Messi bật khóc khi cùng Argentina trở về từ 'cõi chết'

TPO - Lionel Messi hạnh phúc đến nỗi không kìm được nước mắt sau trận đấu. Argentina đã thật sự trở về từ "cõi chết" khi bị Ai Cập dẫn 2 bàn.