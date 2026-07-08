Xây dựng pháp luật: Không vì lợi ích cục bộ, lợi ích ngành mà ảnh hưởng đến phát triển chung

TPO - Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành thay đổi mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản lý khi xây dựng chính sách pháp luật, không vì lợi ích cục bộ hay lợi ích ngành mà ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

Đổi tên dự án Luật Đô thị đặc biệt thành Luật Phát triển đô thị

Ngày 8/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2026 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo, tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội tại các kỳ họp sắp tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các bộ trưởng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, báo cáo, tờ trình theo đúng quy định; đặc biệt, đối với các dự án luật, nghị quyết, báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ (dự kiến tháng 8/2026), đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi báo cáo Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng một lần nữa nhắc lại yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành ưu tiên trực tiếp phụ trách, tập trung chỉ đạo, tập trung nguồn lực và chịu trách nhiệm chính đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của ngành mình.

Với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng đề nghị rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; bảo đảm đồng bộ, không phát sinh các quy trình hành chính song song hoặc chồng chéo thẩm quyền giữa cấp tỉnh và các cơ quan quản lý đất đai tại địa phương.

Liên quan đến dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng đề nghị bám sát và thể chế hóa đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế, quy trình chuẩn trong giải quyết thủ tục hành chính về nhà ở.

Cùng với đó, cần xem xét các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá phát triển nhà ở với các loại hình khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho thuê; nghiên cứu, hoàn thiện quy định về Quỹ nhà ở quốc gia theo hướng phân cấp về địa phương.

Với dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến; lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, nhà khoa học, chọn lọc kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện dự thảo.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý đánh giá đầy đủ hơn các tác động của việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với công tác phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cần bảo đảm thống nhất với Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng.

Chính phủ cũng thống nhất phương án đổi tên dự án "Luật Đô thị đặc biệt" thành "Luật Phát triển đô thị", bảo đảm phản ánh đầy đủ nội dung và phù hợp với việc mở rộng phạm vi áp dụng luật; thống nhất chủ trương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng dự án luật theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Thủ tướng cho ý kiến về một số nội dung trong các dự án luật. Ảnh: VGP

Không đẩy việc, đẩy rủi ro cho cơ sở

Nhấn mạnh những quan điểm về công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật thời gian tới, ngoài các quan điểm Chính phủ đã thống nhất tại Phiên họp tháng 6/2026, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành thay đổi mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản lý khi xây dựng chính sách pháp luật, không vì lợi ích cục bộ hay lợi ích ngành mà ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

Đồng thời, pháp luật phải phục vụ và đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là trong giai đoạn mới. "Chính sách pháp luật phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, điều kiện nhiều hơn, chứ không phải đẩy việc, đẩy rủi ro cho cơ sở; là tạo điều kiện thuận lợi hơn, chứ không phải tạo thêm thủ tục, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

“Thể chế phải tạo đột phá cho phát triển, là nền tảng cho phát triển; cơ chế, chính sách không chỉ xử lý triệt để những vướng mắc, tồn tại, hạn chế mà còn phải tạo không gian, cơ sở cho phát triển không chỉ trong năm nay mà còn nhiều năm tới đây", Thủ tướng phát biểu.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp tập trung tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả Đề án đánh giá, chấm điểm (KPI) về xây dựng pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.