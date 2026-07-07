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HLV tuyển Bỉ tiết lộ cuộc nói chuyện với Folarin Balogun

Hương Ly

TPO - HLV tuyển Bỉ nhấn mạnh tiền đạo Folarin Balogun không có lỗi trong vụ lùm xùm được FIFA hoãn án treo giò ở World Cup 2026.

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"Balogun đã đến nói chuyện với tôi, tôi thực sự trân trọng hành động đó. Đó không phải lỗi của Balogun, cậu ấy không phải là người đáng trách và tôi đã nhấn mạnh điều đó với cậu ấy", HLV Rudi Garcia của tuyển Bỉ chia sẻ.

Folarin Balogun là tâm điểm ở trận đấu giữa Bỉ và Mỹ tại vòng 16 đội World Cup 2026. Trước đó, chân sút số 1 của Mỹ nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia. Theo luật, Balogun bị treo giò trận tiếp theo (gặp Bỉ), nhưng từ tác động nào đó, FIFA tuyên bố hoãn án treo giò của tuyển thủ Mỹ. Balogun vẫn đủ điều kiện ra sân trước Bỉ.

Quyết định của FIFA gây tranh cãi dữ dội. Chính Balogun cũng bất ngờ vì không bị treo giò ở vòng 16 đội. Anh chia sẻ sau trận thua Bỉ: "Tôi đã chấp nhận quyết định khi mình bị nhận thẻ đỏ, và sau đó tôi cũng chấp nhận quyết định khi họ thông báo tôi được phép thi đấu. Thực sự không có gì nhiều để tôi có thể nói thêm về vấn đề này. Nhìn chung, Bỉ là đội chơi tốt hơn ngày hôm nay. Họ đã chơi hay hơn chúng tôi rất nhiều".

Balogun đột nhiên thành "kẻ phản diện", dù lỗi không nằm ở tiền đạo này. HLV Pochettino cho biết học trò của ông phải nhận nhiều tin nhắn đe dọa, cũng những lời chỉ trích từ khắp nơi. "Nếu Balogun có sẵn vì FIFA cho phép cậu ấy thi đấu, đó không phải là vấn đề lỗi ở cậu ấy. Tôi thấy thất vọng với quá nhiều người. Họ đã lồng ghép chính trị, sự thao túng rồi nói về đạo đức và tính chính trực vào đây", Pochettino tuyên bố.

Làng bóng đá vẫn tranh cãi dữ dội xoay quanh việc FIFA phá luật vì Balogun. HLV Thomas Tuchel nhận định chiếc thẻ đỏ của Balogun ở trận trước có phần nặng tay, nhưng việc FIFA lật ngược quyết định, cho tiền đạo này ra sân ngay trước thềm trận đấu tiếp theo là kỳ lạ.

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Balogun chơi mờ nhạt trước Bỉ.

HLV Jurgen Klopp thẳng thắn chỉ trích trên The Athletic, gọi vụ việc này là một sự "điên rồ", đồng thời khẳng định chính trị gia không nên có bất kỳ sự can thiệp nào vào các quyết định kỷ luật của bóng đá.

Balogun đá chính và chơi dưới phong độ trước Bỉ. Chân sút chủ lực của đội chủ nhà chỉ dứt điểm 3 lần và một lần nữa bóng trúng đích. Balogun được chấm 6,3 điểm vì không tạo ra dấu ấn rõ nét nào. Sau cùng, việc có Balogun hay không cũng không thay đổi cục diện trận đấu. Bỉ đã áp đảo hoàn toàn Mỹ và giành chiến thắng xứng đáng.

Hương Ly
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