Trực tiếp Argentina vs Ai Cập, 23h00 ngày 7/7: Bản lĩnh nhà vua đối đầu giấc mơ Pharaoh

TPO - Argentina bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau trận thoát hiểm trước Cape Verde, trong khi Ai Cập mang theo khí thế lịch sử sau 92 năm chờ đợi. Trận đấu tại Atlanta sẽ chứng kiến màn đối đầu giữa 2 biểu tượng Messi và Salah để tranh vé vào tứ kết.

Argentina đã bất ngờ phải trải qua một trận đấu đầy gian nan trước Cape Verde quả cảm ở vòng 1/16. Đội bóng bị đánh giá thấp hơn đã 2 lần gỡ hòa sau khi bị dẫn trước, kéo trận đấu vòng 32 đội vào hiệp phụ theo cách gần như không tưởng.

Sau cùng, nhà đương kim vô địch phải nhờ tới một cầu thủ áo xanh đậm làm thay phần việc cho mình. Bàn phản lưới nhà của Diony Borges ở phút 111 giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni đi tiếp, còn Cape Verde rời giải trong nỗi tiếc nuối. Họ tung ra 16 cú sút về phía khung thành Argentina, tạo ra một trong những màn kháng cự đáng nhớ nhất giải, nhưng vẫn không thể vượt qua bản lĩnh của Albiceleste trong 120 phút.

Đó là trận đấu khiến người hâm mộ Argentina thót tim. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc chênh vênh ấy, bản lĩnh knock-out của nhà vô địch lại hiện lên rõ nhất.

Argentina từ lâu đã là đội bóng biết cách sống sót khi World Cup bước vào vùng nước sâu. Họ đặc biệt xuất sắc trong hiệp phụ, với 10 chiến thắng trong 12 trận tại Mundial phải kéo dài quá 90 phút. Trong số này có 4 trận thắng không cần loạt sút luân lưu và 6 lần vượt qua đối thủ trên chấm 11m.

Nói cách khác, khi trận đấu bước qua giới hạn thông thường, Argentina thường không hoảng loạn. Họ biết cách chờ, cách chịu đựng và cách tung ra đòn quyết định ở thời điểm đối thủ đã bắt đầu cạn sức.

Dù trận đấu với Cape Verde để lại nhiều dấu hỏi, Argentina vẫn bước vào vòng 1/8 với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng chú ý hơn, họ ghi ít nhất 2 bàn trong tất cả những chiến thắng ấy.

Tại Bắc Mỹ, đội bóng của HLV Scaloni đã có tổng cộng 11 bàn sau 4 trận. Đó là con số cho thấy cỗ máy tấn công của Argentina vẫn vận hành hiệu quả, ngay cả khi không phải lúc nào họ cũng kiểm soát trận đấu theo cách tuyệt đối.

Nếu vượt qua Ai Cập, thử thách tiếp theo dành cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của Argentina sẽ là Thụy Sĩ hoặc Colombia. Nhưng trước khi nghĩ tới tứ kết, Messi và các đồng đội cần giải quyết một đối thủ đang mang trong mình thứ năng lượng rất khó lường: niềm tin của kẻ vừa chạm tay vào lịch sử.

Ai Cập đang viết nên một chương đặc biệt tại World Cup 2026. Sau 92 năm, “Các Pharaoh” mới lại góp mặt ở vòng 1/8 World Cup. Nhưng khác với lần đầu tiên vào năm 1934, đây là chiến tích mang ý nghĩa thực chất hơn rất nhiều.

Năm 1934, Ai Cập vào thẳng vòng knock-out ở kỳ World Cup thứ 2, khi giải chỉ có 16 đội tham dự. Còn lần này, chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của họ ở vòng bảng đã mở đường cho một hành trình mang tính khai phá thật sự.

Trước Australia giàu tinh thần chiến đấu, Ai Cập bị kéo vào loạt sút luân lưu. Nhưng trên chấm phạt đền, họ lạnh lùng đến tuyệt đối. “Các Pharaoh” đạt tỷ lệ thành công 100%, trong đó có cú Panenka táo bạo của Mohamed Salah. Ở chiều ngược lại, 2 hậu vệ Socceroos là Harry Souttar và Lucas Herrington đều sút bóng vọt xà, giúp Ai Cập bước tiếp trong một đêm đầy cảm xúc.

Những giọt nước mắt của Salah đã nói lên tất cả. Đó không chỉ là sự giải tỏa của một siêu sao sau khoảnh khắc sinh tử, mà còn là biểu tượng cho khát vọng của cả một nền bóng đá đã chờ quá lâu để được đứng ở sân khấu này.

Nhưng cảm xúc không thể che khuất tất cả. Ai Cập bước vào cuộc đối đầu với Argentina cùng một nỗi lo lớn: hỏa lực tấn công của họ vẫn phụ thuộc quá nhiều vào những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Salah hoặc các tình huống cố định.

Ngoài ra, HLV Hossam Hassan cũng còn một bài toán khác cần giải gấp: phòng ngự. Ai Cập đã thủng lưới ít nhất 1 bàn trong 6 trận liên tiếp, sau khi từng giữ sạch lưới 3 trận liền. Trước một Argentina sở hữu Messi cùng hệ thống tấn công đã ghi 11 bàn sau 4 trận, những vết nứt ấy có thể trở thành tử huyệt.

Argentina và Ai Cập mới gặp nhau 1 lần trong quá khứ. Đó là trận giao hữu năm 2008, khi đội bóng Nam Mỹ thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Sergio Aguero và Nicolas Burdisso. Messi vắng mặt trận đó vì chấn thương cơ.

18 năm sau, Messi đã 39 tuổi và chuẩn bị bước vào màn đối đầu được chờ đợi với Salah. Một người là biểu tượng của nhà đương kim vô địch thế giới. Người kia là linh hồn của một Ai Cập vừa tìm lại tiếng nói tại sân khấu lớn nhất hành tinh.