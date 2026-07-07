Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Messi, Bellingham và Yamal giới thiệu trái bóng đặc biệt cho trận chung kết

Nguyễn Khánh

TPO - FIFA và Adidas vừa ra mắt TRIONDA FINAL, quả bóng thi đấu dành riêng cho hai trận bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết World Cup 2026. Đáng chú ý, Lionel Messi, Jude Bellingham và Lamine Yamal được lựa chọn làm gương mặt quảng bá cho mẫu bóng mới.

TRIONDA vốn là quả bóng chính thức của World Cup 2026 và đã xuất hiện trong toàn bộ hành trình của giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico. Theo thống kê được FIFA công bố, đã có 269 bàn thắng được ghi bằng mẫu bóng này sau 92 trận đấu tính đến hết vòng tứ kết.

ra-mat-bong-moi.jpg
Cả ba ngôi sao này đều còn cơ hội thi đấu với quả bóng đặc biệt cho các trận bán kết và chung kết.

Tuy nhiên, trước giai đoạn quyết định của giải đấu, Adidas đã thực hiện một cuộc “lột xác” đáng kể cho TRIONDA. Nếu phiên bản ban đầu mang ba tông màu đỏ, xanh lá và xanh dương cùng các biểu tượng đặc trưng của ba quốc gia đồng chủ nhà như lá phong Canada hay đại bàng Aztec của Mexico, thì TRIONDA FINAL được thiết kế với màu vàng chủ đạo kết hợp đen và trắng.

Theo FIFA, lớp phủ màu vàng được lấy cảm hứng từ chiếc cúp vàng World Cup, nhằm tôn vinh hành trình hướng tới danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, quả bóng dành cho giai đoạn cuối giải đấu không chỉ thay đổi màu sắc mà được thiết kế lại với một nhận diện riêng biệt.

can-canh-bong-moi.jpg
Cận cảnh trái bóng TRIONDA FINAL.

Một điểm nhấn khác nằm ở việc TRIONDA FINAL tôn vinh toàn bộ 16 thành phố đăng cai World Cup 2026. Trong đó, Dallas, Atlanta, Miami và New York/New Jersey - những địa điểm tổ chức hai trận bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết - được thể hiện nổi bật trên thân bóng. Các thành phố còn lại như Mexico City, Toronto, Vancouver, Los Angeles hay Philadelphia cũng xuất hiện trong các họa tiết đồ họa đặc trưng.

bong-o-new-york.jpg
Quả bóng TRIONDA FINAL khổng lồ cao 4,5 mét tại Fan Village World Cup 2026 ở New York.

Việc Messi, Bellingham và Yamal cùng xuất hiện trong chiến dịch quảng bá cũng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Cả ba đều đang hướng tới mục tiêu góp mặt ở những trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 và vẫn còn cơ hội sử dụng TRIONDA FINAL nếu đội tuyển của họ tiến sâu tại giải.

FIFA cho biết TRIONDA FINAL vẫn giữ nguyên cấu trúc thi đấu của phiên bản gốc, đồng thời được tích hợp công nghệ Connected Ball Technology thế hệ mới của Adidas. Hệ thống này cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ các trọng tài đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn trong các tình huống quan trọng.

Nguyễn Khánh
ESPN
#World Cup 2026 #TRIONDA FINAL #Messi #Bellingham #Yamal #quả bóng #FIFA

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe