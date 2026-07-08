Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

2 kỳ thủ Việt Nam giành chuẩn Kiện tướng quốc tế ở giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh

Trọng Đạt

TPO - Giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh 2026 ghi dấu ấn đáng chú ý cho cờ vua Việt Nam, khi Nguyễn Hồng Nhung và Trần Đăng Minh Quang cùng giành chuẩn Kiện tướng quốc tế.

1.jpg
Liu Xiangyi (Singapore, phải) giành chuẩn Đại kiện tướng quốc tế tại giải.

Cờ vua Việt Nam có thêm tín hiệu tích cực

Giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh lần thứ III năm 2026 đã khép lại tối 7/7 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là giải đấu do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức; Bộ môn Cờ vua tỉnh Quảng Ninh và Câu lạc bộ Kiện tướng tương lai phụ trách chuyên môn.

Sau 3 lần tổ chức, giải đấu từng bước khẳng định vị thế là một trong những sân chơi cờ vua quốc tế có quy mô đáng chú ý tại Việt Nam. Giải năm nay thu hút 140 kỳ thủ đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở các nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp, với các bảng đấu dành cho Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế và Kiện tướng FIDE.

Điểm nhấn lớn nhất với cờ vua Việt Nam nằm ở việc 2 kỳ thủ trong nước giành chuẩn danh hiệu quốc tế. Ở đợt thi đấu đầu tiên, diễn ra từ ngày 24 đến 30/6, Nguyễn Hồng Nhung thi đấu ấn tượng và giành chuẩn Kiện tướng quốc tế nữ (WIM Norm). Cùng đạt chuẩn này còn có Mu Wangxueyao của Trung Quốc, trong khi Lam Chun Yung Samuel của Hồng Kông, Trung Quốc giành chuẩn Kiện tướng quốc tế nam (IM Norm).

Đến đợt thi đấu thứ 2, từ ngày 2 đến 7/7, cờ vua Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi Trần Đăng Minh Quang giành chuẩn Kiện tướng quốc tế nam. Đây là kết quả đáng khích lệ, cho thấy các kỳ thủ Việt Nam ngày càng có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm, cọ xát và chinh phục các cột mốc chuyên môn ngay trên sân nhà.

a1-723.jpg
Kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung.

Bệ phóng từ những giải đấu quốc tế trong nước

Ở nhóm các kỳ thủ quốc tế, Liu Xiangyi của Singapore giành chuẩn Đại kiện tướng quốc tế (GM Norm), trong khi Kavin Mohan của Malaysia cũng đạt chuẩn Kiện tướng quốc tế nam. Tại bảng đấu Đại kiện tướng quốc tế, kỳ thủ trẻ Đầu Khương Duy xếp hạng 4 với 5,5 điểm, kém 1,5 điểm so với người đứng đầu là Liu Xiangyi.

Như vậy, tại giải năm nay, 2 kỳ thủ đến từ Hà Nội là Nguyễn Hồng Nhung và Trần Đăng Minh Quang đã mang về những chuẩn danh hiệu quan trọng cho cờ vua Việt Nam. Đáng chú ý, với chuẩn đạt được tại Quảng Ninh, Nguyễn Hồng Nhung đã đủ điều kiện để được phong danh hiệu Kiện tướng quốc tế nữ trong thời gian tới.

Theo Ban tổ chức, kết quả của giải sẽ được gửi tới Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) để xét công nhận các chuẩn danh hiệu quốc tế và cập nhật hệ số Elo vào tháng 8/2026.

Việc duy trì một giải đấu quốc tế thường niên không chỉ giúp các kỳ thủ Việt Nam có thêm cơ hội thi đấu với những đối thủ mạnh, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh thông qua thể thao. Từ một sân chơi chuyên môn, giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh đang dần trở thành điểm hẹn quan trọng trên bản đồ cờ vua khu vực.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:

a1.jpg
a2.jpg
a3.jpg
a4.jpg
a5.jpg
a6.jpg
a7.jpg

Trọng Đạt
#cờ vua #Quảng Ninh #kỳ thủ #Kiện tướng quốc tế #giải đấu #thành tích #FIDE

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe