2 kỳ thủ Việt Nam giành chuẩn Kiện tướng quốc tế ở giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh

TPO - Giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh 2026 ghi dấu ấn đáng chú ý cho cờ vua Việt Nam, khi Nguyễn Hồng Nhung và Trần Đăng Minh Quang cùng giành chuẩn Kiện tướng quốc tế.

Liu Xiangyi (Singapore, phải) giành chuẩn Đại kiện tướng quốc tế tại giải.

Cờ vua Việt Nam có thêm tín hiệu tích cực

Giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh lần thứ III năm 2026 đã khép lại tối 7/7 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là giải đấu do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức; Bộ môn Cờ vua tỉnh Quảng Ninh và Câu lạc bộ Kiện tướng tương lai phụ trách chuyên môn.

Sau 3 lần tổ chức, giải đấu từng bước khẳng định vị thế là một trong những sân chơi cờ vua quốc tế có quy mô đáng chú ý tại Việt Nam. Giải năm nay thu hút 140 kỳ thủ đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở các nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp, với các bảng đấu dành cho Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế và Kiện tướng FIDE.

Điểm nhấn lớn nhất với cờ vua Việt Nam nằm ở việc 2 kỳ thủ trong nước giành chuẩn danh hiệu quốc tế. Ở đợt thi đấu đầu tiên, diễn ra từ ngày 24 đến 30/6, Nguyễn Hồng Nhung thi đấu ấn tượng và giành chuẩn Kiện tướng quốc tế nữ (WIM Norm). Cùng đạt chuẩn này còn có Mu Wangxueyao của Trung Quốc, trong khi Lam Chun Yung Samuel của Hồng Kông, Trung Quốc giành chuẩn Kiện tướng quốc tế nam (IM Norm).

Đến đợt thi đấu thứ 2, từ ngày 2 đến 7/7, cờ vua Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi Trần Đăng Minh Quang giành chuẩn Kiện tướng quốc tế nam. Đây là kết quả đáng khích lệ, cho thấy các kỳ thủ Việt Nam ngày càng có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm, cọ xát và chinh phục các cột mốc chuyên môn ngay trên sân nhà.

Kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung.

Bệ phóng từ những giải đấu quốc tế trong nước

Ở nhóm các kỳ thủ quốc tế, Liu Xiangyi của Singapore giành chuẩn Đại kiện tướng quốc tế (GM Norm), trong khi Kavin Mohan của Malaysia cũng đạt chuẩn Kiện tướng quốc tế nam. Tại bảng đấu Đại kiện tướng quốc tế, kỳ thủ trẻ Đầu Khương Duy xếp hạng 4 với 5,5 điểm, kém 1,5 điểm so với người đứng đầu là Liu Xiangyi.

Như vậy, tại giải năm nay, 2 kỳ thủ đến từ Hà Nội là Nguyễn Hồng Nhung và Trần Đăng Minh Quang đã mang về những chuẩn danh hiệu quan trọng cho cờ vua Việt Nam. Đáng chú ý, với chuẩn đạt được tại Quảng Ninh, Nguyễn Hồng Nhung đã đủ điều kiện để được phong danh hiệu Kiện tướng quốc tế nữ trong thời gian tới.

Theo Ban tổ chức, kết quả của giải sẽ được gửi tới Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) để xét công nhận các chuẩn danh hiệu quốc tế và cập nhật hệ số Elo vào tháng 8/2026.

Việc duy trì một giải đấu quốc tế thường niên không chỉ giúp các kỳ thủ Việt Nam có thêm cơ hội thi đấu với những đối thủ mạnh, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh thông qua thể thao. Từ một sân chơi chuyên môn, giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh đang dần trở thành điểm hẹn quan trọng trên bản đồ cờ vua khu vực.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải: