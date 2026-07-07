Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Việt Nam lần đầu đăng cai Esports Grand Championship 2026

Trọng Đạt

TPO - Diễn ra từ ngày 9 đến 12/7 tại Hà Nội, Esports Grand Championship (EGC) 2026 quy tụ nhiều đội tuyển hàng đầu châu Á, đánh dấu bước tiến mới của thể thao điện tử Việt Nam.

Diễn ra trong khuôn khổ The Grand Esports từ ngày 9 - 12/7 tại Hà Nội, Esports Grand Championship (EGC) 2026 - giải đấu quốc tế do Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á bảo trợ và chứng nhận thành tích theo tiêu chuẩn Olympic - mang đến những màn tranh tài ở bốn bộ môn: Street Fighter 6, Summoners War: Sky Arena, Audition và Au Mobile, với sự góp mặt của nhiều quốc gia có nền Esports phát triển.

Với Street Fighter 6, tựa game từng góp mặt tại Esports World Cup, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa các đại diện Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Sự góp mặt của Nhật Bản và Hàn Quốc, hai cường quốc của dòng game đối kháng, sẽ mang đến cơ hội cọ xát quý giá cho tuyển thủ Việt Nam.

street-fighter-6.jpg

Ở Summoners War: Sky Arena, đội tuyển Việt Nam sẽ tranh tài cùng Thái Lan, Indonesia và Singapore. Đây đều là những quốc gia sở hữu cộng đồng Summoners War lớn tại Đông Nam Á, hứa hẹn tạo nên các trận đấu giàu tính chiến thuật.

summone-wars.jpg

Đối với Audition, EGC 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những thương hiệu game âm nhạc lâu đời nhất châu Á khi quy tụ các đại diện đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Philippines.

Sau thành công tại SEA Games 33, các tuyển thủ Việt Nam bước vào EGC với mục tiêu không chỉ chinh phục danh hiệu trên sân nhà mà còn khẳng định vị thế trước những đối thủ hàng đầu khu vực, tạo tiền đề cho hành trình vươn ra các đấu trường quốc tế.

audition.jpg

Trong khi đó, Au Mobile sẽ là sân chơi của các đội đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kì. Sau hành trình tranh tài tại Giải Vô địch Trẻ Thể thao điện tử Quốc gia (VENC) 2026, những đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào EGC để thử sức ở đấu trường quốc tế.

Việc liên tiếp thi đấu tại VENC và EGC giúp các tuyển thủ chuyển mình từ sân chơi quốc nội sang môi trường cạnh tranh khu vực, đồng thời mang đến những màn trình diễn sôi động cho người hâm mộ.

au-mobile.png

Việc tổ chức vòng chung kết EGC tại Việt Nam không chỉ mang đến cơ hội để khán giả trong nước theo dõi những trận đấu quốc tế ngay trên sân nhà mà còn khẳng định năng lực tổ chức các giải Esports quy mô khu vực của Việt Nam. Đây cũng là dịp để tuyển thủ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và mở rộng giao lưu với các nền Esports phát triển.

Esports Grand Championship (EGC) 2026 sẽ diễn ra tại The Grand Esports 2026 từ ngày 9 đến ngày 12/07 tại Cung Thể Thao Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Thông qua EGC, The Grand Esports 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Esports Việt Nam và khu vực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện thể thao điện tử tầm cỡ châu Á.

Trọng Đạt
#Esports #Việt Nam #EGC 2026 #Hà Nội #Thể thao điện tử #quốc tế #đấu trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe