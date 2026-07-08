Bộ phim vừa lên sóng đã phá kỷ lục

TPO - Bộ phim "Chó hoang và xương" do Trương Tịnh Nghi - Tống Uy Long đóng chính thu hút người xem nhờ bầu không khí chữa lành, tình tiết chân thực cảm động và tương tác ăn ý của hai diễn viên chính.

Trang QQ đưa tin bộ phim tình cảm hiện đại Chó hoang và xương do Trương Tịnh Nghi - Tống Uy Long lên sóng Đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc rating tập đầu đạt mốc 0,66%, xếp top 1 trong các phim cấp tỉnh, trở thành phim có rating tập đầu cao nhất trên đài vệ tinh trong năm 2026, vượt qua thành tích trước đó của Mật ngữ kỷ (Chung Hán Lương và Chu Châu đóng chính). Tác phẩm gây bất ngờ với nội dung chất lượng, giàu cảm xúc và diễn xuất ăn ý của hai diễn viên chính.

Chó hoang và xương kể về cặp anh em không cùng huyết thống sống nương tựa vào nhau trong những ngày tháng thiếu niên thơ dại. Mẹ của Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi) là người ích kỷ, tham vọng, ham hư vinh đã đến chung sống với cha của Trần Dị (Tống Uy Long). Lúc đầu, cả hai coi nhau như kẻ thù và phòng bị lẫn nhau. Nhưng sau đó, Miêu Tĩnh phát hiện ra Trần Dị bị cha bạo hành, đối xử tệ bạc, cô động lòng trắc ẩn, giúp đỡ và chăm sóc anh.

Phim của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long gây sốt vì nhiều cảnh xúc động.

Cha của Trần Dị cho rằng vợ đã phản bội mình và Trần Dị không phải con trai ruột nên luôn tìm cách hành hạ, trói buộc Trần Dị. Ông nhốt nam chính ở nhà, không cho anh tham gia kỳ thi vào học viện cảnh sát, biết con trai có nỗi sợ với điện nhưng lại ép con đi làm ở công ty điện lực. Trong một lần hai cha con cãi nhau, ông uống rượu say, bị đột quỵ và qua đời.

Mẹ của Miêu Tĩnh vướng vụ án lừa đảo đã bỏ trốn, thậm chí còn cầm cố căn nhà của Trần Dị và bỏ rơi Miêu Tĩnh khiến cả hai lâm vào khó khăn. Trần Dị buộc phải đi nhặt đồng nát để kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả nợ ngân hàng. Miêu Tĩnh cũng đi nhặt lon bia, cố gắng tự lập, nhịn đói để tiếp tục đi học.

Trong những ngày tháng khó khăn, cả hai nương tựa vào nhau. Dù Miêu Tĩnh không phải em gái ruột, Trần Dị vẫn muốn cưu mang và chăm sóc cho cô học hết cấp 3. Tuổi thơ của cả hai bất hạnh nhưng may mắn họ có đối phương để dựa vào.

Theo QQ, dù là bộ phim về tình yêu, những tập đầu của Chó hoang và xương không vội phát triển tình tiết mập mờ giữa nam nữ chính mà tập trung thể hiện khó khăn của những đứa trẻ có gia đình không trọn vẹn, phụ huynh thiếu trách nhiệm. Vì vậy, nhiều tình tiết trong tác phẩm được đánh giá gây xúc động, tạo sự đồng cảm với người xem. Bầu không khí giữa hai anh em Trần Dị và Miêu Tĩnh mang lại cảm giác chữa lành khi họ luôn quan tâm và động viên nhau.

Phim được đánh giá có chất lượng tốt từ bối cảnh đến nội dung.

QQ nhận xét phim ngôn tình với nội dung anh em sống chung trong gia đình nhưng không mang dòng máu ruột thịt nảy sinh tình cảm với nhau luôn là đề tài dễ gây tranh cãi. Nhiều khán giả khó chấp nhận vì rào cản đạo đức và chuẩn mực xã hội. Trước đó, bộ phim Song quỹ do Ngu Thư Hân và Hà Dữ cũng có nội dung tương tự nhưng cách triển khai tình tiết vội vã, vồ vập, không thể hiện được sự gắn bó tự nhiên giữa hai nhân vật chính để thúc đẩy thành tình yêu. Vì vậy, phim nhận nhiều lời chê của khán giả.

Nhược điểm này đã được phim Chó hoang và xương khắc phục. Phim dành tới gần 10 tập đầu tiên để thể hiện sự gắn bó khăng khít, cùng nhau trưởng thành, cùng chống chọi với khó khăn của cuộc sống nam nữ chính, từ đó giữa họ nảy sinh sự đồng cảm, ỷ lại vào nhau, dễ khiến khán giả chấp nhận tình anh em thành tình yêu lứa đôi hơn.

Bên cạnh đó, phim cũng được khen ngợi thiết kế tốt bối cảnh thành phố đầu những năm 2000 với trang phục, đời sống và đạo cụ mang dấu ấn thời gian.

Diễn xuất của hai diễn viên trẻ Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long được nhận xét tự nhiên, ngọt ngào, mang lại cảm giác rung động của mối tình đầu. Trương Tịnh Nghi phù hợp hình tượng cô gái thông minh, vẻ ngoài dịu dàng nhưng nội tâm mạnh mẽ. Vai diễn Miêu Tĩnh không làm khó được học trò Châu Tấn vì trước đó Trương Tịnh Nghi đã thành công với vai diễn tương tự trong phim Chiếc bật lửa và váy công chúa.

Cặp đôi Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi diễn xuất ăn ý, chemistry bùng nổ thu hút người xem.

Tống Uy Long bất ngờ khi được khen diễn xuất tự nhiên hơn các tác phẩm trước. Anh thể hiện tốt vai diễn Trần Dị lì lợm, gan góc nhưng cũng đầy tổn thương. Các phân cảnh thể hiện cảm xúc hoang mang bất lực trước người cha bạo hành hay cô em gái không chung huyết thống đều được thể hiện khá tốt. Nhờ đó, diễn xuất của họ bổ trợ cho nhau, giúp bộ phim chạm đến cảm xúc của người xem.