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Thể thao

Scaloni nghẹn lời sau màn ngược dòng của Argentina

Nguyễn Khánh

TPO - Sau khi chứng kiến các học trò làm nên màn ngược dòng không tưởng trước Ai Cập để giành vé vào tứ kết, HLV Lionel Scaloni chỉ trực khóc trước ống kính truyền hình. Nhà cầm quân 48 tuổi gần như không thể hoàn thành cuộc phỏng vấn sau trận vì quá xúc động.

Trong cuộc phỏng vấn nhanh trên sân sau khi Argentina thắng ngược Ai Cập 3-2, HLV Lionel Scaloni cố gắng cất lời nhưng cảm xúc đã lấn át hoàn toàn. Ông chỉ kịp nói ngắn gọn: “Tôi không thể nói được. Tôi quá xúc động. Thật là một tập thể cầu thủ tuyệt vời. Tôi phải đi đây”.

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HLV Scaloni không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc sau trận.

Ngay sau đó, Scaloni rời khu vực phỏng vấn trong nước mắt, khép lại một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất kể từ đầu giải đấu. Theo báo chí Argentina, đây là phản ứng hiếm thấy của nhà cầm quân vốn thường xuất hiện với phong thái điềm tĩnh bên đường biên.

Những gì diễn ra trên sân phần nào lý giải cho cảm xúc của Scaloni. Argentina bước vào trận đấu với vị thế cửa trên nhưng có thời điểm đứng trước nguy cơ bị loại khi rơi vào thế bất lợi. Tuy nhiên, đội đương kim vô địch thế giới đã vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối để giành chiến thắng và tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Sau trận đấu, trợ lý Ramon Ayala cũng thừa nhận ban huấn luyện đã trải qua những cảm xúc đặc biệt. “Linh hồn tôi như trở về với cơ thể. Chúng tôi phải cảm ơn các cầu thủ. Họ không bao giờ bỏ cuộc và luôn có thể làm được những điều như thế”, ông nói.

Báo chí Argentina đánh giá chiến thắng trước Ai Cập là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của tập thể do Scaloni xây dựng trong nhiều năm qua. Kể từ khi tiếp quản đội tuyển vào năm 2018, ông đã dẫn dắt Argentina giành Copa America 2021, Copa America 2024 và đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2022.

Bây giờ, Argentina đã góp mặt ở tứ kết và sẽ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia. Nhưng với Scaloni, ít nhất trong đêm đầy cảm xúc ấy, tấm vé đi tiếp dường như không phải điều khiến ông tự hào nhất. Đấy là lý do, câu cuối cùng ông cố nói trước khi rời khỏi cuộc phỏng vấn là lời khen dành cho cả đội. “Một tập thể tuyệt vời”, Scaloni nói, mắt nhòe đi vì sắp khóc.

Nguyễn Khánh
Clarin
#Scaloni #Argentina #ngược dòng #Ai Cập #bóng đá #tứ kết

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