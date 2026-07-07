Hết rồi, Cristiano Ronaldo!

TPO - Cristiano Ronaldo ôm lấy Lamine Yamal và nhắn gửi đôi lời dặn dò. Sau đó, CR7 đứng chôn chân một chỗ, với khuôn mặt thất thần trước khi rơm rớm nước mắt.

Bồ Đào Nha đã thua theo cách không thể "lãng xẹt" hơn. Khi trận đấu trôi đến những phút bù giờ cuối, Tây Ban Nha được hưởng đá phạt. Cầu thủ "La Roja" thực hiện nhanh cú đá, khiến Bồ Đào Nha bất ngờ. Khi hàng thủ của Selecao châu Âu chưa kịp xác định chuyện gì đang xảy ra, bóng đã tới chân của Ferran Torres, sau đó tiền đạo Barca kiến tạo cho Mikel Merino ghi bàn.

Ronaldo làm một loạt hành động thể hiện sự tức giận với đồng đội. Bồ Đào Nha phải nhận "nhát dao" chí mạng vào đúng thời điểm tất cả đã sẵn sàng cho thời gian hiệp phụ. Họ có gần 5 phút bù giờ để tìm bàn gỡ. Bồ Đào Nha tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm liên tiếp từ tình huống không chiến nhưng Bernardo Silva và Joao Neves bỏ lỡ.

Trận đấu tẻ nhạt

Giới chuyên môn nhận định đây là trận chung kết sớm của World Cup 2026. Song, thực tế trên sân AT&T cho thấy đại chiến Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha gần như tẻ nhạt nhất ở vòng 16 đội. Bồ Đào Nha có 10 lần dứt điểm, với 3 tình huống trúng đích. Tây Ban Nha bắn phá khung thành 15 lần và 6 pha trong đó là dứt điểm trúng đích.

Trận đấu nhàm chán được thể hiện ngay từ góc độ thống kê. Tây Ban Nha tạo ra 1.33 xG (bàn thắng kỳ vọng theo tính toán từ siêu máy tính). Trong khi đó, xG của Bồ Đào Nha chỉ là 0,35. Sự thận trọng của 2 đội tạo nên trận đấu khan hiếm cơ hội, chỉ có 2 tình huống đáng chú ý là khoảnh khắc Nuno Mendes sút dội xà và Oyarzabal bỏ lỡ pha đối mặt thủ môn.

Tây Ban Nha cầm bóng áp đảo (56%) nhưng triển khai chậm rãi, phần lớn thời gian chuyền qua lại vô hại ở giữa sân. "La Roja" hiểu rằng Bồ Đào Nha có vũ khí lợi hại trong các pha phản công, từ những đường chuyền của Bruno Fernandes, Vitinha cho đến tốc độ từ Pedro Neto và Joao Felix. Vậy nên Tây Ban Nha không dám mạo hiểm dâng cao đội hình để tấn công tất tay.

Bồ Đào Nha trả giá vì những giây lơ đãng.

Bồ Đào Nha thì trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng khi đội hình Tây Ban Nha chơi kỷ luật, giữ cự ly ổn, Selecao châu Âu cũng không có cơ hội rõ ràng để tổ chức tình huống phản công vỗ mặt. Trong thế trận "cò cưa" ở giữa sân, Ronaldo mất hút, thường nhận bóng trong thế quay lưng. Bộ ba Bruno, Vitinha và Neves tập trung hỗ trợ phòng ngự ở giữa sân trong phần lớn thời gian.

Cay đắng cho Bồ Đào Nha khi họ để thủng lưới vào đúng khoảnh khắc mất tập trung. Chỉ một sai lầm, đoàn quân của HLV Roberto Martinez trả giá đắt. Torres và Merino, 2 cầu thủ vừa vào sân thay người đã chớp lấy cơ hội quý giá để tiễn Bồ Đào Nha về nước, đồng thời chấm dứt giấc mơ chinh phục cúp vàng World Cup của CR7.

Không một cầu thủ nào trên sân được chấm vượt 7,5 điểm. Yamal mất tích cả hiệp một, chỉ khi Mendes chấn thương rời sân mới bắt đầu được rảnh chân chơi bóng. Oyarzabal, tiền đạo đã ghi 4 bàn tại World Cup 2026, chơi cực tệ, sẽ là tội đồ nếu Tây Ban Nha không thắng.

Vitinha nhận 6,6 điểm, bị rút khỏi sân từ sớm. Bruno cũng không chứng tỏ được nhiều. Đôi cánh Felix - Neto là sự thất vọng của Bồ Đào Nha. Những ngôi sao khác của Tây Ban Nha như Pedri, Olmo cũng chơi mờ nhạt dù chạm bóng trên 70 lần ở trận này.

Nỗi thất vọng mang tên Ronaldo

CR7 chơi trọn 90 phút nhưng chỉ chạm bóng 19 lần. Đây là con số thấp kỷ lục trong sự nghiệp của CR7, phản ánh rõ anh mờ nhạt ra sao trên hàng công Bồ Đào Nha. Ronaldo dứt điểm 3 lần và không có pha rê bóng thành công. Càng về cuối trận, siêu sao 41 tuổi gần như chỉ đi bộ trên sân và đợi đồng đội cung cấp bóng.

Màn trình diễn mờ nhạt của Ronaldo lặp lại đúng kịch bản xảy ra ở trận Bồ Đào Nha hòa CHDC Congo. CR7 không còn đủ thể lực để cùng đồng đội pressing trong cả trận. Tầm hoạt động của anh chỉ quanh quẩn ở khu vực cấm địa, "mắc võng" ở đó để chờ đồng đội bơm bóng.

Nghịch lý ở chỗ, Ronaldo cần được bơm bóng nhưng bị chia cắt khỏi hàng tiền vệ. Vitinha và Bruno không được cầm bóng quá nhiều vì Tây Ban Nha đã kiểm soát thế trận. Và rồi, một khi Ronaldo không tích cực di chuyển, sẵn sàng lùi sâu để cùng đồng đội tạo nên thế trận pressing đồng bộ, giành lại bóng và triển khai từ sân nhà, anh sẽ "đói bóng".

Ronaldo không còn theo kịp trận đấu đỉnh cao.

Có 2 tình huống Ronaldo không thể rướn người để dứt điểm trong tư thế với. Và có một khoảnh khắc CR7 cầm bóng giữa 3 cầu thủ Tây Ban Nha, nỗ lực thực hiện một pha bứt tốc nhưng bị chặn lại dễ dàng. Tuổi tác đã thật sự đè nặng lên đôi chân của Ronaldo. Phải nhìn thẳng sự thật siêu sao 41 tuổi không còn sẵn sàng cho những trận đấu đỉnh cao và căng thẳng như đối đầu Tây Ban Nha.

The Athletic đặt câu hỏi cho HLV Martinez vì không rút Ronaldo ra sân sớm: "Bồ Đào Nha thay 4 người nhưng CR7 vẫn hiện diện trên sân. Nếu không phải là một biểu tượng, anh ấy đã bị rút ra rồi".

Cuối cùng, thế hệ vàng của Bồ Đào Nha không thể chạm tới đỉnh cao World Cup 2026. Kết cục của Selecao châu Âu chẳng khác giải đấu 4 năm trước, đó là vượt qua vòng bảng, thắng một trận knock-out và ra về trong sự uất hận. Chỉ khác là tại World Cup 2026, theo thể thức mới, Bồ Đào Nha chia tay từ vòng 16 đội.

Ronaldo tuyên bố World Cup 2026 là giải đấu lớn cuối cùng của anh cùng Bồ Đào Nha. Sau trận thua đêm nay, mọi thứ đã khép lại với CR7.