối thế của ngôi sao sinh 1985 tại sân chơi Cúp thế giới.

Hãy nhìn sang Luka Modric (sinh năm 1985, cùng thời với Ronaldo). Modric không phải là một cỗ máy ghi bàn, và Croatia cũng chỉ là một quốc gia với chưa tới 4 triệu dân, nguồn lực bóng đá hoàn toàn không thể so sánh với Bồ Đào Nha.

Thế nhưng, bằng nhãn quan chiến thuật điêu luyện, khả năng điều tiết và kiểm soát nhịp độ, Modric đã dẫn dắt tập thể nhỏ bé ấy lọt vào tới trận chung kết năm 2018 (đoạt Quả bóng Vàng giải đấu) và giành Huy chương Đồng năm 2022. Ở World Cup, Modric cho thấy cái duyên của một nhạc trưởng biết cách làm nền để đồng đội tỏa sáng, càng vào sâu đá càng lỳ lợm.

Ronaldo thì ngược lại, anh luôn khao khát tự tay định đoạt mọi thứ, để rồi thường xuyên lạc lõng và bị hệ thống phòng ngự đối phương phong tỏa khi các vệ tinh xung quanh bị cắt đứt liên lạc.

Một ngôi sao 8x khác là Xavi (1980) - kiến trúc sư trưởng cho chức vô địch World Cup 2010 của đội tuyển Tây Ban Nha. Dĩ nhiên, so sánh một tiền vệ kiến thiết với một tiền đạo săn bàn là sự khập khiễng về mặt thống kê, nhưng nó phản ánh sự khác biệt trong triết lý chiến thắng.

Sự tương phản giữa Ronaldo và các đối thủ tại World Cup

Xavi không cần ghi bàn ầm ĩ; bộ não của anh và Iniesta biến World Cup thành sàn diễn của thứ bóng đá kiểm soát. Họ chứng minh rằng tại đấu trường lớn nhất thế giới, sự thấu hiểu về không gian và nhịp điệu tập thể quan trọng hơn những nỗ lực bứt tốc hay những cú sút băm bổ cá nhân. Ronaldo luôn đòi hỏi hệ thống phải phục vụ mình, trong khi Xavi chính là người tạo ra hệ thống.

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc tới Lionel Messi (1987). Cả hai từng chia sẻ chung một kịch bản lận đận tại các kỳ World Cup trước đây, nhưng El Pulga đã bứt phá ngoạn mục ở đoạn cuối của con đường. Qatar 2022 là sân khấu tôn vinh cá nhân rực rỡ nhất lịch sử khi Messi không chỉ gánh vác Argentina đến chức vô địch mà còn thể hiện phong độ hủy diệt.

Không giống như CR7, Messi biết cách tỏa sáng rực rỡ ở mọi cấp độ của vòng knock-out, từ tứ kết, bán kết cho tới trận chung kết. Việc Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công càng tô đậm thêm sự tương phản. Nếu Messi là biểu tượng của sự hòa quyện tuyệt đối giữa cảm hứng cá nhân và sức mạnh tập thể thì Ronaldo lại luẩn quẩn quanh cái tôi của anh.

Nhìn lại chặng đường kéo dài 20 năm, không ai có thể phủ nhận tài năng, sự bền bỉ và di sản vĩ đại của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, World Cup mãi là một vết xước không thể chữa lành trong bản CV của anh.

Sự vô duyên được bộc lộ qua hiệu suất nghèo nàn ở vòng knock-out và sự thua thiệt khi đặt cạnh tầm ảnh hưởng của các ngôi sao 8x cùng thời không làm CR7 bớt vĩ đại đi. Nhưng rõ ràng là sự nghiệp của anh không thể được coi là trọn vẹn, không thể được coi là vĩ đại tầm cỡ Lionel Messi.