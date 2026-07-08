Bản lĩnh châu Âu: Từ khởi đầu chật vật đến sự thống trị ở World Cup 2026

TPO - World Cup 2026 tăng lên 48 đội bóng, trao thêm cơ hội cho những nền bóng đá nhỏ và hứa hẹn về một giải đấu đa cực, nơi khoảng cách trình độ giữa các châu lục được thu hẹp. Quả thực, những vòng đấu đầu tiên đã mang đến hàng loạt cú sốc liên quan đến nhiều đại diện châu Âu. Thế nhưng, khi bước vào giai đoạn knock-out, trật tự thế giới lại một lần nữa được thiết lập.

Trong danh sách 8 đội mạnh nhất có mặt ở tứ kết, châu Âu điền tên tới 6 đại diện. Đó là Anh, Bỉ, Na Uy, Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Trong số đó, chỉ Tây Ban Nha là thắng đối thủ cùng liên đoàn, còn lại đều vượt qua các đại diện từ khu vực khác.



Na Uy đánh bại Brazil, Pháp hạ Paraguay còn Thụy Sĩ loại Colombia để khiến Nam Mỹ mất cùng lúc 3 đại diện. Trong khi đó, Bỉ và Anh cũng tiễn các đội tuyển chủ nhà Bắc Mỹ rời giải.

Con số 6 đại diện không chỉ tái lập kỷ lục về số đội châu Âu nhiều nhất ở tứ kết một VCK World Cup (ngang bằng với Nga 2018) mà còn tạo ra một sự tương phản sâu sắc với phần còn lại của thế giới. Toàn bộ các châu lục khác giờ đây chỉ còn lại hai niềm hy vọng le lói: Argentina - gã khổng lồ Nam Mỹ và Morocco - ngọn cờ đầu đầy kiêu hãnh của bóng đá châu Phi.

Sự áp đảo này càng trở nên nổi bật hơn khi đặt trong bối cảnh địa lý của giải đấu. World Cup 2026 được đồng tổ chức bởi Mỹ, Mexico và Canada. Lẽ ra, với lợi thế sân nhà, quen thuộc với khí hậu và được sự tiếp lửa từ đám đông khán giả cuồng nhiệt, các đại diện CONCACAF phải làm nên chuyện.

Tuy nhiên, họ đã bị quét sạch hoàn toàn khỏi vòng 8 đội. Nam Mỹ, khu vực luôn tự hào là đối trọng duy nhất của châu Âu, cũng rơi rụng dần và chỉ còn biết bám víu vào nhà đương kim vô địch Argentina. Sự thật phũ phàng là việc FIFA mở rộng giải đấu dường như chỉ giúp các đội bóng ngoài châu Âu có thêm cơ hội tham dự, chứ không thể giúp họ tiến sâu.

Na Uy là một trong số nhiều đội châu Âu loại đối thủ Nam Mỹ

Trong những trận đấu loại trực tiếp kéo dài 90 phút, 120 phút hoặc thậm chí trên chấm luân lưu, yếu tố bất ngờ bị triệt tiêu tối đa. Tại đây, bóng đá không còn là câu chuyện của cảm hứng nhất thời. Nó trở thành cuộc chiến của sự chính xác, tính tổ chức và khả năng duy trì cường độ thi đấu liên tục trong một tháng ròng rã.

Xét về những khía cạnh này, châu Âu đang bỏ xa phần còn lại của thế giới một khoảng cách rất khó để san lấp. Việc có tới 6 đại diện ở tứ kết chứng minh rằng, bóng đá châu Âu đang sở hữu một hệ sinh thái quá lớn mạnh, bất kể họ gặp nhiều trở ngại, điển hình như mùa giải diễn ra căng thẳng vắt kiệt sức cầu thủ.

Trở lại thời điểm cách đây 2 tuần, vòng bảng World Cup 2026 từng chứng kiến sự hụt hơi của các đội tuyển UEFA. Họ thi đấu thiếu sinh khí, chật vật giành từng điểm số, bế tắc trước những đối thủ chiếu dưới chơi tử thủ. Vậy nhưng càng vào trong, mọi thứ càng thay đổi.

Điều đầu tiên có lẽ là “nghệ thuật” chọn điểm rơi phong độ. World Cup 2026 diễn ra trên một vùng lãnh thổ rộng lớn. Việc phải di chuyển hàng nghìn kilomet, thích nghi với sự thay đổi chóng mặt từ cái nóng hầm hập, độ ẩm cao ở Miami, cho đến bầu không khí loãng trên độ cao hơn 2.000 mét tại Mexico City đã vắt kiệt sức lực của các cầu thủ châu Âu trong những ngày đầu.

Tuy nhiên, khoa học thể thao và y tế của các đội tuyển này thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới. Các huấn luyện viên châu Âu tính toán chu kỳ thể lực không phải để các cầu thủ đạt 100% sức mạnh ở vòng bảng, mà coi 3 trận đấu đầu tiên như một giai đoạn "làm nóng" và tích lũy. Họ chấp nhận khởi đầu chậm chạp, thậm chí rủi ro, để đảm bảo đội hình đạt điểm rơi phong độ sung mãn nhất khi tiến vào vòng 1/8 và tứ kết.

Bỉ khởi đầu chậm chạp nhưng tăng tốc để vào tứ kết

Thứ hai là chiều sâu đội hình vượt trội. Trong một giải đấu kéo dài với số lượng đội tăng lên, thẻ phạt, chấn thương và sự kiệt quệ về thể lực là những biến số không thể tránh khỏi. Các đội bóng Nam Mỹ, châu Phi hay châu Á thường thi đấu dựa nhiều vào một bộ khung 11-13 cầu thủ đá chính.

Khi các trụ cột quá tải, hệ thống của họ lập tức sụp đổ. Ngược lại, những đội tuyển như Pháp, Anh hay Tây Ban Nha sở hữu những băng ghế dự bị có giá trị hàng trăm triệu euro. Sự khác biệt giữa cầu thủ đá chính và dự bị là rất nhỏ.

Khi giải đấu bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, chiều sâu đội hình này cho phép họ liên tục làm mới lối chơi và duy trì cường độ áp sát tầm cao pressing trong suốt 120 phút. Ngoài Thụy Sĩ ít thay đổi bộ khung, hầu như các đội tuyển khác đều đảo cầu thủ liên tục.

Thứ 3, không quên bản lĩnh ở các trận đánh lớn: Các tuyển thủ châu Âu phần lớn đang thi đấu tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu và đặc biệt là được tôi luyện hàng năm tại UEFA Champions League. Họ đã quá quen với áp lực khủng khiếp của những trận cầu mang tính chất sống còn.

Khởi đầu chật vật ở vòng bảng không làm họ hoảng loạn, mà ngược lại, nó đánh thức bản năng sinh tồn. Khi bước vào vòng knock-out, các đội bóng châu Âu sẵn sàng vứt bỏ thứ bóng đá cống hiến, lãng mạn ở vòng bảng để khoác lên mình tấm áo thực dụng, xù xì và tàn nhẫn.

Anh cũng tiến sâu nhờ chiến thuật hợp lý

Họ biết cách làm giảm nhịp độ trận đấu, bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối phương, tận dụng tối đa các tình huống cố định và tung ra những nhát kiếm chí mạng chỉ từ một sai lầm nhỏ nhất. Đó là thứ "bản lĩnh thi đấu" không thể mua được bằng tiền, mà phải được bồi đắp qua hàng thập kỷ thống trị bóng đá đỉnh cao. Đó là lý do giải thích vì sao tuyển Anh thắng trong thế thiếu người, Pháp thắng một Paraguay chơi bóng như đấu vật.

Bất chấp những "cơn gió ngược" từ thời tiết, lịch thi đấu, hay những chuệch choạc ban đầu, Lục địa già vẫn chứng minh họ là hạt nhân, là cỗ máy vĩ đại và là thế lực thống trị tuyệt đối của thế giới túc cầu. Năm nay, sẽ không bất ngờ nếu như các đại diện UEFA lấy lại chiếc Cúp sau 2 lần rơi vào tay Nam Mỹ.