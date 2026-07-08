An Giang tính 2 phương án khắc phục sự cố cáp ngầm vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc

TPO - Sau sự cố thi công đường vượt biển làm đứt cáp điện 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, tỉnh An Giang, ngành điện đã khôi phục tạm thời để cấp điện, đồng thời nghiên cứu 2 phương án khắc phục lâu dài, nhằm bảo đảm đưa điện ổn định ra đảo.

Ngày 8/7, tại giao ban báo chí định kỳ, lãnh đạo Sở Xây dựng An Giang cho biết, sau sự cố đứt cáp ngầm dẫn điện 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, tới ngày 5/12/2025, đường dây đã được khắc phục tạm thời và đóng điện trở lại. Kinh phí xử lý tạm thời khoảng 2,4 tỷ đồng, do đơn vị thi công tuyến đường vượt biển tạm ứng.

Quang cảnh buổi họp báo.

Sự cố cáp ngầm đã ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cung cấp điện cho Phú Quốc - trung tâm du lịch, dịch vụ, sẽ diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2027. Do đó, cần phương án để khắc phục dứt điểm đoạn cáp bị đứt.

Ngày 11/6/2026, UBND tỉnh An Giang và Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã họp đánh giá 2 phương án khắc phục triệt để tuyến cáp này. Phương án thứ nhất, thay thế đoạn cáp ngầm bị hư hỏng bằng đường dây 110kV đi trên không dài khoảng 460 m, xây mới 2 trụ ngoài biển và cải tạo trụ hiện hữu để đấu nối vào hệ thống. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 15,6 tỷ đồng.

Giải pháp này có thể hoàn thành trong tháng 10/2026, chỉ phải cắt điện từ 1-2 ngày để đấu nối.

Theo đánh giá, phương án này có ưu điểm thi công nhanh, chi phí thấp, chủ động nguồn vật tư trong nước, thuận lợi cho công tác quản lý, bảo trì và xử lý sự cố, giảm nguy cơ tái diễn do các hoạt động san lấp, lấn biển.

Tuy nhiên, việc chuyển từ cáp ngầm sang đường dây trên không sẽ làm thay đổi thiết kế dự án ban đầu, có thể ảnh hưởng đến quy hoạch, cảnh quan ven biển và phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.

Hiện trường sự cố đứt cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc gây mất điện diện rộng trên đảo Phú Quốc hồi tháng 11/2025.

Phương án thứ hai, nối lại cáp ngầm theo thiết kế ban đầu với đoạn cáp xử lý dài khoảng 100m, sử dụng hai hộp nối đặt dưới biển. Tổng kinh phí dự kiến hơn 34,2 tỷ đồng. Do phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu, sớm nhất đến tháng 4, tháng 5/2027 mới có thể hoàn thành, thời gian cắt điện để đấu nối khoảng 20-25 ngày.

Ưu điểm của phương án 2 là giữ nguyên thiết kế ban đầu, không ảnh hưởng đến quy hoạch, cảnh quan ven biển và bảo đảm tính đồng bộ của công trình. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn, thời gian triển khai kéo dài, phụ thuộc vào nguồn vật tư nhập khẩu và điều kiện thi công trên biển. Đồng thời, làm phát sinh hai vị trí mối nối cáp ngầm, tiềm ẩn rủi ro trong quá trình vận hành.

Theo UBND tỉnh An Giang, tuyến cáp điện trên là công trình năng lượng trọng điểm, liên quan đến quy hoạch phát triển đô thị, an ninh năng lượng và nhiều quy định chuyên ngành. Do đó, việc lựa chọn phương án khắc phục sự cố phải được xem xét toàn diện, vừa đáp ứng yêu cầu cấp điện trước mắt, vừa bảo đảm hiệu quả, ổn định lâu dài.

Ngày 29/6, UBND tỉnh An Giang có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Bộ Công Thương xin ý kiến về phương án khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc.



Tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc được đóng điện từ năm 2014. Tuyến cáp xuyên biển dài gần 58 km với tổng vốn đầu tư hơn 2.336 tỷ đồng.