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Thế giới

Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận tạm thời với Iran đã 'kết thúc'

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố, bản ghi nhớ được ký kết với Iran để chấm dứt xung đột đã “kết thúc”, nói thêm rằng ông không muốn tiếp tục đàm phán với Iran.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Trump cáo buộc Iran “chơi xấu” vì đã nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống nói rằng Mỹ đang lãng phí thời gian đàm phán với Iran, và bày tỏ mong muốn “làm việc theo cách của mình”, thay vì theo đuổi ngoại giao.

“Việc đàm phán với họ chỉ lãng phí thời gian”, ông Trump nói.

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran dường như đã sụp đổ.

Những bình luận mới nhất của tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp Bahrain và Kuwait để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump đã dành một phần thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7/7 để hội đàm với các cố vấn cấp cao về phản ứng trước việc Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

Trước bữa tối dành cho các nhà lãnh đạo do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chủ trì, ông Trump đã hội đàm với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine để thảo luận về một phản ứng, bao gồm cả các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng đang ở Thổ Nhĩ Kỳ và đã hội đàm với ông Trump về việc đảo ngược quyết định miễn trừ trừng phạt cho phép Iran bán dầu.

Ông Trump đã tỏ ra thất vọng trước việc Iran vi phạm Bản ghi nhớ, mà ông đã ký cách đây đúng ba tuần. Iran cũng cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận.

Trong bữa tối, ông Trump đã có cuộc nói chuyện riêng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Sáng 8/7, ông Rutte tuyên bố hành động quân sự của Mỹ là "hoàn toàn cần thiết”.

Minh Hạnh
Reuters, CNN
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