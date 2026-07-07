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Một sự cố đe dọa tuyển Na Uy trước đại chiến Anh

Hương Ly

TPO - Một đợt bùng phát virus đã tấn công đại bản doanh của đội tuyển Na Uy, khiến nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện xuất hiện triệu chứng giống như bệnh cúm.

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Tờ Dagbladet (Na Uy) tiết lộ dịch bệnh này đã âm ỉ lây lan ở đại bản doanh đội tuyển xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu. Tiền đạo Jorgen Strand Larsen từng phải làm khán giả ở trận mở màn do đổ bệnh cúm. Mới nhất, đến lượt hậu vệ Marcus Holmgren Pedersen cũng mắc cúm và lỡ hẹn với trận đại chiến Brazil ở vòng 16 đội. Tình hình trở nên báo động khi HLV trưởng Stale Solbakken cũng bị lây virus, lộ rõ vẻ mệt mỏi trong các lần xuất hiện trước truyền thông gần đây.

Khi được hỏi về việc vì sao ông mệt mỏi, HLV Solbakken cho rằng cường độ thi đấu khắc nghiệt, cộng với lịch trình di chuyển liên tục giữa các thành phố đăng cai đã vắt kiệt sức đề kháng của các cầu thủ. Ông Solbakken chia sẻ: "Chúng tôi có một vài cầu thủ không được khỏe, nhưng mọi thứ đang dần cải thiện. Quả thật đây là tình huống không mấy lý tưởng giữa một giải đấu lớn, nhưng toàn đội vẫn đang nỗ lực kiểm soát vấn đề".

Hiện chưa rõ tình trạng lây lan virus ở đội hình Na Uy. Đội bóng Bắc Âu phải giải quyết nhanh chóng và triệt để tình trạng này trước khi đối đầu Anh ở tứ kết World Cup 2026. Nếu để nhiều cầu thủ bị cúm, thể lực của Na Uy sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Na Uy vừa tạo ra cơn địa chấn khi loại ứng viên vô địch Brazil khỏi giải đấu. Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Na Uy đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử ghi tên vào vòng 8 đội mạnh nhất World Cup.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel vừa trải qua trận cầu kịch tính để đánh bại Mexico 3-2. Trước trận đấu vòng tứ kết, "Tam Sư" gặp vấn đề vì cơn bão chấn thương và thẻ phạt. Trung vệ Jarell Quansah chắc chắn vắng mặt vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ trước Mexico. Lão tướng Jordan Henderson đã chia tay giải đấu vì chấn thương cổ tay. Trong khi đó, hậu vệ phải Reece James đang chạy đua thời gian để hồi phục chấn thương gân khoeo.

Cuộc thư hùng giữa Na Uy và Anh tại Miami vào mang ý nghĩa lịch sử cực lớn. Trong khi Anh hướng đến lần đầu tiên vào bán kết kể từ năm 2018, Na Uy sẽ quyết tâm viết tiếp câu chuyện cổ tích của riêng mình. Đội giành chiến thắng ở cặp đấu này sẽ tiến vào bán kết gặp nhánh đấu có Argentina.

Hương Ly
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