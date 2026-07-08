Timor Leste chọn sân của Thái Lan để đấu đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

TPO - Trận ra quân của đội tuyển Việt Nam với Timor Leste tại ASEAN Cup 2026 sẽ được tổ chức trên sân Chonburi (Thái Lan), theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chung bảng A với Singapore, Indonesia, Campuchia và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Timor Leste ở trận ra quân ngày 24/7.

Do cơ sở vật chất chưa đảm bảo, Timor Leste gần đây thường chọn sân của Thái Lan hoặc Malaysia làm sân nhà. Thông tin từ VFF hôm nay cho biết, Timor Leste đã quyết định đá với đội tuyển Việt Nam trên sân Chonburi (Thái Lan).

Chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam hiện đang tập huấn tại Hàn Quốc. Đúng kế hoạch, chiều nay thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận đấu giao hữu với Yongin FC (K-League 2).

Vé xem trận giao hữu Việt Nam-Myanmar thấp nhất 100.000 đồng

Trước khi lên đường về nước, tuyển Việt Nam còn trận đấu tập cuối với Gangwon FC ở K-League. Thông qua đó, HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá lại lực lượng chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Ngày 18/7, đội tuyển Việt Nam sẽ "chốt sổ" giai đoạn chuẩn bị bằng trận giao hữu với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên. Liên quan trận đấu này, VFF vừa qua đã công bố lịch bán vé xem trận đấu.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết chuyến tập huấn của đội tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc đang diễn ra thuận lợi đúng kế hoạch. Toàn đội đảm bảo sức khoẻ, thể lực cũng như tinh thần tốt.