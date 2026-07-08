Xác định 4 trận đại chiến tứ kết World Cup 2026

TPO - Anh đối đầu Na Uy là trận đấu tâm điểm của tứ kết World Cup 2026. Sau đó là cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Bỉ.

Pháp vs Morocco

Tại World Cup 2022, tuyển Pháp từng chạm trán Morocco ở bán kết và giành chiến thắng 2-0. Ở lần tái ngộ này, "Gà trống Gaulois" đang hừng hực khí thế sau những trận thắng giòn giã từ đầu mùa. Trong khi đó, Morocco cũng chứng minh được bản lĩnh kiên cường khi lần lượt tiễn Hà Lan và Canada về nước.

Tuyển Pháp đang bay cao trên đôi chân của Kylian Mbappe (người đã bỏ túi 7 bàn thắng từ đầu giải), cùng sự thăng hoa của Michael Olise và Ousmane Dembele. Sau trận thắng Paraguay, Mbappe khẳng định: "Nếu Paraguay nghĩ Pháp chỉ là những quý ông trên sân cỏ, thì họ đã lầm. Khi cần, chúng tôi vẫn sẵn sàng chơi thực dụng và chẳng hề e ngại lối đá rát của đối thủ". Đó cũng là thông điệp cho thấy Pháp đã sẵn sàng nghênh chiến một Morocco cũng sẽ chơi thực dụng.

Với vị thế của mình, Pháp chắc chắn sẽ chủ động dồn ép để phát huy tối đa sức mạnh hàng công. Câu hỏi đặt ra là liệu hệ thống phòng ngự kỷ luật, pressing rát và tinh thần quả cảm của Morocco có trụ vững. Ngược lại, đoàn quân của HLV Deschamps phải cẩn trọng trước những cầu thủ chơi phòng ngự phản công rất tốt bên phía Morocco.

Tây Ban Nha Bỉ

Hai đội tuyển vượt qua vòng 16 đội bằng những kịch bản trái ngược. Tây Ban Nha đã chơi bế tắc trước khối đội hình co cụm phòng ngự của Bồ Đào Nha, trước khi thắng vỡ òa nhờ bàn thắng phút bù giờ của Mikel Merino. Trái lại, Bỉ hủy diệt Mỹ 4-1, trong trận đấu HLV Garcia tự tin cất cả De Bruyne, Lukaku và Doku trên băng ghế dự bị. Sau giai đoạn vòng bảng chơi bất ổn, Bỉ đang trỗi dậy mạnh mẽ

Tây Ban Nha chưa mang lại cảm giác của một cỗ máy hủy diệt. Điển hình như trận Bồ Đào Nha, khi Lamine Yamal bị khóa chặt, họ lập tức lúng túng. Bộ ba Rodri, Pedri và Olmo vẫn kiểm soát bóng vượt trội dù bên kia là Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes, nhưng không cung cấp thường xuyên đường chuyền đột biến. Sau Bồ Đào Nha, tuyển Bỉ sẽ giăng ra một thế trận thực dụng tương tự. Và Tây Ban Nha phải làm mới các ý tưởng tấn công nếu không muốn bế tắc.

Những làn gió mới từ De Ketelaere, Lukebakio hay Raskin đã gây bất ngờ cho Mỹ ở trận trước. HLV Garcia có thể tiếp tục giữ bộ khung ở trận trước, hoặc đưa De Bruyne, Doku và Lukaku trở lại đội hình xuất phát. Chính vì Bỉ có quá nhiều ẩn số, Tây Ban Nha sẽ phải chuẩn bị rất kĩ. "La Roja" cần Yamal trở lại với cảm hứng cao nhất. Bên cạnh đó, Nico Williams trở lại sẽ giúp đội bóng xứ bò tót có thêm mũi khoan chất lượng ở cánh trái.

Na Uy vs Anh

Tuyển Na Uy đang đưa khán giả đi từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác ở World Cup 2026. Với 2 ngôi sao sáng giá là Erling Haaland hay Martin Odegaard, tất cả đều biết Na Uy có sức mạnh không thể coi thường. Nhưng ít ai ngờ họ lại đủ sức quật ngã gã khổng lồ Brazil một cách thuyết phục để tiến vào tứ kết.

Tuyển Anh vừa trải qua 90 phút vắt kiệt sức lực để đánh bại Mexico. Khi thi đấu ở sân bóng có độ cao 2.240m so với mực nước biển, "Tam sư" buộc nhẫn nhịn, cầm bóng chưa tới 35% để tập trung phòng ngự. Họ vắt kiệt sức lực để bảo toàn chiến thắng trong hiệp 2 sau khi hậu vệ Quansah bị đuổi khỏi sân.

Cuộc đấu giữa Na Uy và Anh sẽ đặc biệt căng thẳng. Nhiều ngôi sao của Na Uy đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh, thế nên đôi bên đã nằm lòng từng thói quen, từng điểm yếu của nhau. Haaland hiểu rõ điểm yếu của Guehi, Stones và O'Reilly, các đồng đội của anh tại Man City và ngược lại

Hàng thủ tuyển Anh sẽ đối đầu "quái vật" thật sự mang tên Haalan. Khóa chặt Haaland hoặc ôm hận - đó là mệnh lệnh rõ ràng cho đoàn quân của HLV Tuchel. Họ phải xem lại chính mình sau 2 trận liên tiếp bị CHDC Congo và Mexico chọc thủng lưới. Ở chiều ngược lại, Na Uy cũng phải có phương án phòng ngự hoàn hảo để đương đầu với Harry Kane và Jude Bellingham đang có phong độ rất cao.

Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina vừa chết hụt khi đụng độ Ai Cập tại vòng 16 đội. Nhà ĐKVĐ bị dẫn trước 0-2 cho đến phút 67. Vào đúng thời điểm Argentina bị dồn vào thế chân tường, phẩm chất thiên tài của Messi lại rực sáng với một bàn thắng và một kiến tạo, mở ra màn lội ngược dòng 3-2 ngoạn mục trước Ai Cập.

Ở cặp trận cuối cùng của vòng 16 đội, Thụy Sĩ vượt qua lằn ranh sinh tử trước Colombia khi 2 đội kéo nhau đến loạt luân lưu 11.

Thụy Sĩ lặng lẽ tiến từng bước vững chắc, mang theo đấu pháp phòng ngự phản công đặc biệt khó chịu để vượt qua đối thủ ở vòng knock-out. Sau Cape Verde và Ai Cập, Argentina lại bước vào cuộc chiến thể lực. Sẽ không dễ cho Messi và đồng đội khi cầu thủ của Thụy Sĩ khỏe, nhanh, thể lực tốt và có đấu pháp chiến thuật khó học. Argentina sẽ không muốn kéo trận đấu vào loạt đấu súng 11m, khi Thụy Sĩ đang có thủ môn Gregor Kobel bắt phạt đền ổn định.