Tạm dừng thi công đường ở Lào Cai vì phát hiện bom nặng nửa tấn

TPO - Trong quá trình thi công tuyến đường gom Bảo Hà - Hồng Bùn (xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai), đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom nặng khoảng 500kg nằm dưới nền đất, buộc phải tạm dừng thi công để đảm bảo an toàn.

Video: Quả bom có trọng lượng ước khoảng 500kg. Nguồn: UBND xã Bảo Hà

Khoảng 9h ngày 8/7, trong quá trình thi công tuyến đường gom Bảo Hà - Hồng Bùn, tại khu vực thôn Hồng Bùn, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, đơn vị thi công phát hiện một quả bom có trọng lượng ước khoảng 500kg nằm dưới nền đất, phía taluy dương.

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị thi công đã dừng toàn bộ hoạt động và báo cáo chính quyền địa phương.

Quả bom có trọng lượng ước khoảng 500kg được phát hiện trong quá trình thi công đường gom tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: UBND xã Bảo Hà

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Bảo Hà cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa khu vực, cắm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân; đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên và phối hợp với lực lượng chuyên môn kiểm tra, xử lý quả bom theo đúng quy định.

Hiện khu vực phát hiện quả bom đang được kiểm soát nghiêm ngặt. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tiếp cận hiện trường và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý vật liệu nổ.