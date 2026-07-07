Chuyên gia Việt: Colombia và Thụy Sĩ 'đấu súng' trên chấm luân lưu?

TPO - Cặp đấu giữa Colombia và Thụy Sĩ được đánh giá cân tài, cân sức, nhiều khả năng sẽ cần thêm hiệp phụ để phân định thắng bại trong cuộc đối đầu vòng 16 đội World Cup 2026.

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"Điểm chung của 2 đội bóng này là có hàng phòng ngự tốt, phong độ ổn định, hệ thống thi đấu được tổ chức chặt chẽ. Tuy nhiên khả năng tận dụng cơ hội không thực sự ấn tượng. Theo tôi đây sẽ là trận đấu chặt chẽ, hai đội có thể hoà 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức và cần đến hiệp phụ hoặc luân lưu để phân định kết quả"-HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Thụy Sĩ và Colombia đều có những cầu thủ chất lượng như Xhaka, Freuler hay Daniel Munoz, Luis Diaz. Đây là những nhân tố có thể tạo nên bước ngoặt trận đấu. Thụy Sĩ chơi kỷ luật, chặt chẽ và giàu kinh nghiệm trong khi Colombia có phần ngẫu hứng hơn.

Cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá, Colombia và Thụy Sĩ là một trong những cặp đấu cân tài, cân sức nhất vòng 16 đội. HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết:

"Colombia và Thụy Sĩ đã vượt qua vòng bảng khá ấn tượng nhờ lối chơi ổn định, kỷ luật. Ba tuyến của họ được tổ chức cân bằng, nhờ vậy đảm bảo hệ thống phòng ngự trở nên chặt chẽ. Theo tôi sẽ không có nhiều cơ hội thực sự khi 2 đội gặp nhau, bên nào tận dụng được tốt các tình huống hãm thành sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Cơ hội đôi bên là 50-50, nhưng tôi thiên về khả năng Colombia thắng 1-0".