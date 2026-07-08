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Miền Trung nắng nóng gay gắt kéo dài

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (8/7), nắng nóng bắt đầu quay trở lại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũ. Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi ở khu vực này. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Lúc 13h trưa nay (8/7), nhiệt độ cao nhất khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên là 35-36 độ, một số nơi trên 36 độ như Con Cuông (Nghệ An) 36.1 độ, Đô Lương (Nghệ An) 37 độ, Quảng Ngãi 36.8 độ.

Dự báo ngày mai (9/7), khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, Bình Định cũ và Phú Yên cũ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 10/7, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, Bình Định cũ và Phú Yên cũ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50- 55%.

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Miền Trung nắng nóng kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, Bình Định cũ, Phú Yên cũ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Tại miền Bắc trong những ngày tới tiếp tục xuất hiện hình thái thời tiết mưa nắng gián đoạn, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nắng nóng chưa có dấu hiệu xuất hiện trở lại, nhiệt độ cao nhất miền Bắc những ngày tới chỉ từ 32-34 độ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa tây nam hoạt động tăng cường, trong chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
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