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Hà Nội: Khoảng 130.000 lượt khách được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1

Phùng Linh

TPO - Sau gần một tuần triển khai chính sách miễn phí xe buýt trong phạm vi Vành đai 1 thông qua hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức, Hà Nội đã ghi nhận khoảng 130.000 lượt hành khách được hưởng ưu đãi.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, từ ngày 1/7 đến nay, hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức đã phục vụ miễn phí khoảng 130.000 lượt hành khách di chuyển bằng xe buýt trong phạm vi Vành đai 1.

Trước đó, hệ thống này được thành phố chính thức đưa vào khai thác từ ngày 25/6. Ngay khi vận hành, hệ thống tự động tính toán cự ly di chuyển của hành khách để áp dụng chính sách miễn phí trong phạm vi Vành đai 1 theo Nghị quyết của HĐND thành phố, thời gian thực hiện kéo dài từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027.

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Khoảng 130.000 lượt khách được hệ thống vé điện tử tự động áp dụng chính sách miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1 sau gần một tuần triển khai.

Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, cho biết hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức đã nhận được sự đón nhận tích cực từ người dân nhờ mang lại nhiều tiện ích trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Về kỹ thuật, lãnh đạo Trung tâm nhận định hệ thống cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý và vận hành. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác thực tế vẫn xuất hiện một số trường hợp thiết bị quét tại cửa xuống xe chưa đủ nhạy, dẫn đến việc hoàn tiền cho hành khách diễn ra chậm hơn dự kiến. Đơn vị đã ghi nhận các phản ánh để tinh chỉnh hệ thống nhằm nâng cao tính ổn định, đồng thời bổ sung các tính năng phù hợp với thực tiễn vận hành.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi sang hình thức sử dụng thẻ điện tử, thẻ ảo và căn cước công dân gắn chip cũng cần thời gian để người dân, đặc biệt là người cao tuổi, làm quen. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, Trung tâm đã quyết định gia hạn thời gian sử dụng thẻ miễn phí mẫu cũ (không gắn chip) đến hết ngày 31/12/2026. Song song với đó, đơn vị tiếp tục phát hành thẻ miễn phí điện tử vật lý gắn chip dành cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố, việc đưa hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức vào vận hành mới chỉ là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng giao thông thông minh của Thủ đô.

Trong thời gian tới, hệ thống này sẽ được mở rộng kết nối với các loại hình vận tải và dịch vụ di chuyển khác như đường sắt đô thị (metro), xe đạp công cộng, taxi, xe công nghệ, đường sắt và hàng không. Mục tiêu hướng tới là hình thành hệ sinh thái giao thông liên thông, liền mạch, đồng thời phát triển thẻ vé thành nền tảng thanh toán đa phương thức sử dụng trong nhiều dịch vụ thiết yếu của đô thị.

Phùng Linh
#Hà Nội #vé xe buýt #Vành đai 1 #miễn phí #giao thông

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