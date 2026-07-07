Nhận định Thụy Sĩ vs Colombia, 03h00 ngày 8/7: Lịch sử gọi tên ai?

TPO - Nhận định bóng đá Thụy Sĩ vs Colombia, 03h00 ngày 8/7, vòng 1/8 World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Thụy Sĩ lẫn Colombia đều đứng trước cơ hội cân bằng thành tích tốt nhất trong lịch sử dự World Cup. Nhưng tấm vé đi tiếp chỉ có một, và ai sẽ giành được phần thưởng quý giá ấy?

Nhận định trước trận Thụy Sĩ vs Colombia

Nếu phải chọn ra hai đội bóng tiến bộ nhất kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh, Thụy Sĩ và Colombia chắc chắn là những cái tên xứng đáng được nhắc tới. Họ không phải những ứng viên vô địch hàng đầu như Brazil, Pháp hay Anh, nhưng bằng sự ổn định và hiệu quả, cả hai đã âm thầm tiến vào vòng 1/8 với rất nhiều sự tự tin.

Đối với Thụy Sĩ, hành trình của họ là một câu chuyện về sự trưởng thành qua từng trận đấu. Đội bóng của HLV Murat Yakin khởi đầu giải đấu bằng trận hòa khá nhạt nhòa trước Qatar. Tuy nhiên, càng đá họ càng hay.

Thụy Sĩ (áo đỏ) càng đá càng tiến bộ.

Chiến thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina, thắng lợi 2-1 trước chủ nhà Canada và màn vượt qua Algeria 2-0 ở vòng knock-out đầu tiên cho thấy cỗ máy Thụy Sĩ đang vận hành ngày càng trơn tru.

Điều đáng chú ý là đội bóng châu Âu không phụ thuộc vào một cá nhân nào. Breel Embolo vẫn là đầu tàu trên hàng công, nhưng những gương mặt trẻ như Johan Manzambi hay Dan Ndoye mới là những nhân tố tạo ra sự khác biệt trong các trận đấu gần đây. Manzambi đặc biệt gây ấn tượng khi đã trực tiếp tham gia vào 5 bàn thắng tại giải năm nay, trở thành một trong những phát hiện lớn nhất của World Cup 2026.

Trong khi đó, Colombia lại đang đi trên một con đường khác. Họ không quá bùng nổ nhưng cực kỳ chắc chắn. Sau chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan ở trận mở màn, đại diện Nam Mỹ lần lượt vượt qua CHDC Congo 1-0, hòa Bồ Đào Nha 0-0 rồi đánh bại Ghana 1-0 để tiến vào vòng 1/8.

Thành tích ấy phản ánh rất rõ triết lý của HLV Nestor Lorenzo. Colombia không cần ghi quá nhiều bàn thắng, nhưng họ biết cách kiểm soát thế trận và bảo vệ thành quả. Sau 4 trận đấu, Los Cafeteros mới chỉ để lọt lưới đúng một lần - con số thuộc nhóm tốt nhất giải đấu.

Sự chắc chắn ấy giúp Colombia bước vào trận đấu này với niềm tin rất lớn. Lần gần nhất họ vào tới tứ kết World Cup là năm 2014, giải đấu mà James Rodriguez tỏa sáng rực rỡ. 12 năm sau, tiền vệ kỳ cựu này vẫn còn hiện diện và đang dẫn dắt một thế hệ Colombia mới nuôi giấc mơ tái hiện kỳ tích đó.

Với Thụy Sĩ, động lực cũng chẳng hề kém cạnh. Đội bóng áo đỏ chưa từng lọt vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954. Hơn 70 năm chờ đợi là khoảng thời gian đủ dài để biến trận đấu tại Vancouver thành một cột mốc lịch sử đối với bóng đá nước này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thụy Sĩ vs Colombia

Xét về phong độ, đây là màn so tài giữa hai trong số những đội bóng ổn định nhất giải đấu. Thụy Sĩ đang sở hữu chuỗi 10 trận chính thức bất bại, trong đó có 7 chiến thắng và 3 trận hòa. Họ cũng lần đầu tiên trong lịch sử thắng 3 trận tại cùng một kỳ World Cup và lần đầu tiên có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Điểm mạnh lớn nhất của Thụy Sĩ nằm ở khả năng chuyển trạng thái. Họ không kiểm soát bóng áp đảo như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, nhưng lại rất nguy hiểm mỗi khi phản công. Sự cơ động của Ndoye, tốc độ của Vargas cùng khả năng kết nối lối chơi của Manzambi giúp đội bóng châu Âu luôn tạo ra được những tình huống sắc bén.

Tuy nhiên, thử thách lần này sẽ khác hoàn toàn. Colombia đang sở hữu hàng phòng ngự cực kỳ khó bị đánh bại. Đội bóng Nam Mỹ đã giữ sạch lưới trong 3 trận liên tiếp và mới nhận đúng một bàn thua từ đầu giải.

Trong hệ thống boong-ke ấy, cặp trung vệ Davinson Sanchez cùng Jhon Lucumi tạo thành bức tường vững chắc trước khung thành của Camilo Vargas. Xuyên thủng được hàng thủ Colombia là bài toán rất khó với Thụy Sĩ, nếu nhìn vào màn trình diễn gần nhất của họ, trong trận đấu vòng 1/16 với Ghana.

Hôm ấy, các hậu vệ Colombia phong tỏa rất tốt những ngả đường dẫn vào khung thành thủ môn Vargas. Mọi đợt công thành của dàn hảo thủ đến từ châu Phi hầu như đều bị đánh bật ra và Ghana chỉ có vỏn vẹn 8 cú dứt điểm về phía cầu môn Colombia.

Dù vậy, Colombia cũng có những vấn đề riêng. Họ tung ra rất nhiều cú sút trong các trận gần đây nhưng hiệu quả dứt điểm chưa thực sự tương xứng. Trong 3 trận gần nhất, Colombia có từ 20 cú sút trở lên mỗi trận nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng. Điều đó cho thấy đội bóng của HLV Lorenzo đôi khi vẫn gặp khó trong việc kết liễu đối thủ.

Lịch sử đối đầu lại đang nghiêng nhẹ về phía đại diện Nam Mỹ. Hai đội từng gặp nhau 4 lần trong quá khứ và Colombia thắng 2, hòa 1, thua 1. Đáng chú ý, cuộc chạm trán duy nhất tại World Cup diễn ra năm 1994 đã kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho Colombia.

Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tính trên mọi đấu trường là trận giao hữu năm 2007 và Colombia cũng giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, những thống kê ấy giờ đây chỉ mang ý nghĩa tham khảo bởi sau gần hai thập kỷ, cả hai đội đều đã thay đổi gần như toàn bộ.

Điều đáng chú ý hơn là Colombia chưa thắng bất kỳ đối thủ châu Âu nào trong năm 2026, khi hòa Bồ Đào Nha và trước đó thua Croatia cùng Pháp ở các trận giao hữu. Đây có thể là chi tiết mang lại sự tự tin cho Thụy Sĩ trước giờ bóng lăn.

Thông tin lực lượng Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ đang có vài nỗi lo về nhân sự. Tiền vệ Michel Aebischer vẫn tập riêng sau chấn thương cơ và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Trung vệ Luca Jaquez cũng gặp vấn đề tương tự và chưa chắc kịp bình phục.

Nếu cả hai tiếp tục vắng mặt, HLV Murat Yakin nhiều khả năng vẫn giữ bộ khung đã vận hành hiệu quả trong các trận gần đây. Granit Xhaka và Remo Freuler sẽ quán xuyến khu trung tuyến, trong khi Johan Manzambi được trao vai trò kết nối phía sau tiền đạo Breel Embolo.

Bên phía Colombia, tổn thất đáng kể nhất là trường hợp của Jhon Cordoba. Tiền đạo kỳ cựu này dính chấn thương gân kheo trong trận gặp Ghana và đã phải nói lời chia tay phần còn lại của World Cup.

Dẫu vậy, Colombia cũng nhanh chóng tìm được phương án thay thế. Luis Suarez vào sân từ ghế dự bị ở trận đấu đó và lập tức kiến tạo bàn thắng quyết định. Chân sút đang khoác áo Sporting Lisbon được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công, hỗ trợ phía sau là James Rodriguez cùng ngôi sao nguy hiểm nhất đội bóng: Luis Diaz.

Luis Diaz đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo cho Colombia trong trận thắng Uzbekistan 3-1 tại vòng bảng.

Nếu Diaz tái hiện được phong độ bùng nổ như trong cái cách anh ghi 26 bàn và có 23 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Bayern mùa trước, hàng thủ Thụy Sĩ với Manuel Akanji và Nico Elvedi sẽ phải trải qua một đêm làm việc đầy thử thách



Nhìn chung, đây có thể là một trong những trận đấu cân bằng nhất vòng 1/8. Thụy Sĩ sở hữu phong độ cao và ngày càng tự tin qua từng trận đấu. Tuy nhiên, Colombia lại đang cho thấy sự ổn định đáng nể ở cả hai đầu sân, đặc biệt là khả năng phòng ngự.

Khi khoảng cách giữa hai đội không lớn, những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể quyết định cục diện. Và với một Luis Diaz cực kỳ tinh quái cùng với đẳng cấp và kinh nghiệm của James Rodriguez, Colombia có đôi chút lợi thế, không quá lớn nhưng đủ để tạo ra khác biệt ở kết quả cuối cùng.

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodriguez, Suarez, Diaz

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 1 - 2 Colombia