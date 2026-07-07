Khởi tranh giải U21 quốc gia, tìm kiếm tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam

Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Sau vòng loại kết thúc ngày 5/7, 12 đội bóng đã giành quyền góp mặt ở vòng chung kết gồm: U21 Thể Công – Viettel, U21 Hà Nội, U21 PVF, U21 Công an Hà Nội, U21 Sông Lam Nghệ An, U21 LPBank HAGL, U21 SHB Đà Nẵng, U21 TP.HCM, U21 Đồng Nai, U21 Tây Ninh, U21 An Giang và đội chủ nhà U21 PVF CAND.

Theo kết quả bốc thăm, 12 đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 25/7. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên đến 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF chia sẻ, Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia là sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng ĐT U23 và cả ĐTQG trong tương lai, góp phần phát hiện, đào tạo và cung cấp lực lượng kế cận cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

"Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đánh giá cao sự đồng hành của FPT Play trong vai trò Nhà tài trợ chính và đơn vị bảo trợ truyền thông, sản xuất, phát sóng giải đấu. Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, lan tỏa hình ảnh giải đấu và tạo thêm động lực để các cầu thủ trẻ tiếp tục phát triển, đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong tương lai”, ông Nguyễn Quốc Hội nhấn mạnh.

Nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh, FPT Play sẽ sản xuất toàn bộ 25 trận đấu của giải theo tiêu chuẩn FullHD, với tối đa 6 camera. Đơn vị này cũng dự kiến thực hiện các chương trình đồng hành, mang đến cho khán giả toàn cảnh hành trình tranh ngôi vô địch của các đội bóng trẻ.

Toàn bộ diễn biến VCK Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 được phát sóng độc quyền, có bình luận chuyên nghiệp trên các nền tảng của FPT Play, gồm website fptplay.vn, ứng dụng FPT Play trên Smart TV, điện thoại thông minh, FPT Play Box, cùng các kênh mạng xã hội chính thức của FPT Play và giải đấu.