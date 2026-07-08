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Thể thao

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HLV, cầu thủ Ai Cập đồng loạt tố Argentina được thiên vị

Hương Ly

TPO - HLV Hossam Hassan tuyên bố một thế lực nào đó đang cố giữ Argentina ở lại World Cup 2026 và giúp Lionel Messi tiếp tục cuộc đua.

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"Chúng tôi thể hiện tốt hơn Argentina về mọi mặt, nhưng kết quả lại bị thao túng bởi các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Có lẽ họ muốn giữ nhà vô địch thế giới ở lại với giải đấu. Có lẽ họ muốn Messi tiếp tục cuộc đua", HLV tuyển Ai Cập, Hossam Hassan, phát biểu táo bạo sau trận.

"Trong bóng đá, đôi khi có những yếu tố bên ngoài lấn át cả khía cạnh chuyên môn. Nhà vô địch thế giới đã nhận được sự hậu thuẫn ở mọi cấp độ. Dường như có những áp lực từ phía Argentina lên kết quả này. Chúng tôi đã phản đối việc lựa chọn trọng tài người Pháp vì hoàn cảnh nhạy cảm, nhưng ai rồi cũng phải chịu thiệt thòi ở một thời điểm nào đó, và hôm nay chúng tôi đã phải gánh chịu điều đó", HLV Hassan chia sẻ tiếp.

HLV tuyển Ai Cập tiếp tục tố tổ trọng tài: "Chúng tôi không hề thấy sự tôn trọng hay tinh thần fair-play. Một quả phạt đền bị từ chối (tình huống Salah ngã trong vùng cấm địa - PV), VAR thậm chí còn không thèm kiểm tra. Bàn thắng thứ hai của chúng tôi lại bị khước từ một cách khó tin, vì bất kỳ lý do nào cũng khó tin. Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, cuộc sống bình thường đã không công bằng, vậy tại sao trong thể thao cũng không có sự công bằng?".

HLV Hassan đã phản đối dữ dội với trọng tài khi Argentina ghi bàn nâng tỷ số 3-2. Ông tiết lộ những gì đã xảy ra: "Những gì tôi nói với trọng tài là 'điều này thật bất công'. Tôi bảo có lẽ ông ta đang mang một vết gợn nào đó hoặc có điều gì cần che giấu. Nếu ai đó đang cố giấu một điều gì, họ thường sẽ thất bại. Dù sao thì, khi hành trình của tôi khép lại, tôi sẽ không xem thêm bất kỳ trận đấu nào của giải đấu này nữa".

Sau HLV Hassan, cầu thủ Mostafa Zico của Ai Cập tố trọng tài cố tình dàn xếp kết quả theo hướng có lợi cho Argentina.

"Hôm nay chúng tôi đã bị xử ép, và mọi người đều thấy điều đó. Chúng tôi đang dẫn trước 2-0. Sau tỷ số 2-0 đó, mọi thứ quay ngoắt lại chống lại chúng tôi. Tôi thậm chí chẳng hiểu tại sao bàn thắng thứ hai lại bị VAR từ chối. Trọng tài còn muốn tước luôn bàn thứ ba, nhưng tạ ơn Chúa, Chúa đã không để ông ta toại nguyện".

Thủ môn dự bị Mohamed Alaa của Ai Cập chỉ trích: "Công tác trọng tài đã rành rành ra trước mắt mọi người. Chúng tôi bị khước từ một bàn thắng, và chúng tôi có một tình huống đáng hưởng phạt đền. Nhưng quả phạt đền đó lại bị biến thành một pha phản công dẫn đến bàn thua của chúng tôi".

"Những sự phản đối này chỉ hướng về trọng tài và những sai lầm trong cách cầm còi, không có gì khác ngoài điều đó. Đội trưởng Salah đã bước vào phòng thay đồ, tập hợp tất cả các cầu thủ lại và nói: 'Thật thiếu may mắn, nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đó là sự an bài của Chúa. Hãy đứng lên từ đây, và những điều tốt đẹp sẽ đến, nếu Chúa muốn", Alaa tiết lộ không khí ở phòng thay đồ Ai Cập.

Tối 7/7, Ai Cập đối đầu Argentina ở vòng 16 đội World Cup 2026. Đại diện châu Phi dẫn 2-0 từ phút 67 nhưng bị thua ngược ba bàn. Tranh cãi dữ dội xảy ra khi Salah ngã trong vùng cấm Argentina nhưng trọng tài không thổi phạt. Sau đó, Argentina phản công từ chính tình huống này và ghi bàn kết liễu trận đấu.

Toàn đội Ai Cập phản đối dữ dội ngoài đường biên, đề nghị trọng tài thứ 4 can thiệp để VAR vào cuộc nhưng không có gì xảy ra. Sau cùng, Ai Cập đã nhận thất bại đau đớn.

Hương Ly
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