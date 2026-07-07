Scaloni muốn gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết

TPO - HLV Lionel Scaloni cho biết ông sẽ rất hài lòng nếu Argentina và Tây Ban Nha gặp nhau ở trận chung kết World Cup 2026, dù trước mắt, nhà đương kim vô địch thế giới vẫn phải vượt qua Ai Cập ở vòng 1/8.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Ai Cập diễn ra lúc 23h00 đêm nay (giờ Việt Nam), HLV Lionel Scaloni được hỏi về khả năng Argentina chạm trán Tây Ban Nha ở trận đấu cuối cùng của World Cup 2026.

Nhà cầm quân của đội đương kim vô địch thế giới không giấu sự đánh giá cao dành cho đại diện châu Âu. Tuy nhiên, ông cho rằng còn quá sớm để nói về trận chung kết khi giải đấu vẫn đang diễn ra với rất nhiều bất ngờ.

HLV Scaloni muốn Argentina vượt qua Ai Cập để tiếp tục hành trình tiến vào trận chung kết.

“Tôi sẽ rất hài lòng nếu Argentina gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết. Nhưng con đường phía trước còn rất dài. Cả hai đội vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, Scaloni nói, đồng thời giải thích rằng Tây Ban Nha là một trong những đội tiến bộ rõ rệt nhất kể từ đầu giải.

“Tây Ban Nha đã cải thiện qua từng trận, từ thấp đến cao. Tuy nhiên, đây là một World Cup rất phức tạp, việc di chuyển liên tục, thời tiết nóng bức, mặt sân và nhiều yếu tố khác khiến không đội nào tạo ra khoảng cách quá lớn với phần còn lại”, Scaloni nhận định.

HLV người Argentina cho rằng World Cup 2026 đang chứng kiến một cục diện đầy thách thức bởi những đội bóng được đánh giá cao trước giải đều gặp khó khăn khi bước vào các trận knock-out.

Ông lấy ví dụ từ chính hành trình của các ứng cử viên hàng đầu. Pháp phải rất vất vả mới vượt qua Paraguay, trong khi Argentina cũng chỉ đánh bại Cape Verde sau 120 phút căng thẳng ở vòng trước.

“Không có đội nào thể hiện thứ bóng đá hoàn hảo cho đến lúc này. Các cầu thủ đã trải qua một mùa giải dài và đang chịu tác động về thể lực. Đó là lý do chúng ta chưa được chứng kiến phong độ như kỳ vọng từ nhiều đội tuyển lớn”, Scaloni phân tích.

Dù vậy, ông vẫn tin Argentina đang đi đúng hướng. Đội bóng của ông toàn thắng cả 4 trận từ đầu giải, lần lượt vượt qua Algeria, Áo, Jordan ở vòng bảng trước khi đánh bại Cape Verde tại vòng 1/16.

Messi đã sẵn sàng đấu với Ai Cập.

Scaloni cho rằng bản lĩnh và khả năng vượt khó là yếu tố giúp Argentina duy trì vị thế ứng cử viên vô địch. “Có những trận bạn không thể chơi thứ bóng đá tốt nhất, nhưng vẫn phải biết cách chiến thắng bằng quyết tâm và nỗ lực cao nhất”, ông nói.

Trước cuộc đối đầu với Ai Cập, nhà cầm quân người Argentina xác nhận Lionel Messi hoàn toàn đủ thể lực để ra sân, bất chấp việc M10 vừa thi đấu trọn 120 phút trước Cape Verde. “Messi ổn. Cậu ấy không hề phàn nàn về sự mệt mỏi dù đã chơi 120 phút. Leo sẽ thi đấu”, Scaloni khẳng định.

Bên cạnh Messi, ông cũng dành sự tôn trọng lớn cho Mohamed Salah, ngôi sao số một của Ai Cập. “Thật tuyệt khi có cơ hội đối đầu với Salah. Nhưng Ai Cập không chỉ có Salah. Họ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và một HLV đã làm việc với đội tuyển trong thời gian dài. Chúng tôi phải hết sức cảnh giác”, ông nhấn mạnh.

Đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Ai Cập sẽ giành quyền vào tứ kết, nơi họ gặp đội thắng của trận đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia.