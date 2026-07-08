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Thế giới

Mỹ bất ngờ tuyên bố cắt đứt thương mại với Tây Ban Nha

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ra lệnh cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cắt đứt mọi giao dịch thương mại với Tây Ban Nha, gọi Madrid là "đối tác tồi tệ" trong liên minh.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. (Ảnh: AP)

Phát biểu cùng Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh tại Ankara ngày 8/7, Tổng thống Trump nói rằng ông không muốn giao dịch với Tây Ban Nha.

Trong số các đồng minh NATO, Tây Ban Nha đứng cuối bảng về chi tiêu quốc phòng tính theo tỷ lệ phần trăm GDP.

Ông Trump đã nhiều lần tỏ ra thất vọng với Tây Ban Nha - quốc gia không đồng ý với mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới của NATO là 5% GDP. Lãnh đạo nước này cũng đã từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận hoặc căn cứ trên lãnh thổ của mình cho cuộc chiến với Iran.

“Tây Ban Nha không đồng ý với bất cứ điều gì, và ông không nên tiếp tục giúp đỡ họ”, ông Trump nói với ông Rutte.

“Tôi không muốn giao dịch thương mại với họ, được chứ?”, ông Trump nói, quay sang Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Bộ trưởng trả lời: “Vâng, thưa ông”.

“Hãy cắt đứt ngay lập tức. Đừng trao đổi với họ. Họ là những người xấu”, ông Trump nói thêm. “Họ đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ chúng ta, và giờ họ sẽ kiếm được ít hơn nhiều. Tôi không muốn làm ăn với họ”.

Mỹ hiện có hai căn cứ quân sự quan trọng ở Tây Ban Nha: Trạm Hải quân Rota và Căn cứ Không quân Moron.

Một email nội bộ của Lầu Năm Góc đã nêu ra các lựa chọn để Mỹ trừng phạt các đồng minh NATO mà họ tin rằng đã không ủng hộ các hoạt động của Mỹ trong cuộc chiến với Iran, bao gồm cả việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh, một quan chức Mỹ nói với Reuters hồi tháng 4.

Trả lời phóng viên về tuyên bố mới nhất của ông Trump, Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết nước này đang ứng phó một cách “bình tĩnh”. Tây Ban Nha nhấn mạnh, nước này không có ý định thay đổi mối quan hệ tuyệt vời với Mỹ. Và với tư cách thành viên Liên minh châu Âu, Tây Ban Nha “không thể bị phân biệt đối xử trong các biện pháp thương mại”.

Minh Hạnh
Reuters, CNN
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez #NATO #quan hệ Mỹ Tây Ban Nha #GDP

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