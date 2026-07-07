Bỉ loại Mỹ khỏi World Cup

TPO - Sai lầm hàng thủ cùng với bế tắc của hàng công đã khiến tuyển Mỹ nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Bỉ ở vòng 16. Kết quả khiến chủ nhà Mỹ chính thức rời giải, nhường quyền vào tứ kết cho Bỉ.

goal 4-1, Bỉ tiễn Mỹ rời World Cup 2026 Hàng thủ Mỹ tiếp tục mắc lỗi. Các hậu vệ xử lý lúng túng, để mất bóng vào chân Lukaku. Tiền đạo 33 tuổi dứt điểm gọn gàng bằng chân phải đưa tỷ số lên 4-1. Sau tình huống này, trận đấu kết thúc, Mỹ chính thức bị loại. time Sẽ chỉ có 4 phút bù giờ Với khoảng cách 2 bàn, coi như Mỹ đã nắm chắc thất bại. report Bỉ giữ chân các trụ cột 90': Leandro Trossard rời sân, anh được thay thế bởi Alexis Saelemaekers. report Balogun phung phí 82': Folarin Balogun tung ra cú sút đưa bóng hướng về phía bên trái khung thành, nhưng Thibaut Courtois đã cản phá thành công. Tỷ số vẫn giữ nguyên. report Không vào, khá tiếc cho Mỹ 78': Berhalter đón bóng từ ngoài vòng cấm rồi tung ra cú sút cực căng. Bóng chỉ lệch cột trong gang tấc. report Mỹ đang tăng tốc 72': Chủ nhà nỗ lực lên bóng tốc độ hơn, trực diện hơn để gia tăng sức ép với Bỉ. report Mỹ tấn công trong vô vọng 67': Alex Freeman (Mỹ) có pha chạy chỗ tốt vào vòng cấm và tung cú đánh đầu mạnh mẽ từ giữa vòng cấm sau quả phạt góc, nhưng bóng bay vọt xà ngang. report Không được 63': Trossard khống chế bóng, ngước nhìn khung thành và dứt điểm từ rìa vòng cấm. Đó có thể là một pha bóng khó cho thủ môn, nhưng bóng chạm vào một trong những hậu vệ và bật ra ngoài. Bỉ được hưởng một quả phạt góc. goal VÀO, Bỉ trừng phạt sai lầm của Mỹ 57': Đường chuyền sai của thủ môn Mỹ dễ dàng bị Hans Vanaken (Bỉ) chặn lại. Vanaken vui vẻ dứt điểm vào lưới trống. Tỷ số là 1-3. report Thế trận giằng co 54': Thay vì những phút đầu bùng nổ như hiệp 1, vào hiệp 2 Mỹ đang cầm bóng nhiều hơn nhưng cách chơi của 2 đội đã không còn phóng khoáng như trước. Họ chơi chắc chắn, toan tính. report Mỹ đang cầm bóng nhiều hơn 51': Bỉ lùi đội hình về phòng ngự, trao nhiều khoảng trống hơn cho Mỹ. Các cầu thủ châu Âu muốn giăng ra cái bẫy dành cho chủ nhà. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu thành công của Bỉ. Họ đã tạo ra thế trận lấn lướt, khiến hàng thủ Mỹ liên tục mắc sai lầm. report Tỷ số suýt là 3-1 43': Từ quả đá phạt bên cánh trái, Lukebakio băng xuống mạnh mẽ đánh đầu. Bóng đã đi ra ngoài trong gang tấc. Hàng thủ Mỹ vẫn chơi như mơ ngủ. report Mỹ quá phụ thuộc vào Pulisic 40': Các pha lên bóng của Mỹ hầu như chỉ dựa vào cánh trái nơi có Pulisic. Nhưng tiền đạo cánh này đang bị kiềm tỏa rất chặt khiến nhiều pha lên bóng bị bẻ gãy dễ dàng. goal VÀO, Bỉ tái lập thế dẫn bàn ngay lập tức 33': Bỉ chỉ mất chưa tới 2 phút để tìm được bàn thắng thứ 2. Trossard xử lý rất hay bên cánh trái, đưa bóng vượt qua 2 cầu thủ Mỹ đến đầu của De Ketelaere. Tiền đạo này dễ dàng đánh đầu vào lưới, lập cú đúp và đưa Bỉ dẫn 2-1. goal VÀO, Mỹ gỡ hòa 31': Mechele phạm lỗi ngay trước vòng cấm. Malik Tillman tung ra cú sút phạt cực kỳ chuẩn xác, bóng đập hàng rào đổi hướng khiến Courtois lỡ trớn. Mỹ gỡ hòa 1-1 ngay sau thời gian tiếp nước. report Hai đội trở lại sau thời gian tiếp nước 26': Các cầu thủ Mỹ nhận được sự chỉ đạo từ HLV Pochettino. Liệu họ có chơi khởi sắc hơn trong thời gian còn lại? report Khán giả liên tục la ó cầu thủ Bỉ 20': Sau tình huống Brandon Mechele va chạm với Tielemans rồi ngã ra bị đau, hàng loạt khán giả Mỹ đồng loạt la ó cầu thủ của Bỉ. report Bỉ tiếp tục hãm thành 14': Trossard nhận bóng từ ngoài vòng cấm và tung ra cú sút mạnh, bóng đi vọt xà. Bỉ tiếp tục cho thấy sự lấn lướt về lối chơi trong khi Mỹ đang lúng túng triển khai bóng. goal VÀO, Bỉ dẫn bàn từ sớm 9': Xuất phát từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Mỹ, Bỉ đã ghi bàn. De Ketelaere băng vào dễ dàng đệm lòng từ đường căng ngang của đồng đội. Tỷ số là 1-0 cho Bỉ. report Không được 7': Tielemans có cơ hội rất rõ rệt, nhưng anh không thể tận dụng. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình thi đấu của 2 đội Sau khi được tạm lùi thời điểm thi hành án phạt, tiền đạo số 1 đội tuyển Mỹ Balogun lập tức được điền vào đội hình chính thức. report Lá cờ đầu của phần còn lại Đội tuyển Mỹ đã trở thành đội bóng đầu tiên không thuộc châu Âu và Nam Mỹ ghi được ít nhất 2 bàn thắng trong 4 trận đấu liên tiếp tại một kỳ World Cup. report Bỉ áp đảo đối đầu Bỉ thắng Mỹ 6/7 trận. Trận thua duy nhất của Bỉ trước Mỹ đã diễn ra từ... kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930. Kể từ đó đến nay, Bỉ toàn thắng, bao gồm cả trận thắng 2-1 (sau hiệp phụ) tại vòng 1/8 World Cup 2014 và gần đây nhất là chiến thắng đậm đà 5-2 trong trận giao hữu vào tháng 3/2026. report Bỉ là chuyên gia bùng nổ phút cuối Tính đến trước vòng 1/8, Bỉ là đội bóng có số bàn thắng được ghi sau phút 80 nhiều nhất tại giải đấu (nổi bật là 2 bàn thắng liên tiếp ở các phút 83 và 89 trong trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal tại vòng 32 đội).

Dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino, tuyển Mỹ đang thể hiện một bộ mặt đầy tích cực trên sân nhà. Dù vấp phải thất bại sít sao trước Thổ Nhĩ Kỳ, họ vẫn xuất sắc đứng đầu Bảng D, trước khi đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 32 đội.

Hàng công Mỹ đang cho thấy sự thăng hoa rực rỡ với kỷ lục trở thành đội bóng ngoài châu Âu và Nam Mỹ đầu tiên ghi ít nhất hai bàn trong bốn trận liên tiếp tại một kỳ World Cup. Khả năng tận dụng các tình huống cố định cũng là điểm mạnh đáng gờm của xứ cờ hoa.

Trong khi đó, Bỉ trải qua một hành trình chật vật nhưng vô cùng cảm xúc. Dưới thời HLV Rudi Garcia, Bỉ đứng đầu bảng G dù phong độ có phần phập phù. Tuy nhiên, bản lĩnh thực sự của "Quỷ đỏ" đã lên tiếng ở vòng 32 đội với màn lội ngược dòng kinh điển trước Senegal.

Tranh cãi xung quanh Balogun có thể làm trận đấu giữa Mỹ và Bỉ căng thẳng hơn

Sau khi bị dẫn trước hai bàn đến phút 83, Bỉ đã vùng lên gỡ hòa và thắng 3-2 sau hiệp phụ nhờ cú đúp của Youri Tielemans và pha lập công của Romelu Lukaku. Tinh thần thép này chính là vũ khí mà tuyển Mỹ phải hết sức dè chừng.

Một tâm điểm lớn trước thềm trận đấu là quyết định gây rúng động của FIFA khi tạm hoãn án treo giò với tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ. Dù nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng đấu trước, Balogun vẫn được phép ra sân nhờ quy định "thời gian thử thách".

Liên đoàn bóng đá Bỉ lập tức bày tỏ sự "hoàn toàn ngạc nhiên" và bức xúc, coi đây là quyết định đi ngược lại tính công bằng. Sự tái xuất của Balogun sẽ tiếp thêm sức mạnh to lớn cho Mỹ, nhưng đồng thời cũng thổi bùng ngọn lửa quyết tâm của các cầu thủ Bỉ, những người đang cảm thấy bị đối xử bất công.