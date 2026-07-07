Trực tiếp Mỹ vs Bỉ (07h00 ngày 7/7): 'Động lực' của Quỷ đỏ

TPO - Với quyết định bất ngờ của FIFA, tuyển Mỹ được ưu ái khi Folarin Balogun tái xuất dù đáng ra anh phải bị treo giò. Sự xuất hiện Balogun sẽ tiếp thêm sức mạnh to lớn cho Mỹ, nhưng đồng thời cũng thổi bùng ngọn lửa quyết tâm của các cầu thủ Bỉ, những người có lẽ cảm thấy bất công.

Dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino, tuyển Mỹ đang thể hiện một bộ mặt đầy tích cực trên sân nhà. Dù vấp phải thất bại sít sao trước Thổ Nhĩ Kỳ, họ vẫn xuất sắc đứng đầu Bảng D, trước khi đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 32 đội.

Hàng công Mỹ đang cho thấy sự thăng hoa rực rỡ với kỷ lục trở thành đội bóng ngoài châu Âu và Nam Mỹ đầu tiên ghi ít nhất hai bàn trong bốn trận liên tiếp tại một kỳ World Cup. Khả năng tận dụng các tình huống cố định cũng là điểm mạnh đáng gờm của xứ cờ hoa.

Trong khi đó, Bỉ trải qua một hành trình chật vật nhưng vô cùng cảm xúc. Dưới thời HLV Rudi Garcia, Bỉ đứng đầu bảng G dù phong độ có phần phập phù. Tuy nhiên, bản lĩnh thực sự của "Quỷ đỏ" đã lên tiếng ở vòng 32 đội với màn lội ngược dòng kinh điển trước Senegal.

Tranh cãi xung quanh Balogun có thể làm trận đấu giữa Mỹ và Bỉ căng thẳng hơn

Sau khi bị dẫn trước hai bàn đến phút 83, Bỉ đã vùng lên gỡ hòa và thắng 3-2 sau hiệp phụ nhờ cú đúp của Youri Tielemans và pha lập công của Romelu Lukaku. Tinh thần thép này chính là vũ khí mà tuyển Mỹ phải hết sức dè chừng.

Một tâm điểm lớn trước thềm trận đấu là quyết định gây rúng động của FIFA khi tạm hoãn án treo giò với tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ. Dù nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng đấu trước, Balogun vẫn được phép ra sân nhờ quy định "thời gian thử thách".

Liên đoàn bóng đá Bỉ lập tức bày tỏ sự "hoàn toàn ngạc nhiên" và bức xúc, coi đây là quyết định đi ngược lại tính công bằng. Sự tái xuất của Balogun sẽ tiếp thêm sức mạnh to lớn cho Mỹ, nhưng đồng thời cũng thổi bùng ngọn lửa quyết tâm của các cầu thủ Bỉ, những người đang cảm thấy bị đối xử bất công.