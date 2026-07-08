Messi và nghịch lý của một huyền thoại

TPO - Lionel Messi trải qua một trận đấu nhiều cung bậc cảm xúc trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Anh đá hỏng phạt đền và lập kỷ lục không mong muốn, nhưng sau đó ghi bàn, kiến tạo và góp phần quan trọng giúp Argentina ngược dòng kỳ vĩ thắng 3-2.

Khi thiên tài cũng có vùng tối

Trận thắng Ai Cập 3-2 sáng 8/7 là một màn thoát hiểm của nhà đương kim vô địch Argentina, đồng thời phản ánh rõ sự đối lập trong hình ảnh Messi tại World Cup 2026.

Phút 21, Argentina được hưởng phạt đền sau khi Enzo Fernández bị Haissem Hassan phạm lỗi trong vòng cấm. Đây là cơ hội lớn để đội bóng Nam Mỹ có bàn thắng cân bằng thế trận sau khi Ibrahim ghi bàn mở tỷ số cho Ai Cập.

Messi bước lên chấm 11m với vị thế của cầu thủ quan trọng nhất đội, đồng thời là người đang cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Tuy nhiên, cú sút của Messi không thắng được Mostafa Shobeir. Thủ môn Ai Cập đổ người chính xác để cản phá thành công, đẩy Argentina vào cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Từ chấm 11m, nơi nhiều huyền thoại từng khẳng định bản lĩnh, Messi lại đi vào lịch sử theo cách không mong muốn. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên đá hỏng 2 quả phạt đền trong một kỳ World Cup, không tính loạt sút luân lưu sau hiệp phụ. Trước anh, Asamoah Gyan của Ghana cũng từng bỏ lỡ nhiều quả phạt đền trong sự nghiệp World Cup, nhưng các lần đó diễn ra ở 2 kỳ khác nhau, vào các năm 2006 và 2010.

Khoảnh khắc Messi sút hỏng penalty.

Những vết xước ấy không phải bây giờ mới xuất hiện. Năm 2018, Messi từng bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m ở phút 64 trong trận gặp Iceland, pha bóng lẽ ra có thể giúp Argentina phá vỡ thế cân bằng 1-1. Đến Qatar 2022, anh có 5 lần đứng trước chấm phạt đền, ghi 4 bàn, trong đó có cú đá ở trận chung kết gặp Pháp, nhưng cũng từng bị từ chối bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước Ba Lan ở vòng bảng.

World Cup 2026 tiếp tục nối dài ám ảnh. Trước Áo, anh đá hỏng phạt đền nhưng sau đó ghi 2 bàn, giúp Argentina thắng 2-0. Trước Ai Cập, kịch bản cũng tương tự, nhưng trong tình thế căng thẳng hơn nhiều. Argentina bị dẫn 0-2, thời gian cạn dần và nguy cơ bị loại hiện rõ. Messi sau đó kiến tạo cho Cristian Romero rút ngắn tỷ số ở phút 79, rồi tự mình ghi bàn gỡ hòa ở phút 83, mở toang cánh cửa cho cuộc lội ngược dòng.

Đó là phần đặc biệt nhất trong câu chuyện Messi: một huyền thoại vẫn có vùng tối. Anh cho thấy sự vĩ đại không chỉ vì những khoảnh khắc hoàn hảo, mà còn vì cách tự cứu rỗi mình sau sai lầm.

Messi ghi bàn thắng gỡ hòa cho Argentina.

Bàn thắng vào lưới Ai Cập là pha lập công thứ 8 của Messi tại World Cup 2026, giúp anh vượt lên trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Trước loạt trận này, Mbappe và Haaland cùng có 7 bàn, trong khi Harry Kane vẫn bám phía sau với 6 bàn.

Messi từng về nhì ở cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2022 sau Mbappe, dù là người dẫn dắt Argentina đến chức vô địch. Năm 2014, anh cùng nhóm cầu thủ xếp thứ 3 với 4 bàn.

Bây giờ, ở World Cup 2026, Messi đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu cá nhân còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Nhưng điều Argentina có ở anh còn lớn hơn một cuộc đua ghi bàn. Họ coi Messi như cần một điểm tựa tinh thần, một người giữ ngọn lửa cho tập thể trong những thời khắc mong manh nhất.

Lautaro Martínez gọi Messi là “hình mẫu” và “người dẫn đường”. Julián Álvarez gọi anh là “huyền thoại”, là “cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử”. Những lời ấy không chỉ là sự tôn vinh dành cho một biểu tượng. Chúng phản ánh sự thật của Argentina hiện tại: khi trận đấu đi vào bóng tối, Messi vẫn là người cầm chìa khóa.

World Cup 2026 và sự bất thường từ chấm phạt đền

Cú đá hỏng của Messi trước Ai Cập là một lát cắt cá nhân, nhưng nó cũng nằm trong bức tranh rộng hơn của World Cup 2026. Giải đấu năm nay đang chứng kiến tỷ lệ đá phạt đền thấp bất thường. Theo Opta, các cầu thủ mới thực hiện thành công 32 trong 49 quả phạt đền, đạt tỷ lệ 65,3%, thấp nhất kể từ năm 1966.

Con số ấy cho thấy chấm 11 m tại World Cup 2026 không còn là vùng đất an toàn. Áp lực của giải đấu, sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các thủ môn và sức nặng của từng khoảnh khắc khiến những cú đá tưởng như đơn giản trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Messi, trong tư cách một huyền thoại, cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thậm chí, áp lực dành cho anh còn lớn hơn bất kỳ ai. Mỗi cú sút của Messi không chỉ là một động tác kỹ thuật, mà là một sự kiện. Khi anh ghi bàn, đó là điều thế giới chờ đợi. Khi anh bỏ lỡ, khoảnh khắc ấy lập tức bước vào lịch sử.

Nhưng bóng đá của Messi chưa bao giờ được đo bằng một cú sút duy nhất. Nếu chấm 11m là nơi anh để lộ vết nứt, thì dòng chảy mở của trận đấu vẫn là nơi anh tìm lại quyền lực. Trước Ai Cập, Messi có thể bị Mostafa Shobeir khuất phục ở phút 21. Nhưng đến phút 79 và 83, anh lại kiến tạo rồi ghi bàn, kéo Argentina trở về từ bờ vực.

Đó là nghịch lý làm nên sức nặng của Messi tại World Cup 2026. Anh có thể không hoàn hảo, nhưng vẫn không thể thay thế. Anh có thể lập một kỷ lục buồn, rồi chỉ ít phút sau tạo ra khoảnh khắc khiến kỷ lục ấy không còn là toàn bộ câu chuyện.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Messi bật khóc. Những giọt nước mắt ấy không chỉ dành cho chiến thắng. Đó còn là sự giải tỏa của một con người vừa đi qua lằn ranh giữa sai lầm và cứu rỗi, giữa vực thẳm và ánh sáng.

Với nhiều cầu thủ, một cú trượt chân trên chấm 11 m có thể trở thành vết đen khó gột. Với Messi, nó chỉ là chương mở đầu cho một màn trở lại kỳ vĩ khác. Đó là lý do ngay cả trong đêm chạm vào một kỷ lục không mong muốn, bóng đá vẫn phải cúi đầu trước "bản năng sinh tồn" của một huyền thoại.