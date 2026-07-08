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Người lính

Tên lửa Nga dội xuống Kiev khi NATO họp bàn tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa mới của Nga vào sáng sớm 8/7. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ ba của Nga nhằm vào thủ đô Ukraine trong vòng chưa đầy một tuần.

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(Ảnh: Tass)

Trong bài đăng trên Telegram, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, các cuộc tấn công vào thủ đô đã gây hỏa hoạn tại một kho chứa và một tòa nhà bên bờ sông Dnipro.

Quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng 5 tên lửa đạn đạo, 2 tên lửa chống radar và 169 máy bay không người lái các loại vào đêm 7 rạng sáng 8/7. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn 139 máy bay không người lái của Nga.

Báo động không kích đã được ban hành và kéo dài khoảng một giờ.

Trước đó một ngày, thành phố Odesa của Ukraine cũng đã bị tấn công bằng tên lửa, Thống đốc Oleh Kiper cho biết.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ ba của Nga nhằm vào thủ đô Ukraine trong vòng chưa đầy một tuần, diễn ra giữa lúc lãnh đạo Ukraine và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nhóm họp ở Thổ Nhĩ Kỳ.

NATO dự kiến ​​sẽ cam kết tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi liên minh hỗ trợ hệ thống phòng không của nước này sau sự leo thang của các cuộc tấn công của Nga vào Kiev.

Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội hôm 7/7, rằng ông đã ký các thỏa thuận mới với Estonia, Hà Lan và Đan Mạch tại Ankara. Trong những ngày tới, dự kiến ​​sẽ có thêm các thỏa thuận với Đức, Na Uy, Phần Lan và Canada.

Các thỏa thuận này tạo ra “những cơ hội mới để phối hợp sản xuất, phát triển các công nghệ quốc phòng tiên tiến, trao đổi chuyên môn một cách có hệ thống và xuất khẩu các giải pháp đã được chứng minh trên chiến trường của Ukraine”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự kiến ​​sẽ gặp ông Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh vào hôm nay (8/7), sau khi đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thềm cuộc họp của NATO.

Khi được hỏi về xung đột Nga - Ukraine, Tổng thống Trump nói rằng ông hy vọng nó sẽ được giải quyết “sớm”. “Tôi nghĩ cả hai bên đều muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói. “Thật đáng tiếc là nó mất quá nhiều thời gian, nhưng tôi nghĩ sẽ có kết quả nào đó”.

Cả Nga và Ukraine gần đây đều đã mở rộng việc sử dụng vũ khí tầm xa, bao gồm cả tên lửa, đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc chiến kéo dài bốn năm.

Ukraine đã tập trung các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga để làm suy yếu hoạt động quân sự của nước này.

Minh Hạnh
Pravda, Al Jazeera
#Nga tấn công Kiev #Ukraine #Nga #xung đột Nga Ukraine #hội nghị thượng đỉnh NATO #Thổ Nhĩ Kỳ #Tổng thống Mỹ gặp Tổng thống Ukraine #đàm phán hòa bình Nga Ukraine

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