Ông Park Hang-seo từ chức sau thất bại của Hàn Quốc ở World Cup 2026

TPO - Ông Park Hang-seo vừa thông báo từ chức Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA). Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vừa phải nhận kết quả cay đắng khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Cựu HLV tuyển Việt Nam, Park Hang-seo chính thức gia nhập ban chấp hành KFA khóa 55 vào tháng 4 năm ngoái. Ông mang trên mình trọng trách quan trọng là hỗ trợ và phát triển các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trong chiến dịch World Cup 2026, ông đồng hành cùng đội tuyển với tư cách là Trưởng đoàn. Tuy nhiên, mọi kỳ vọng đã sụp đổ. Hàn Quốc thắng 1, thua 2 và không thể vượt qua vòng bảng. Thất bại này khiến áp lực đổ dồn lên toàn bộ ê kíp đội tuyển xứ kim chi.

Vào ngày 29/6, HLV Hong Myung-bo đã rời chiếc ghế nóng để chịu trách nhiệm. Vào thời điểm đó, ông Park cũng đã phát đi một tâm thư, cúi đầu nhận lỗi: "Với tư cách là Trưởng đoàn, thay mặt cho Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến toàn thể người hâm mộ".

Sự ra đi của những nhân vật chủ chốt này bắt nguồn từ thành tích tệ hại của đội bóng xứ kim chi. Trái với kỳ vọng sẽ có lần thứ 2 liên tiếp lọt vào vòng loại trực tiếp như tại World Cup 2022 ở Qatar, Hàn Quốc thi đấu bế tắc tại bảng A. Sau 3 lượt trận, họ chỉ giành được vỏn vẹn 1 trận thắng và phải nhận tới 2 thất bại, thu về 3 điểm.

Xét trên bảng tổng sắp chung cuộc giải đấu, Hàn Quốc xếp hạng 34/48 đội. Nhìn vào thứ hạng, đây được xem là kết quả tồi tệ nhất trong toàn bộ lịch sử các lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của bóng đá nước này.

Dù khép lại hành trình đầy nỗi buồn, ông Park Hang-seo sẽ không rời xa trái bóng tròn quá lâu. Vị chiến lược gia này đang rục rịch chuẩn bị cho màn tái xuất trên băng ghế chỉ đạo. Điểm đến tiếp theo của ông sẽ là Thái Lan, nơi ông đảm nhận vai trò thuyền trưởng của Kanchanaburi Power đang thi đấu tại giải Hạng 2 Thái Lan.

Công ty đại diện của ông Park là DJ Management xác nhận thông tin: "Ông Park đã ký bản hợp đồng kéo dài 2 năm để trở thành tân HLV của Kanchanaburi Power FC. Ông ấy sẽ hội quân cùng đội bóng mới từ tháng 7, ngay sau khi hoàn thành các nhiệm vụ cùng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup".