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Thể thao

Tiền vệ tuyển Bỉ tuyên bố 'công lý được thực thi' sau chiến thắng trước Mỹ

Đặng Lai

TPO - Tiền vệ Nicolas Raskin coi chiến thắng của đội nhà trước Mỹ là "công lý được thực thi". Trong khi đó Tielemans lại tin rằng quyết định có lợi cho Mỹ của FIFA chỉ giúp đội bóng của anh "có nhiều động lực hơn".

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Trận Mỹ vs Bỉ bất ngờ được quan tâm hơn sau động thái của FIFA với tiền đạo Florian Balogun của tuyển chủ nhà Mỹ. Theo đó, họ ra thông báo cho phép Balogun được thi hành án treo giò 1 trận trong một dịp khác thay vì trận gặp Bỉ như quy định. Đây được coi là sự ưu ái mà FIFA dành cho Mỹ, đặc biệt sau khi có tin cho rằng chính Tổng thống Donald Trump đã có tác động với chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Bất chấp việc tiền đạo Folarin Balogun được FIFA "ân xá", Mỹ vẫn phải nhận thất bại nặng nề 1-4 ngay trên sân nhà tại Seattle trong trận đấu vòng 1/8 vào sáng nay. Sau trận, các tuyển thủ Bỉ đã phản ứng khá mạnh mẽ.

Tiền vệ Yuri Tielemans nói: “Chúng tôi ngay lập tức họp đội sau khi biết FIFA hoãn thi hành án treo giò cho cầu thủ của Mỹ. Tôi nghĩ là việc này chỉ khiến chúng tôi có thêm động lực mà thôi. Và hôm nay chúng tôi đã làm được điều đó. Tôi rất tự hào về toàn đội”.

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Balogun chơi mờ nhạt trong trận thua Bỉ 1-4

Tiền vệ Nicolas Raskin nhấn mạnh chiến thắng của Bỉ giống như một sự đền đáp dành cho họ sau quyết định của FIFA về trường hợp của Balogun. “Công lý đã được thực thi. Như tôi đã nói, tôi nghĩ rằng công lý luôn tồn tại ở đâu đó trong cuộc sống”, Raskin nhấn mạnh.

Những việc như vậy (FIFA hoãn thi hành án treo giò cho Balogun) vẫn có thể xảy ra. Bạn có thể nói gì tùy thích, nhưng chúng tôi không nghĩ đó là sự công bằng. Và hôm nay, tôi nghĩ điều đó mang lại cho chúng tôi một chút may mắn. Chúng tôi cần phải thắng trận đấu và truyền tải thông điệp đó”.

Tuy nhiên, HLV Rudi Garcia của đội tuyển Bỉ đã giảm nhẹ tầm quan trọng của vụ tranh cãi. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông nói: “Điều thực sự quan trọng đối với chúng tôi là kế hoạch thi đấu. Balogun đã đến nói chuyện với tôi, tôi thực sự rất ấn tượng với điều đó. Đó không phải lỗi của anh ấy, anh ấy không phải là người đáng trách. Đó là điều tôi đã nói với anh ấy”.

Đặng Lai
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