Khôi phục hoàn toàn điện cho Phú Quốc sau sự cố cáp ngầm

Nhật Huy
TPO - Sau 5 ngày đêm thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Điện lực An Giang đã đóng điện lại tuyến truyền tải 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm Hà Tiên - Phú Quốc. Toàn bộ đặc khu Phú Quốc được cấp điện trở lại sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch.

Từ 22h42 ngày 5/12, điện trên đảo Phú Quốc đã được cấp trở lại. Tuyến truyền tải 110kV trên không được thi công đấu nối từ trụ đấu cáp ngầm tiếp bờ tại Hà Tiên đến vị trí xảy ra sự cố, gồm 4 khoảng trụ. Công trình hoàn thành trong thời gian ngắn, giúp cấp điện lại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp sau nhiều ngày đảo ngọc bị ảnh hưởng.

Sau khi khôi phục điện, Công ty Điện lực An Giang tiếp tục phối hợp các đơn vị triển khai bước sửa chữa đoạn cáp ngầm bị hư hỏng, hoàn trả hiện trạng như ban đầu.

2-9780.jpg
Nhân sự EVNSPC, PC An Giang và các đơn vị liên quan khẩn trương thi công ngày, đêm để khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc.

Trước đó, vào lúc 13h15 ngày 29/11 xảy ra sự cố đường dây 110kV đưa điện từ Hà Tiên ra Phú Quốc, làm mất điện trên diện rộng tại đặc khu Phú Quốc.

Theo ghi nhận, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG thi công dựng sàn đạo trong hành lang an toàn tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, và việc ép cọc thép tại đây được xác định là nguyên nhân gây sự cố trên đoạn cáp cấp điện cho Phú Quốc.

Ngay sau sự cố, Điện lực An Giang lập tức triển khai phương án cấp điện ưu tiên từ trạm 110/22kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV cho các phụ tải thiết yếu; đồng thời vận động các doanh nghiệp lớn tự vận hành máy phát để giảm tải, đảm bảo điện cho người dân.

EVNSPC cũng huy động 20 máy phát diesel di động từ các công ty điện lực thành viên, tổng công suất 3,5 MW, vận chuyển ra Phú Quốc để bổ sung nguồn trong thời gian chờ khắc phục.

3-3684.jpg
Lực lượng kỹ thuật khẩn trương xử lý sự cố cáp ngầm 110kV.
6-868.jpg
Cán bộ, kỹ sư và công nhân thi công suốt ngày đêm để khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc
Nhật Huy
