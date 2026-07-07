Chủ tịch FIFA hứng chịu sức ép từ chức vì vụ Balogun

TPO - Làn sóng chỉ trích nhằm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày càng gia tăng sau quyết định gây tranh cãi liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ. Từ giới chức bóng đá châu Âu, các cựu danh thủ cho tới cả một số chính khách đã yêu cầu người đứng đầu FIFA chịu trách nhiệm.

Tranh cãi bùng phát sau khi FIFA quyết định tạm hoãn án treo giò một trận đối với Folarin Balogun, người bị truất quyền thi đấu trong chiến thắng 2-0 của Mỹ trước Bosnia & Herzegovina. Theo quy định thông thường, một thẻ đỏ trực tiếp sẽ kéo theo án cấm thi đấu tự động ở trận kế tiếp.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Balogun vẫn được phép góp mặt trong cuộc đối đầu với Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2026. Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã trao đổi với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và đề nghị xem xét lại vụ việc.

Dù FIFA khẳng định các cơ quan tư pháp của tổ chức này hoạt động độc lập, động thái trên đã làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên khắp làng bóng đá.

UEFA là một trong những tổ chức phản ứng gay gắt nhất. Cơ quan điều hành bóng đá châu Âu mô tả đây là quyết định “chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh”, đồng thời cho rằng FIFA đã vượt qua một “lằn ranh đỏ” khi không bảo đảm tính chắc chắn của các quy định vốn được áp dụng xuyên suốt giải đấu.

Tuy nhiên, sức ép lớn nhất đối với ông Infantino lại đến từ các nhân vật có ảnh hưởng trong giới bóng đá. Nhà báo kỳ cựu Jeff Stelling, gương mặt nổi tiếng của truyền thông Anh, công khai kêu gọi Chủ tịch FIFA từ chức ngay lập tức. Trên talkSPORT, ông cho rằng nhiều người đang tranh luận sai trọng tâm khi chỉ tập trung vào việc Balogun có xứng đáng nhận thẻ đỏ hay không.

Theo Stelling, điều đáng lo ngại hơn nằm ở cách FIFA xử lý vụ việc. “Đó là một sự việc đáng xấu hổ. Gianni Infantino cần phải từ chức. Ông ấy cần từ chức ngay hôm nay”, Stelling tuyên bố.

Bình luận viên này còn cho rằng mối quan hệ thân thiết giữa ông Infantino và Tổng thống Trump khiến vị thế của người đứng đầu FIFA trở nên khó bảo vệ trong bối cảnh hiện nay.

Không chỉ giới truyền thông, nhiều cựu danh thủ cũng nhập cuộc. Huyền thoại Wayne Rooney cũng công kích quyết định của FIFA về Balogun và cho rằng tinh thần thể thao của môn bóng đá đang bị đặt dấu hỏi. Cựu đội trưởng tuyển Anh nhận định ông Infantino nên cảm thấy xấu hổ vì những tranh cãi mà vụ việc gây ra.

Một trong những tiếng nói đáng chú ý nhất đến từ Sepp Blatter, người từng giữ chức Chủ tịch FIFA trước khi từ chức và nhường ghế cho Infantino năm 2015. Trên mạng xã hội X, ông Blatter viết rằng thẻ đỏ phải được xem xét dựa trên quy định, bằng chứng và các cơ quan độc lập chứ không phải bởi những cuộc điện đàm chính trị.

Tranh cãi thậm chí còn vượt ra ngoài phạm vi bóng đá. Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Maxime Prevot tuyên bố nếu cuộc điện đàm thực sự đóng vai trò trong quá trình ra quyết định, đó sẽ là sự vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc cơ bản nhất của thể thao. Trong khi đó, Cao ủy thể thao Liên minh châu Âu Glenn Micallef nhấn mạnh các quyết định chuyên môn phải thuộc về các tổ chức thể thao chứ không phải giới chính trị.

Balogun vẫn ra sân trong trận gặp Bỉ ở vòng 1/8.

Những phản ứng liên tiếp từ giới truyền thông, các cựu danh thủ, quan chức châu Âu và lãnh đạo bóng đá cho thấy áp lực đang gia tăng đáng kể đối với người đứng đầu FIFA. Tuy nhiên, ông Infantino tiếp tục bảo vệ quyết định của FIFA. Chủ tịch FIFA xác nhận có nhận cuộc gọi từ ông Trump nhưng khẳng định các cơ quan tư pháp của tổ chức này hoạt động độc lập và ông luôn tôn trọng quyền tự chủ của họ.

Dù vậy, những lời giải thích đó chưa đủ để xoa dịu dư luận. Vụ Balogun đang trở thành một trong những cuộc khủng hoảng truyền thông lớn nhất mà FIFA phải đối mặt tại World Cup 2026, đồng thời đẩy ông Infantino vào tâm điểm của làn sóng chỉ trích và những lời kêu gọi từ chức ngày càng mạnh mẽ.