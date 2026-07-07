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Thể thao

Bất chấp thất bại ở World Cup, HLV Carlo Ancelotti vẫn được giữ chân

Đặng Lai

TPO - Giám đốc bóng đá của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF), Rodrigo Caetano, vừa xác nhận HLV Carlo Ancelotti sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nước này cho đến hết World Cup 2030. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Brazil nhận thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội vào Chủ nhật vừa qua.

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Cú đúp của tiền đạo Erling Haaland đã chính thức tiễn Brazil về nước, đồng thời làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt về màn trình diễn của toàn đội, các quyết định của HLV Ancelotti. Nhiều mũi dùi dư luận đã hướng thẳng vào chiến lược gia người Ý, người chỉ có vỏn vẹn 1 năm để nhào nặn lại đội hình sau 3 đời HLV tạm quyền.

Tuy nhiên, ông Caetano khẳng định CBF sẽ không "bỏ rơi" vị thuyền trưởng 67 tuổi chỉ sau một cơn bão. "Ông ấy là HLV của chúng tôi và sẽ tiếp tục đồng hành trong suốt chu kỳ này", Caetano chia sẻ. "Một trong những nguyên nhân chính khiến chúng tôi thất bại ở kỳ World Cup này là thiếu đi một định hướng dài hạn ổn định, và chúng tôi không thể lặp lại sai lầm đó một lần nữa".

Dẫu vậy, các quyết định chiến thuật của Ancelotti trong trận đấu vẫn là chủ đề gây tranh cãi lớn. Ông bị chỉ trích vì để Bruno Guimaraes thực hiện quả phạt đền hỏng ăn từ sớm, cũng như việc giữ hai lão tướng 34 tuổi Casemiro và Danilo thi đấu đến tận cuối trận, khi đôi chân của họ đã trở nên nặng nề và đội tuyển Brazil tỏ ra hoàn toàn bế tắc.

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Sự xuất hiện của Neymar trong hiệp hai cũng không mang lại sự khác biệt đáng kể nào, ngoại trừ bàn thắng trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ cuối cùng. Truyền thông Brazil ngay lập tức tung ra những lời bình luận sắc lạnh.

Tờ Folha de Sao Paulo nhận định các quyền thay người của Ancelotti "không thể đánh thức một đội bóng đang rệu rã", đồng thời nhấn mạnh con số 35% thời lượng kiểm soát bóng trước Na Uy là mức thấp nhất trong lịch sử các trận đấu của Brazil tại World Cup kể từ năm 1966.

"Giờ đây, câu hỏi lớn đặt ra là liệu thất bại này sẽ mãi là một vết sẹo khó phai hay sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một công cuộc tái thiết và hồi sinh mạnh mẽ của bóng đá Brazil", ấn phẩm xứ Samba bình luận.

Đặng Lai
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