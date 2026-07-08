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Lãnh đạo doanh nghiệp được đề cử làm Chủ tịch Công ty Bóng đá Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - UBND tỉnh Thái Nguyên thống nhất đề cử ông Vũ Phi Hổ làm Chủ tịch của Công ty CP Bóng đá Thái Nguyên, đồng thời giao trọng trách dẫn dắt, phát triển bóng đá của tỉnh.

Tại chương trình "Trà sáng cùng doanh nhân" do UBND tỉnh Thái Nguyên mới tổ chức, các đại biểu đã trao đổi về tiềm năng, lợi thế và giải pháp thu hút đầu tư trong các lĩnh vực.

Góp ý về phát triển du lịch, ông Vũ Phi Hổ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn cho biết: Hiện nay Thái Nguyên đang xây dựng Đề án thành lập đội bóng đá nam để tham dự các giải đấu.

Theo ông Hổ, nếu làm thương hiệu tốt, sẽ có hàng trăm nghìn cổ động viên đến Thái Nguyên xem bóng đá, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng các dịch vụ gồm ăn, ở, đi lại, mua sắm... góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế địa phương.

"Tôi tin tưởng lãnh đạo tỉnh sẽ có chính sách phù hợp để phát triển du lịch gắn với bóng đá, tạo nền tảng vững chắc, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số", ông Hổ nói.

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Ông Vũ Phi Hổ phát biểu tại chương trình "Trà sáng cùng doanh nhân"

Với góp ý của ông Vũ Phi Hổ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cho biết, hiện nay tỉnh đang chuẩn bị thành lập đội bóng đá nam và Công ty cổ phần Bóng đá Thái Nguyên.

Theo ông Vương Quốc Tuấn, UBND tỉnh đã thống nhất đề cử ông Vũ Phi Hổ là Chủ tịch của Công ty cổ phần Bóng đá Thái Nguyên; đồng thời, giao trọng trách dẫn dắt, phát triển bóng đá của tỉnh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn phát biểu tại chương trình

Bên cạnh đó, tỉnh cũng có nhiều ý tưởng phát triển bóng đá gắn với tăng trưởng kinh tế. Các nội dung này đã được giao cho các sở, ngành và cơ quan chuyên môn để triển khai, Chủ tịch Vương Quốc Tuấn thông tin.

Được biết, hiện nay, Thái Nguyên mới có đội bóng đá nữ, vì vậy, tỉnh đang triển khai Đề án thành lập đội bóng đá nam. Theo lộ trình, ngày 25/8/2026, Câu lạc bộ Bóng đá nam Thái Nguyên sẽ chính thức ra mắt. Giai đoạn 2026 - 2027, đội bóng phấn đấu thi đấu ổn định, nằm trong nhóm 6 đội dẫn đầu Giải hạng Nhất.

Đến năm 2028, đội bóng hướng tới mục tiêu vào Top 4 Giải hạng Nhất. Giai đoạn 2029 - 2030, đội bóng đá nam Thái Nguyên phấn đấu giành quyền thăng hạng V.League 1.

Thanh Hiếu
#Đội bóng đá Nam #Tỉnh Thái Nguyên #Trà sáng cùng doanh nhân #Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

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