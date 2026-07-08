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Thể thao

Messi bật khóc khi cùng Argentina trở về từ 'cõi chết'

Hương Ly

TPO - Lionel Messi hạnh phúc đến nỗi không kìm được nước mắt sau trận đấu. Argentina đã thật sự trở về từ "cõi chết" khi bị Ai Cập dẫn 2 bàn.

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Messi khóc nức nở khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. "El Pulga" rất ít khi khóc, ngay cả khi đón nhận những thất bại nặng nề trong sự nghiệp. Nhưng hôm nay, Messi khóc vì quá đỗi hạnh phúc sau chiến thắng trước Ai Cập. Anh và đồng đội đã tạo nên màn lội ngược dòng cảm xúc nhất từ đầu World Cup 2026.
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Cầu thủ Argentina tiến tới chúc mừng và tri ân Messi. Họ công kênh người đội trưởng như thể đã vô địch World Cup 2026. Nếu Messi không tỏa sáng, Argentina đã xách vali ra về từ vòng 16 đội World Cup năm nay.
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Những hình ảnh xúc động của các cầu thủ Argentina sau trận đấu. Nhà đương kim vô địch rơi vào nhánh đấu được đánh giá dễ thở, thuận lợi cho mục tiêu vào bán kết. Tuy nhiên, 2 trận đấu trước Cape Verde và Ai Cập là những cuộc chiến sinh tử của Argentina. Đội bóng xứ Tango như thể vừa chơi xong 2 trận chung kết.
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Không chỉ Messi, nhiều cầu thủ khác của Argentina cũng không kìm được cảm xúc. Chúng ta nhìn lại diễn biến trận đấu sẽ thấy vì sao Messi và đồng đội phấn khích như vậy.
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Đây là sự sụp đổ của các cầu thủ Argentina sau khi Ai Cập nâng tỷ số 2-0 từ phút 67. Nhà ĐKVĐ bị dội gáo nước lạnh trong lúc hăng hái tìm bàn gỡ. Khi đồng hồ trôi đến 1/3 cuối trận, cách biệt 2 bàn là tỷ số nguy hiểm cho Argentina. Nhiều người có lẽ đã nghĩ tới kịch bản Argentina sẽ bị phế truất ngôi vương World Cup.
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Các cầu thủ Argentina tạm dừng trận đấu để tiếp nước trong tâm trạng nặng trĩu. Chẳng ai nghĩ đội bóng xứ Tango "mong manh, dễ vỡ" đến vậy. Họ chơi bế tắc từ đầu trận và khi rơi vào thế rượt đuổi, rất dễ sập bẫy Ai Cập - những cầu thủ nhanh, khỏe và chơi phản công rất tốt.
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Cầu thủ Argentina ăn mừng khi Romero ghi bàn gỡ 1-2 nhưng, chỉ thoáng qua vài giây trước khi khẩn trương đưa bóng về vạch giữa sân.
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Đây mới là lúc áp lực tâm lý của các cầu thủ Argentina được cởi bỏ. Messi đã ghi bàn thắng quý như vàng, giúp Argentina xóa bỏ cách biệt tỷ số. Người đội trưởng một lần nữa lên tiếng đúng lúc, tự mình sửa sai khi đá hỏng một quả phạt đền.
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Và đây là cảm xúc vỡ òa của Argentina khi họ tìm được bàn ấn định chiến thắng 3-2. Messi và đồng đội sẽ tiến vào tứ kết World Cup 2026.
Hương Ly
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