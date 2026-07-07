Messi, Bellingham và Yamal giới thiệu trái bóng đặc biệt cho trận chung kết

TPO - FIFA và Adidas vừa ra mắt TRIONDA FINAL, quả bóng thi đấu dành riêng cho hai trận bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết World Cup 2026. Đáng chú ý, Lionel Messi, Jude Bellingham và Lamine Yamal được lựa chọn làm gương mặt quảng bá cho mẫu bóng mới.

TRIONDA vốn là quả bóng chính thức của World Cup 2026 và đã xuất hiện trong toàn bộ hành trình của giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico. Theo thống kê được FIFA công bố, đã có 269 bàn thắng được ghi bằng mẫu bóng này sau 92 trận đấu tính đến hết vòng tứ kết.

Cả ba ngôi sao này đều còn cơ hội thi đấu với quả bóng đặc biệt cho các trận bán kết và chung kết.

Tuy nhiên, trước giai đoạn quyết định của giải đấu, Adidas đã thực hiện một cuộc “lột xác” đáng kể cho TRIONDA. Nếu phiên bản ban đầu mang ba tông màu đỏ, xanh lá và xanh dương cùng các biểu tượng đặc trưng của ba quốc gia đồng chủ nhà như lá phong Canada hay đại bàng Aztec của Mexico, thì TRIONDA FINAL được thiết kế với màu vàng chủ đạo kết hợp đen và trắng.

Theo FIFA, lớp phủ màu vàng được lấy cảm hứng từ chiếc cúp vàng World Cup, nhằm tôn vinh hành trình hướng tới danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, quả bóng dành cho giai đoạn cuối giải đấu không chỉ thay đổi màu sắc mà được thiết kế lại với một nhận diện riêng biệt.

Cận cảnh trái bóng TRIONDA FINAL.

Một điểm nhấn khác nằm ở việc TRIONDA FINAL tôn vinh toàn bộ 16 thành phố đăng cai World Cup 2026. Trong đó, Dallas, Atlanta, Miami và New York/New Jersey - những địa điểm tổ chức hai trận bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết - được thể hiện nổi bật trên thân bóng. Các thành phố còn lại như Mexico City, Toronto, Vancouver, Los Angeles hay Philadelphia cũng xuất hiện trong các họa tiết đồ họa đặc trưng.

Quả bóng TRIONDA FINAL khổng lồ cao 4,5 mét tại Fan Village World Cup 2026 ở New York.

Việc Messi, Bellingham và Yamal cùng xuất hiện trong chiến dịch quảng bá cũng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Cả ba đều đang hướng tới mục tiêu góp mặt ở những trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 và vẫn còn cơ hội sử dụng TRIONDA FINAL nếu đội tuyển của họ tiến sâu tại giải.

FIFA cho biết TRIONDA FINAL vẫn giữ nguyên cấu trúc thi đấu của phiên bản gốc, đồng thời được tích hợp công nghệ Connected Ball Technology thế hệ mới của Adidas. Hệ thống này cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ các trọng tài đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn trong các tình huống quan trọng.